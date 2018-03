Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a lansat o ancheta cu privire la o crima, dupa moartea omului de afaceri rus Nikolai Gluskov in sud-vestul Londrei, relateaza BBC News.Potrivit politiei, Gluskov, a carui familie a fost informata in acest sens, a murit in urma unei ”comprimari la gat”, scrie news.ro.…

- Liviu Arteni a aflat despre tragedie si a trait un adevarat soc. "Nu, nu e moarta, ma! (...) Am pierdut un om, am pierdut un om cu care vorbeam, un om cu care discutam", a spus Liviu Arteni pentru SpyNews. Lovitura de TEATRU in cazul MORTII ISRAELEI. Nici vorba de accident cerebral.…

- Vestea ca mama lor a incetat din viata a cazut ca un trasnet pentru copiii Israelei Vodovoz. Desi ajunsese la varsta de 70 de ani, Israelei Vodovoz era o femeie puternca si nimeni nu se gandea ca aceasta ar putea sa-si gaseasca sfarsitul in acest fel.

- CALENDAR ORTODOX. Ziua de sambata a fiecarei saptamani din Postul pastelui, cu exceptia celor in care randuiala tipiconala nu prevede acest lucru, este consacrata pomenirii mortilor. Asa cum fiecare duminica este o aducere aminte si o retraire a Invierii Domnului, fiecare sambata este o imitare a…

- Fundasul echipei Paris Saint-Germain, Dani Alves (34 de ani), si-a cerut iertare pentru declaratiile facute dupa decesul capitanului Fiorentinei, Davide Astori, pentru care a fost criticat si de catre atacantul italian Mario Balotelli.

- Politistii din Cugir l-au retinut pe un barbat de oras care a provocat scandal la un local public, a amenintat mai multi cetateni din oras, a distrus usa unui imobil si patruns, fara drept, intr-o locuinta. La data de 4 martie a.c., politistii de investigatii criminale din Cugir au luat masura retinerii,…

- Caz revoltator in Carolina de Nord! Un barbat a fost impușcat mortal, luni, in timp ce se plimba pe strada și facea un live pe Facebook. Prentis Robinson se plimba pe strada Jerome, cand un barbat s-a apropiat de al și a tras patru focuri de arma. Incidentul a avut loc chiar in apropierea campusului…

- Eogen Sandu va prelua postul de director de la Agentia de Protectie a Mediului incepand cu 1 martie @ Fostul director Bogdan Davideanu a intrat in concediu medical Schimbare neasteptata la Agentia de Protectie a Mediului, unde Bogdan Davideanu, cel care a ocupat aproape cinci ani postul de director,…

- Un exemplu de inverșurare și orginalitate, am putea spune, este Sophia Hadjipanteli, un model din Cipru in varsta de 19 ani care refuza sa se penseze, scrie spynews.ro. Sophia Hadjipanteli este și inițiatoarea proiectului #UnibrowMovement (#monostpranceana) care le indeamnna pe fete sa nu…

- Doi cetateni romani au fost arestati fiind acuzati ca au furat si omorat o capra gestanta de la o mini-gradina zoologica din Berlin destinata copiilor, informeaza HotNews.ro, citand Deutsche Welle. Uciderea caprei de Angora vine la cateva saptamani dupa ce ...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni seara, la Romania Tv, ca a fost amenințata cu moartea și cu bataia, dupa ce o companie din Turcia a caștigat o licitatie de 100 de milioane de euro pentru a dota Bucurestiul cu autobuze.

- Sarbatoare mare pentru crestini pe 17 februarie, in ultima sambata dinaintea Postului Mare. Sfantul Mucenic Teodor Tiron este sarbatorit de crestini pe 17 februarie si este cunoscut pentru faptul ca de la el a inceput obiceiul impartirii colivei. Sfantul Mucenic Teodor a avut un sfarsit cumplt, el dandu-si…

- Ca urmare a unui atac aerian condus de SUA in Siria asupra unui grup de luptatori care au trecut linia de demarcație de pe raul Eufrat, in provincia siriana Deir ez-Zor, au fost uciși cinci cetațeni ruși, a declarat joi, 15 februarie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe.…

- Joi, 15 februarie , Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei l-a primit pe Fuad Kokaly, ambasadorul Palestinei la București. In cadrul dialogului, Tariceanu a apreciat stadiul relatiilor romano-palestiniene, dialogul politic consecvent și dinamic din ultimii ani reprezentand o dovada…

- Rata sinuciderilor din Statele Unite ale Americii a crescut cu aproape 10% dupa moartea lui Robin Williams si a inregistrat cresteri si mai mari in randul barbatilor si al persoanelor care si-au incheiat vietile intr-un mod similar cu actorul, prin sufocare, potrivit unui studiu care a fost publicat…

- Un cuplu de palestinieni din Fașia Gaza a protestat in felul sau impotriva deciziei Statelor Unite de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, numindu-si tripletii nou-nascuti „Ierusalim”, „Capitala” și „Palestina”. „Ii mulțumesc lui Dumnezeu ca am avut tripleti și am ...

- Supus unui tir incredibil de acuzatii din partea fiilor Ilenei Ciuculete, dintre care cele mai grave se numara acelea ca si-ar fi insusit o mare parte din averea regretatei interprete si ca i-ar fi grabit acesteia decesul, Cornel Gales vine sa contrazica toate aceste neadevaruri!

- Un barbat de 26 ani, om al strazii, a fost retinut de procurori si va fi prezentat marti instantei cu propunere de arestare preventiva, pentru uciderea persoanei fara adapost gasita injunghiata si incendiata intr-o farmacie dezafectata dintr-un cartier al municipiului Galati, a declarat purtatorul de…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate, a declarat, marti, ca a fost identificat un tanar fara adapost, care a recunoscut ca l-a injunghiat de mai multe ori pe barbatul gasit decedat la sfasitul saptamanii trecute intr-o cladire dezafectata. "Este…

- Azi noapte, 3/4 februarie, pe DN 7, s-a mai produs un accident rutier, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata, iar alta se afla in spital cu rani grave. Trei masini au fost implicate in eveniment. Cu cateva ore inainte, cozi kilometrice s-au format in urma unui alt incident produs in zona.

- Gabriel este un tanar cu un viitor stralucit in fata, dar care, in prezent, zace pe un pat de spital. El este in coma, dupa ce la inceputul lunii trecute a fost ranit grav in urma unui accident violent de masina. Alti patru oameni au ajuns in mainile medicilor, dar, ranile lor nu le pun vietile in pericol.…

- Ministri israelieni si palestinieni au avut marti o intrevedere, prima dupa recunoasterea de catre presedintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, decizie care a suscitat furia palestinienilor, informeaza AFP. Ministrul palestinian al economiei Abir Odeh si ministrul…

- Azi dimineața, in jurul orei 6.30, cei care se deplasau pe strada Ion Creanga din localitate au descoperit, prabușit langa o bicicleta, un cetațean, care zacea fara suflare. In urma apelului la 112, la fața locului a sosit Poliția orașului Cugir și o ambulanța. In urma operațiilor de resuscitare, medicii…

- Antoine Laurent de Lavoisier, considerat unul dintre fondatorii chimiei moderne, a avut o moarte brutala. El a fost condamnat la moarte si executat prin ghilotinare de catre Tribunalul Revolutiei franceze.

- Voi creati fara incetare noi energii. De fapt este insasi definitia vietii: capacitatea de a produce, in mod constant, forta vitala. Odata cu stingerea acestei capacitati, apare moartea. Paradoxul este urmatoshy;rul: voi produceti fara incetare energie si nu stiti ce sa faceti cu ea. Odata creata, va…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat, miercuri, pentru Mediafax, ca senatorul UDMR Verestoy Attila „a fost unul din oamenii care a promovat conlucrarea, cooperarea tuturor fortelor politice si o buna relatie intre romani si maghiari”

- In cadrul unei intalniri la Bruxelles cu ministrii de Externe ai UE, Abbas a cerut recunoasterea statului palestinian, sustinand ca acest lucru nu va afecta negocierile cu Israelul privind un acord de pace in regiune.Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, le-a cerut celor implicati…

- Cea mai cunoscuta sahista din Romania, Elisabeta Polihroniade s a nascut pe 24 aprilie 1935, la Bucuresti si s a stins din viata pe 23 ianuarie 2016. Potrivit Wikipedia, Elisabeta Polihroniade a devenit maestru international in 1960, iar din 1982 este mare maestru international. A fost campioana nationala…

- „Bravo ai stil! All Stars”, competitie la un alt nivel. Emisiunea aduce cea mai intensa și spectaculoasa competiție de stil la un alt nivel, aruncand in lupta cele mai pregatite concurente din sezoanele precedente ale sow-ului . Frumoase, hotarate, curajoase in alegerea tinutelor si deja trecute prin…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…

- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului român în ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis sâmbata AGERPRES de misiunea diplomatica.

- Organizația Statul Islamic din Egipt sa lupte împotriva gruparii Hamas din Palestina, pentru ca aceștia din urma nu au reușit sa apere statul Ierusalimului în fața Statelor Unite.

- Discuția a vizat stadiul și perspectivele de dezvoltare ale relațiilor dintre Romania și Statul Israel, respectiv evoluțiile legate de adoptarea, la 21 decembrie 2017, la nivelul Adunarii Generale a ONU, a proiectului de rezoluție pe tema statutului Ierusalimului, fiind abordata pe scurt, in acest…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a apreciat in mod deosebit relația apropiata de prietenie dintre cele doua state și popoare, bazata pe interese comune, se arata in comunicatul de presa al Presedintiei. Totodata, Netanyahu a adresat mulțumiri pentru votul de „abținere” al Romaniei cu ocazia…

- "E tipul de meci pe care il asteapta toata lumea, jucatoarele, publicul, organizatorii. Imi doresc sa joc impotriva numarului 1 mondial, iar daca va fi in finala va fi foarte bine", a declarat Sarapova. Intrebata ce parere are despre afirmatia Mariei Sarapova, Halep a raspuns: "Nu ma gandesc la finala,…

- In acest document, fara nici valoare legala, membrii Comitetul Central lanseaza un apel "parlamentarilor Likud sa promoveze suveranitatea israeliana asupra regiunii Iudeea si Samaria" (numele biblic al Cisiordaniei). Benjamin Netanyahu s-a opus acestei masuri. In octombrie, el a decis…

- Un barbat din satul Caianu Mic, județul Cluj, este cercetat pentru uciderea propriei sale soții dupa ce aceasta a fost gasita decedata la domiciliu in data de 23.12.2017. Victima prezenta urme de violența.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reafirma pozitia cu privire la implementarea "solutiei celor doua state”, Israel si Palestina, care sa co-existe in pace si securitate, si la necesitatea de a pune capat acestui conflict. De asemenea, MAE apreciaza ca promovarea, astazi, a proiectului de rezolutie…

- Palestinienii au salutat joi votul Adunarii Generale a ONU care a adoptat cu o larga majoritate o rezolutie ce condamna recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza AFP."Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul…

- Potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES, MAE reitereaza angajamentul constant al Romaniei fata de eforturile comunitatii internationale de a contribui la o rezolvare justa si de durata a conflictului israeliano-palestinian, care sa corespunda intereselor ambelor parti, si la asigurarea pacii…

- Ministerul Afacerilor Externe reafirma pozitia cunoscuta cu privire la implementarea "solutiei celor doua state", Israel si Palestina, care sa coexiste in pace si securitate, si la necesitatea de a pune capat acestui conflict.Potrivit unui comunicat remis, joi, MAE reitereaza angajamentul…

- Iata comunicatul MAE: ”Ministerul Afacerilor Externe reafirma poziția cunoscuta cu privire la implementarea „soluției celor doua state”, Israel și Palestina, care sa co-existe in pace și securitate, și la necesitatea de a pune capat acestui conflict. MAE reitereaza angajamentul constant…

- Infrațirea municipiului Suceava cu vestitul oraș Bethlehem, locul de naștere a lui Iisus Hristos, este foarte aproape de a se oficializa, dupa, ce, in cursul zilei de luni, Consiliul Local al orașului din Palestina a aprobat contractul de parteneriat cu Consiliul Local ...

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU care cerea retragerea recunoasterii de catre Donald Trump a Ierusalimului drept capitala Israelului a fost sustinuta de toti membrii consiliului mai putin de SUA, care si-a folosit dreptul de veto, scrie The Guardian.Rezolutia initiata de Egipt…