CALENDAR ORTODOX 2018. Sfântul Nectarie aduce vindecarea cancerului şi ne uşurează viaţa CALENDAR ORTODOX 2018. Insula Eghina (Aegina), de pe teriotoriul Greciei, deține una dintre comorile arhitecturale ale lumii ortodoxe, scrie libertatea.ro. este vorba despre Catedrala pentru Sfantul Nectarie. Biserica din Eghina este una dintre cele mai mari catedrale ortodoxe. Este situata intr-un decor pitoresc. Și a capatat renume la nivel mondial, fiind vizitata de mii de turiști anual. Numai ca nu doar frumusețea bisericii face ca oamenii sa-și indrepte pașii catre acel colț de rai. Mai degraba ramașițele pamantești, facatoare de minuni, ale ctitorului ei, Sfantul Nectarie. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

