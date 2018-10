Stiri pe aceeasi tema

- Racla cu moastele Sfintei Mucenite Ecaterina a fost scoasa luni dimineata, in jurul orei 8.00, din baldachinul special amenajat in curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, urmand sa fie dusa inapoi in...

- Potrivit autoritatilor, in prima zi de pelerinaj, pana la ora 21.00, trecusera pe la racla asezata in curtea catedralei aproximativ 20.000 de persoane. Alte cateva mii de persoane asteapta la rand pe strazile din jurul lacasului de cult. In cursul serii de joi au ajuns la Iasi, cu avionul, moastele…

- In acest an, cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, va fi adus din Grecia la Iasi, un fragment din moastele Sfintei Mucenite Ecaterina. Parintele consilier al Mitropoliei Moldovei si Bucovine, Constantin Sturzu, a precizat ca racla Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasa din Catedrala Mitropolitana,…

- Pelerinii care vin la Iasi, incepand de joi, vor putea sa-si arate evlavia fata de Dumnezeu cinstind atat moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, adapostite de Catedrala Mitropolitana, cat si pe cele ale Sfintei Mari Mucenite Ecaterina, care vor fi aduse din localitatea Katerini, Grecia.

- Profesorii și elevii de la 8 licee europene au realizat un manual de matematica aplicata in 8 domenii diferite, de la arta și muzica la stiințele de laborator și arheologie "Matematica este limba in care Dumnezeu a scris Universul", a spus Galileo Galilei odata. Dar matematica nu este intotdeauna un…

- Prin Agenția de Dezvoltare Locala Oradea (ADLO), Oradea a fost, din nou, gazda unui eveniment dedicat Diasporei interesate sa revina in țara. Organizatori sunt, conform tradiției, Fundația Romanian Business Leaders, prin RePatriot. Celor cateva zeci de oradeni care au participat li s-a oferit…

- Drama pompierului grec care si-a pierdut bebelusul de 6 luni in incendiu. Autoritatile elene au anuntat ca a murit si sotia lui, din cauza ranilor suferite. Pompierul isi lasase familia acasa, pentru a participa la operatiunea de stingere a incendiului care a devastat satul Mati. Bebelusul de 6 luni…

- Potrivit randuielilor crestine, incepand de astazi s-a intrat in Postul Adormirii Maicii Domnului, care se va incheia pe 15 august, data la care praznuim Adormirea Fecioarei Maria. Originea acestui post isi are radacinile in secolul al V- lea cand s-a dezvoltat cultul Maicii Domnului. Postul Adormirii…