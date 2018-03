Stiri pe aceeasi tema

- Tanar de 26 de ani din Pitești, mort intr-un accident in Germania. Casian era angajat ca șofer profesionist pentru o firma de transport și urma sa devina tata, peste trei luni. Tanarul lucra pe un camion frigorific, iar miercuri, in jurul orei 15.00, in timp ce se deplasa pe autostrada A8 din Germania,…

- Maine este pomenit Sfantul Mucenic Alexandru din Pidna. Acesta e unul din cei mai importanti sfinti din calendarul crestin ortodox. Alexandru din Pidna este pomenit pe 14 martie in fiecare an. Acesta traia in intunecimea inselaciunii si a reusit sa paseasca pe calea lui Dumnezeu precum o stea prealuminoasa.…

- Roxana Ciuhulescu și-a etalat mandra burtica de gravida in sala de sport.Chiar daca este insarcinata, fosta prezentatoare tv se menține in continuare in forma și face tot ce poate pentru ca bebelușul ei sa se dezvolte sanatos. Roxana Ciuhulescu a postat pe contul de socializare imagini in care apare…

- Dragi Tovarași și pretini, galeria intelectualilor și politicienilor de vaza care ne spun ca nu este acum momentul Unirii s-a întregit cu o noua figura hâda. Aș putea scrie mult despre conceptul de Igor fara de Țara, cu referire nu doar la actualul ne-președinte ci și la…

- „Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere, studenții și profesorii Facultații de Teologie Romano-Catolica, Universitatea din București,…

- Recent, au aparut informatii despre tanara care a fost ucisa de avalanșa ce a avut loc sambata, scrie spynews.ro. Ea se numea Claudia Malcea si era din Tulcea. Aceasta a absolvit Academiei de Studii Economice din București. Citeste si O avalansa a surprins un grup de turisti in Muntii Vrancei.…

- Primul meci de box din Romania dintre persoane aflate in scaun cu rotile a avut loc azi. Poveștile cutremuratoare ale celor care au urcat in ring pentru o idee nobila. Prima lupta pugilistica dintre doi oameni imobilizați in scaune cu rotile a avut loc in sala „Marian Cocoș”, din București și i-a pus…

- Contemporary Literature Press, sub auspiciile urmatoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Roman și Uniunea Scriitorilor din Romania anunța publicarea volumului Leon Levițchi—Archive (LLA). LLA 5. Calatoriile lui Lapsus. Roman. 1954. Ediție facsimil in trei…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani Romania a obtinut foarte multe lucruri in ceea ce priveste independenta justitiei,. "Este ca si cum ati fi alergat un maraton si acum sunteti pe ultima…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani Romania a obtinut atat de multe lucruri in ceea ce priveste independenta justitiei, iar de la aderarea Romaniei in Uniunea Europeana, in ultimii 11 ani,…

- Muzeul National al Satului organizeaza joi, 1 martie, la ora 16:30, la vernisarea expozitiei de pictura si grafica „FIUL RISIPITOR – CANTARILE TRIODULUI”. Proiectul expozitional apartine artistului plastic Elena Murariu si aduna peste 60 de lucrari de pictura si grafica si este, asa dupa cum afirma…

- Se intampla minuni in cazul lui Alex, copilul de 9 ani, aflat in coma si izgonit din spitalul de la Oradea si adus la Bucuresti. Neurochirurg Mircea Gorgan, ii urmareste evolutia,si este convins ca baiatul va face progrese semnificative, intr-un an, cu recuperare intr-un centru specializat. Mai intai,…

- Acum se afla la Spitalul Bagdasar-Arseni din Bucuresti, unde a ajuns in stare vegetativa la finele lui ianuarie. Pronosticul neurochirurgului Mircea Gorgan, care se ocupa de Alex, e optimist. Medicul e convins ca Alex va face progrese semnificative intr-un an, cu recuperare intr-un centru…

- Contemporary Literature Press, sub auspiciile urmatoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Roman și Uniunea Scriitorilor din Romania anunța publicarea volumuluiLeon Levițchi—Archive (LLA) LLA 4. Chemarea Nordului. Impresii de calatorie (Norvegia–Spitzberg).…

- Liderul PNL Ludovic Orban se asteapta sa fie achitat in dosarul sau, iar din acel moment, dupa 5 martie, va incepe sa-si manifeste puterea cu adevarat in interiorul partidului, au precizat surse din partid. Sursele sustin ca Ludovic Orban va incepe o curatenie masiva in interiorul partidului si va ataca…

- Gigi Becali este convins ca FCSB poate castiga Europa League daca va trece de Lazio. "Daca o eliminam pe Lazio, nu vad de ce nu am putea sa castigam competitia. De ce trebuie neaparat noi sa picam cu o echipa mare? Poate picam cu Plzen, nu se poate si asta? Iar astea bune se elimina intre…

- CHIȘINAU, 16 feb — Sputnik. Potrivit Sfintei Evanghelii, dreptul Simeon a fost printre cei șaptezeci de înțelepții carora Ptolomeu, regele Egiptului, le-a poruncit sa talmaceasca Legea lui Moise si toate proorociile din limba evreiasca în cea elineasca. Când a…

- Dupa ce birocrația din Romania i-a lasat pe el și pe fratele sau fara indemnizațiile de handicap, cunosutul jurnalist piteștean Remus Eduard Ștefan a ajuns sa traiasca, de pe o zi pe alta, intr-o camera de hotel, impreuna cu fratele bolnav de schizofrenie paranoida, pe care nici nu concepe sa-l…

- Scenografa Doris Jurgea a incetat din viața. Inmormantarea acesteia va avea loc vineri, 16 februarie. O cunoscuta scenografa din Romania, Doris Jurgea, s-a stins din viața . Anunțul decesului a fost facut de UNITER pe o rețea de socializare. „Scenografa Doris Jurgea a incetat din viața in data de 13…

- Felipe Anderson și Simone Inzaghi au facut pace. Brazilianul vine la București. Atenție, Benzar! Fostul coleg al lui Neymar fuge de rupe pamantul! Scandalul de la Lazio s-a sfarșit fericit. Antrenorul Simone Inzaghi și mijlocașul ofensiv brazilian Felipe Anderson au facut pace și sud-americanul va face…

- BUCURESTI, 13 feb — Sputnik, Doina Crainic. Parintele Calistrat a devenit unul dintre cei mai îndragiti preoti români ortodocsi datorita predicilor sale aparte, care ajung virale într-un timp foarte scurt. În ultima predica, despre Duminica Înfricosatoarei…

- In istoria omenirii ne-au ramas multe semne care au devenit simboluri in decursul timpului. Aici ne vom opri la unul dintre semnele cu un rol deosebit in viata poporului care a dat mult de furca in istoria biblica. In paginile sacre gasim un episod de care este bine sa amintim cu acest prilej. Iata…

- Mii de romani din țara și de peste Prut s-au adunat pe 3 februarie la Palatul Național “Nicolae Sulac” din Chișinau pentru spectacolul “La frați nu se pun hotare”. Pe scena au urcat peste 30 de artiști din Republica Moldova și Romania, acompaniați de Orchestra „Lautarii” din Chișinau, dirijata de maestrul Nicolae…

- Actorul George Ivașcu, manager al Teatrului Metropolis, a fost propus de PSD sa preia ministerul Culturii, in locul lui Lucian Romașcanu, in Guvernul condus de Viorica Dancila. George Ivașcu a absolvit Institutul de Arta Teatrala și Cinematografica, in anul 1993. Are peste 25 de ani de cariera, și a…

- 1. JURNAL ARADEAN. Cum ati reusit sa sintetizati atatea date? LIZICA MIHUT. Am scris trei carti inainte de sinteza de 1.500 de pagini, pentru ca nu am fost in stare sa gasesc un liant de sinteza. Stii cand am gasit acest liant? In momentul in care a inceput campania dura impotriva mea. Prima…

- Lia Bugnar, actrița și regizoare, a spus ca inițial a crezut ca Dumnezeu este PSD-ist din cauza faptului ca dupa doua zile de primavara, in plina iarna, astazi a plouat și a nins in București. [citeste si] Apoi, și-a dat seama, dupa cum scrie pe Facebook, ca altul era mesajul divinitații.…

- Sfantul Cuvios Eftimie cel Mare este pomenit in calendarul crestin ortodox la 20 ianuarie. S-a nascut in vremea imparatului Gratian (375-383), in Melitene (Armenia Mica), intr-o familie bogata si evlavioasa. A avut parte de o educatie crestina desavarsita.

- Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Mitropolitii Nifon al Tarii Romanesti si Sofronie Miclescu al Moldovei, precum si ceilalti fauritori ai Unirii Principatelor Romane vor fi pomeniti, miercuri, 24 ianuarie, la Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala Patriarhala. Potrivit unui comunicat al Biroului…

- Laurette a explicat care este starea de sanatate a mamei sale, care a avut nevoie sa fie operata de urgența. Laurette, care este mama unei fetițe , a tarit momente extrem de neplacute din cauza mamei sale, care a avut mari probleme la coloana. La postul de televiziune Antena Stars, laurette a explicat…

- De 15 ianuarie, Academia Oamenilor de Știința din Romania sarbatorește, alaturi de intreaga națiune romana, Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. Ziua de naștere a geniului poeziei romanești, deopotriva unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii universale, constituie o data fundamentala…

- Nu trece zi fara ca Andreea Anghel sa nu se gandeasca la copilașul ei, la Ionuț, baiețelul ucis de maidanezi in 2013, pe un teren din Parcul Tei din București. De dorul lui Ionuț, Andreea colecționeaza ingerași. Andreea a inceput anul in lacrimi. In lacrimi pentru ca nu este și Ionut alaturi de ea,…

- Prima zodie care iși va gasi marea dragoste pana la sfarșitul lunii este BALANȚA. Nativii nascuți in balanța sunt persoane echilibrate, dar și visatoare. Deși nu-și asculta mereu inima, acum o vor face și se vor lasa purtați de sentimente dupa mult timp. Citeste si Zodiile care isi intalnesc…

- Sarbatoarea Botezului Domnului sau Boboteaza a strans sambata mii de credinciosi la Catedrala Patriarhala din Bucuresti, care au asteptat ore in sir sa isi umple sticlele cu apa sfintita, slujba fiind oficiata de Patriarhul Daniel. Mulți dintre creștinii care au participat, sambata, la slujba de sfintire…

- De ce nu taie mama cu cutitul duminica Anul trecut m-a asteptat mama cu nerabdare sa ajung acasa, in Bucovina. Si pentru ca nu ma vazuse demult, dar si pentru ca venise de la biserica si, stiind ca eu trebuie sa sosesc, isi cumparase un pepene si statea cu el in fata, asteptandu-ma... ca sa…

- De ajuns ar fi si aceasta pentru a va face sa tineti fara teama randuielile religioase; exista insa, in invatatura crestina si multe alte locuri care ne invata sa nu ne luam dupa lume si dupa obiceiurile ei nu puteti sluji la doi domni – si lumii, si lui Dumnezeu; cine va voi sa fie prieten cu lumea…

- Cine posteste in ajunul Bobotezei are noroc tot anul! Care este secretul si adevarata explicatie! Ce sa mananci:Ajunul Bobotezei, zi de post negru In Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) se tine post negru, nu se mananca si nu se bea nimic. Canoanele Bisericii invata ca in Ajunul Bobotezei se…

- Patriarhul Daniel a spus luni, la slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, slujba trecerii dintre ani de la Catedrala Patriarhala, ca daca nu multumim lui Dumnezeu si oamenilor pentru binefacerile primite in trecut, intrerupem in prezent comunicarea si comuniunea noastra cu Dumnezeu si cu vrednicii…

- Pe 27 decembrie, creștinii ortodocși il praznuiesc pe Sfantul Ștefan. Se spune ca acesta l-a cunoscut bine pe Hristos, iar școala și-a facut-o la picioarele Mantuitorului. Datorita credinței sale, Sfantul a putut savarși minuni și semne mari. Conform scrierilor ortodoxe, Stefan a fost unul dintre…

- Presedintele Academiei Romane, Ionel Valentin Vlad, a murit duminica la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte, transmite NOI.md “Cu profunda tristețe am aflat vestea despre trecerea in neființa a celui care a fost Ionel Valentin Vlad presedintele Academiei Romane. Exprimam sincere…

- Mesaj al Patriarhului Daniel cu prilejul sarbatorii de Craciun Patriarhul Daniel intr-o adresare publica. Foto: basilica.ro. Crestinii sarbatoresc astazi Craciunul. În cursul diminetii, credinciosii participa la liturghie, iar copiii merg la colindat cu steaua, vestind nasterea lui Iisus Hristos.…

- Craciun in doliu la Castelul Regal de la Savarșin din județul Arad, acolo unde se afla reședința preferata a regelui Mihai I. Membrii familiei regale se afla la castel insa in acest an nu au primit colindatori așa cum era tradiția. Cu o singura excepție… Dubașii de la Savarșin – colindatorii preferați…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Inainte-praznuirea Nasterii Domnului; Sf. Sfintit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. m. Ignatiu Teoforul Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Zeferin, pp. m. Sfantul Sfintit Mucenic Ignatie…

- CHIȘINAU, 19 dec — Sputnik, C.S. În fiecare an, pe data de 19 decembrie, creștinii ortodocși îl praznuiesc pe Sfântul Ierarh Nicolae Facatorul de Minuni, unul dintre cei mai populari sfinți ai creștinatații. El a fost episcop la începutul secolului al…

- De cand a devenit mamica, Ilinca Vandici și-a intarit și mai tare valorile despre viața și incearca sa faca tot posibilul ca fiul ei sa fie un copil echilibrat, care sa știe sa aprecieze ceea ce are in jur. Ilinca Vandici nu vrea un copil rasfațat. Ilinca Vandici, la Gala Elle Style Awards 2017 Ca orice…

- "Ne-a parasit Gelu Zaharia, indragitul și neprețuitul nostru actor, coleg și prieten. Copleșita de durere, echipa Teatrului Național Iași iși exprima intreaga compasiune și este alaturi de familia indoliata. Dumnezeu sa-l aiba in paza Sa! Te vom purta veșnic in sufletul noastru, Gelu Zaharia!", se…

- Sicriul cu corpul neinsufletit al Majestatii Sale este transportat cu Trenul Regal de la Bucuresti la Curtea de Arges. La Curtea de Argeș vor avea loc ultimele slujbe in memoria Majestații...