- Racla cu moastele Sfintei Mucenite Ecaterina a fost adusa joi seara de o delegatie de preoti din orasul Katerini, Grecia, care este condusa de arhimandritul Barnaba Leontiadis, vicar administrativ al Mitropoliei de Kitrous, Katerini si Platamonas. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei,…

- Cateva mii de credinciosi stau la rand, la Catedrala Mitropolitana din Iasi, pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, coada pelerinilor ajungand, joi la pranz, la trei kilometri, scrie News.ro.Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa din interiorul Catedralei…

- Va fi din nou sarbatoarea Sfintei Parascheva. Curtea mitropoliei, Iasul ca oras se pregatesc sa primeasca pelerinii. Acestia, la randul lor, se pregatesc de drum. Doresc sa o intalneasca din nou pe Sfanta. O intalnire de cateva secunde, dar cu impact pentru o zi, pentru un an, pentru o viata, pentru…

- SFANTA PARASCHEVA 2018. In fiecare an, pe 14 octombrie crestinii ortodocsi o sarbatoresc pe Sfanta Parascheva. Moastele Cuvioasei se afla la Catedrala Mitropolitana din Iasi. Mii de oameni merg in fiecare an sa se inchine la racla Sfintei Parascheva, insa putini stiu despre blestemul de sub vesmintele…

- Astfel, cu aceasta ocazie au fost centralizate mai multe propuneri facute de catre eparhiile Mitropoliei Moldovei si Bucovinei care au avut ca scop modificarea si completarea proiectului de „Metodologie pentru primirea, daruirea, aducerea si ducerea in procesiune a Sfintelor Moaste in Biserica Ortodoxa…

- Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica este sarbatorita pe 8 septembrie. Sarbatoarea aduce cu sine o serie de obiceiuri si traditii. Citește și: Calendar creștin-ortodox septembrie 2018. Ce se intampla daca tuna in aceasta luna Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Pe 8 septembrie…

- Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este sarbatorita de catre Biserica Ortodoxa in fiecare an la data de 29 august. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, fiu al Elisabetei și al preotului Zaharia. I-a fost atribuit supranumele de „Inaintemergatorul” datorita faptului ca a anunțat…

- Biserica Ortodoxa praznuiește Schimbarea la Fața a Domnului in fiecare an pe 6 august. Aceasta sarbatoare amintește creștinilor de minunea care a avut loc pe muntele Tabor, unde Hristos iși descopera dumnezeirea Sa prin natura umana pe care și-a asumat-o. Matei, Evanghelistul descrie aceasta intamplare…