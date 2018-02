Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Policarp s-a nascut in primul secol creștin, in jurul anului 70. A fost ucenic al Sfantului Apostol Ioan și a cunoscut pe mulți dintre sfinții Bisericii care l-au vazut pe Insuși Mantuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru viața sa curata a fost randuit episcop al cetații Smirna din Asia Mica,…

- Rugaciunea de vineri din post va este de mare ajutor cand necazurile se abat asupra dumneavoastra și se spune ca este atat de puternica incat poate rezolva orice problema, scrie secretele.com. Citeste si Canonul cel Mare. Cum si cand se citeste? De ce este bine sa-l citesti in Postul Mare…

- Motto: "La inceput era Cuvantul si cuvantul era la Dumnezeu si Dumnezeu era Cuvantul. Aceasta era intru inceput la Dumnezeu. Toate prin El s-au facut.(...) Si intru El era viata si viata era lumina oamenilor." (Sf. Evanghelist Ioan) "Secolul ...

- In data de 19 februarie 2017 am citit la Sfanta Liturghie din Evanghelia dupa Matei, cap. 25, versetele 31-46, care ne prezinta „Infricosata Judecata”. Mantuitorul ii cheama sa mosteneasca „imparatia” gatita de la facerea lumii pe cei care au savarsit urmatoarele fapte: au hranit pe cei flamanzi,…

- Postul Mare a fost randuit de catre Biserica atat pentru pregatirea celor care primeau Botezul crestin de Pasti, cat si ca mijloc de sporire duhovniceasca a credinciosilor, pentru intampinarea Patimilor si a Invierii Domnului. Totodata, aminteste de postul de patruzeci de zile tinut de catre Mantuitorul…

- Pomenirea Sfantului Teodor Tiron, pe 17 februarie. Sfantul Mare Mucenic Teodor Tiron, pomenit in calendarul crestin ortodox la 17 februarie, a trait in timpul imparatului Diocletian (284-305), fiind recrut (tiron) in armata romana. S-a nascut in Siria si a facut parte din armata romana in legiunea Tironilor…

- In municipiul Buzau culoarea rosie a semafoarelor apare, incepand de miercuri, sub forma unor inimioare, autoritatile dorind astfel sa marcheze Ziua Indragostitilor si Dragobetele. Inima nu este doar un indemn la iubire, ci si obligativitatea de a opri la culoarea rosie, spune viceprimarul.

- Mai multe strazi din Capitala au prins culoare, iar semafoarele lumineaza in forma de inima in luna iubirii.Din aceasta seara, mai multe inimioare stralucesc pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant din Chisinau, acestea au aparut surprizator ca o declarație de dragoste facuta

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Auxentie, Maron si Avraam Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. Auxentiu; Chiril si Metodiu - patronii Europei Sarbatori romano-catolice: SS. Ciril, calug. si Metodiu, ep., patroni ai Europei; Valentin, pr. m. Sfantul Cuvios Auxentie,…

- BUCURESTI, 13 feb — Sputnik, Doina Crainic. Parintele Calistrat a devenit unul dintre cei mai îndragiti preoti români ortodocsi datorita predicilor sale aparte, care ajung virale într-un timp foarte scurt. În ultima predica, despre Duminica Înfricosatoarei…

- De ce creeaza probleme cele doua semne puse alaturi? Pentru ca ambele, separat, au conotatia lor negativa. Multe popoare considera numarul 13 ca fiind blestemat. Se zice ca numarul 13 este considerat aducator de nenorociri si pentru ca, la Cina cea de taina, au stat la masa 13 persoane, cei 12 apostoli…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei, si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. Sf. ep. Vucol al Smirnei; Sf. m. Iulian Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Paul Miki si ins., m.; Doroteea…

- Se credea ca Stretenia, o divinitate feminina, trecea peste ape si, daca acestea nu erau inghetate, facea un pod de gheata peste ele. Oamenii puneau schimbarea vremii pe seama comportamentului pe care il avea ursul. Pentru a castiga bunavointa lui, se asezau pe potecile pe unde acesta obisnuia…

- Acest verset este una dintre cele mai frumoase alocutiuni pe care le cunoastem din Sfanta Evanghelie. Este vorba despre stapanul unui serv, care vine la Iisus cu rugamintea de a-i vindeca sluga. Nu era iudeu. Mantuitorul il intreaba: „Crezi tu ca pot sa fac eu asta?". Iar el ...

- O femeie din Neamt, ucisa cu bestialitate in urma cu 60 de ani, va fi sanctificata de Biserica Catolica. Decretul prin care se recunoaște “martiriul Slujitoarei lui Dumnezeu Veronica Antal, laica, aparținand Ordinului Franciscan Secular; nascuta la 7 decembrie 1935 la Nisiporești (Romania) și ucisa…

- Stim foarte bine ca uneori, de fapt mai mereu, copiii spun lucruri trasnite si ne uimesc cu intrebarile ciudate pentru care nu gasim repede un raspuns destul de bun, dar totusi ei spun si lucruri intelepte. Asa, ca de oameni mari! Ei bine, eram foarte curioasa sa aflu oare ce gandesc…

- Ortodoxe Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan Greco-catolice Sf. cuv. Xenofont și familia sa Romano-catolice Ss. Timotei și Tit, ep. Sfantul Cuvios Xenofont, soția sa Maria și fii lor Arcadie și Ioan sunt praznuiți de Biserica Ortodoxa la 26 ianuarie. Au…

- Calendar ortodox 22 ianuarie. Sfântul Apostol Timotei, praznuit de Biserica Ortodoxa la 22 ianuarie, era din cetatea Listra, din Licaonia (Asia Mica), tatal sau fiind grec, iar mama sa evreica. A fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Pomenind de acest ucenic al sau, Sfântul…

- Calendar ortodox 22 ianuarie. Sfantul Apostol Timotei, praznuit de Biserica Ortodoxa la 22 ianuarie, era din cetatea Listra, din Licaonia (Asia Mica), tatal sau fiind grec, iar mama sa evreica. A fost ucenic al Sfantului Apostol Pavel. Pomenind de acest ucenic al sau, Sfantul Apostol Pavel scria ca…

- Maicii Benedicta a stat aproape de parintele Iustin Parvu, iar inainte de a muri in anul 2006, a vorbit despre credința, viitorul Romaniei si soarta generației actuale. „Nenorocirea e ca actuala elita, generația de 30-40 de ani, nu știu din ce motive, vrea sa ignore sau, in orice caz, sa…

- Parintele Calistrat a vorbit despre femeile care nasc si aleg sa se intoarca la munca dupa numai cateva luni, lasanu-si copiii in grija bonelor. Parintele sustine ca acesti copii nu vor avea niciodata mama si nu se vor simti niciodata iubiti."Ce fac mamele? Nasc copii dar nu ii iubesc ele…

- Draga Olteanu Matei a vorbit despre visele premonitorii pe care le are și despre intalnirea cu Isus Hristos. Actrita marturiseste ca tot ceea ce ii transmite Mantuitorul in vis se intampla inrealitate.

- Daca crezi ca cineva iti vrea raul si lucreaza cu farmece asupra ta, tot ce ai de facut este sa rostesti in fiecare seara rugaciunea Sfantului Ciprian. “Stapane, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule si Chivernisitorule a toate, Sfant si slavit esti, imparatul imparatiilor si Domnul…

- CHIȘINAU, 15 ian — Sputnik. Astazi Biserica Ortodoxa din Moldova îl pomenește pe sfântul Serafim de Sarov, supranumit și învațatorul pocainței și tamaduitorul deznadejdii. Tot în aceasta zi este marcata ziua în care au fost gasite moaștele sale, pentru…

- Sfantul Botez este prima taina a Bisericii. Fara Botez nimeni nu poate fi socotit membru al Bisericii. Cuvantul Botez provine din limba greaca: verbul baptizo inseamna „a scufunda”. De aceea pruncul trebuie „scufundat” in apa din cristelnița. Numele copilului trebuie sa fie al unui sfant sau al unei…

- Nu incepeti niciodata lucrul, nu plecati niciodata la serviciu fara sa va inchinati la icoana Mantuitorului si sa spuneti cu credinta in suflet si multa incredere doua rugaciuni: la inceperea lucrului si la finalul acestuia. Rezultatele nu vor intarzia sa apara. Rugaciunea la inceperea lucrului… „Fara…

- In fiecare an, pe data de 7 ianuarie praznuim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a semintiei lui Aaron. Sfantul Ioan Botezatorul Aproape doua milioane de romani isi sarbatoresc onomastica…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik. Ziua premergatoare sarbatorii Craciunului este una deosebita din punct de vedere liturgic, fiind de asemenea o zi de post mai aspru decât celelalte, deoarece se ajuneaza pâna seara. Ajunul Craciunului este ultima zi de post din Postul Nasterii…

- Unii oameni au venit de dimineața și s-au așezat la coada la apa sfințita, in timp ce alții au intrat in Catedrala pentru a participa la slujba. Mitropolitul Banatului IPS Ioan a sfințit apa, in timpul slujbei, apoi aghiasma mare a fost imparțita in butoaiele amplasate in lateralele bisericii, dupa…

- Boboteaza sau Botezul Domnului, sarbatoarea din 6 ianuarie cunoscuta si sub denumirile „Aratarea Domnului” sau „Epifania”, si ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor dedicate Nasterii Mantuitorului Iisus Hristos. Boboteaza face parte din suita celor 12 sarbatori crestine…

- Dupa alegerea celor doisprezece apostoli, Mantuitorul a luat 70 de apostoli, ca sa-i trimita la propovaduire. Toti acesti ucenici au propovaduit cuvantul lui Hristos, indurand chinuri si prigoniri. Printre ei s-a aflat Sfantul Iacob, fratele Domnului, pe care Sfantul Apostol Pavel, in epistola sa catre…

- Cea mai puternica rugaciune de Revelion. Se rostește in noaptea dintre ani și face minuni. Prin aceasta rugaciune, Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru ca ne-a ajutat sa trecem cu bine peste anul ce s-a sfarșit și Il rugam sa ne invredniceasca sa depașim cu bine necazurile ce ni se vor așterne inevitabil…

- Te tulbura grijile lumesti? Graieste: „Lumineaza-ma, Iisuse, cum sa imi rezolv problema si fa sa ma port dupa voia Ta sfanta!" Cand esti tulburat, stresat si ai necazuri sau esti intr-o situatie fara iesire, sa spui aceasta rugaciune mare din 17 cuvinte! Vrajmasii se vor risipi si vei primi…

- OrtodoxeSfintii 20.000 de Mucenici din Nicomidia; Sf. Sfintit Mc. Gligherie preotulGreco-catoliceSf. 20.000 m. arsi de vii in NicomidiaRomano-catoliceSS. Prunci nevinovati, m.Sfintii 20 000 Mucenici din Nicomidia sunt pomeniti in calendarul crestin…

- „Astazi am avut parte de o bucurie sufleteasca majora. Am impartașit bucuria unor oameni carora in ieslea sufletului lor s-a nascut cu adevarat Mantuitorul. Am fost la o Unitate Medico-Sociala din județ pentru a fi alaturi de cei care nu au decat pe Dumnezeu...” , marturisește cu vadita mulțumire…

- In a doua zi de Craciun creștinii sarbatoresc Soborul Maicii Domnului Icoana Maicii Domnului de la Nicula. Foto Arhiva (Remus Radulescu) Crestinii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc, astazi, în a doua zi de Craciun, Soborul Nascatoarei de Dumnezeu - adica adunarea celor care o cinstesc…

- Femeile, prin abnegatia lor, prin grija lor fata de prunci si fata de viitorul familiilor lor, i-au infrant si pe Stalin, si pe Dej, si pe Ceausescu, scrie ortodoxia.me. Citeste si Minuni la mormantul parintelui Iustin Parvu REPORTAJ VIDEO Dictatorii conjuncturali vor sa distruga in…

- Societatea Arimex Comexim 2000 SRL impreuna cu Asociatia "Suflete Deschise" au transmis un mesaj de Craciun. "Mantuitorul se naste pentru a ne darui din belsug bucuria Vietii. Sa ne deschidem inimile pentru a primi acest nepretuit dar si sa devenim la randul nostru izvoare de bucurie pentru aproapele…

- “Astazi s-a nascut Hristos/ Mesia chip luminios/Laudati si cantati/Si va bucurati!” Recunoastem cu totii inceputul unuia dintre cele mai cunoscute colinde, prin care lumii i se da de stire ca S-a nascut Mantuitorul. Dupa cum se stie, nu este singurul cantec specific Craciunului caruia romanii – fie…

- Luand aminte la felul in care este așteptata, in fiecare an, sarbatoarea Nașterii Domnului sau Craciunul, conștientizam cat de profund a fost marcata omenirea de taina intruparii Fiului lui Dumnezeu in istorie, singurul lucru nou sub soare, dupa observația Sfantului Ioan Damaschin, care a adus…

- Despartirea de Roxana Dobre l-a daramat pe Florin Salam! Celebrul artist a fost surprins in urma cu cateva ore in timp ce se ruga intr-o biserica. Imaginea in care se afla in fata unei icoane in care apare Mantuitorul nostru a aparut pe internet, iar fanii sai nu au ramas nepasatori la suferinta manelistului.

- Draga Iisuse, Domnul, Dumnezeul si Mantuitorul nostru, Cu pasi repezi se apropie cea de-a doua mii saptesprezecea aniversare a zile Tale de nastere de pe Pamant! Cu totii, cu mic cu mare, dascali si elevi ne-am ,,scotocit mintea” sa-ti facem o surpriza cat mai deosebita, cat mai placuta Tie! Inca de…

- Desigur, adevarata rugaciune nu vine dintr-odata. Nu e lucru simplu sa mentinem inspiratia, fiind inconjurati de apele inghetate ale lumii care nu se roaga. Hristos arunca Focul Dumnezeiesc pe pamant, iar noi ne rugam Lui ca el sa aprinda inimile noastre, astfel incat noi sa nu ...

- Consilierii locali vor decide daca aproba, la urmatoarea ședința, un proiect de hotarare privind „instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Timișoara pentru anul 2018”. Care vor fi consecințele? Vor crește practic tarifele de cazare, pentru ca noua taxa…

- Ortodoxe Sf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, facatorul de minuni; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, arhiepiscopul Ierusalimului (Dezlegare la pește) Greco-catolice Sf. ep. Spiridon al Trimitundei, Taumaturgul Romano-catolice Ss. Fc. Maria de la Guadalupe;…

- Ortodoxe Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ier. Ambrozie, episcopul Mediolanului (Dezlegare la pește) Greco-catolice Sf. aep. Ambrozie al Milanului Romano-catolice Ss. Ambrozie, ep. înv.; Maria Giusseppa Rosselo, calug. …

- Credincioșii musceleni care au participat la Sfanta Liturghie oficiata in biserica parohiei Sfantul Nicolae Popa Savu din municipiul Campulung Muscel, de un sobor de preoți și diaconi au avut surpriza de a-l gasi si pe IPS Calinic. Inaltpreasfinția Sa a rostit, cu acest prilej, un cuvant de…

- Biserica Ortodoxa a decis in anul 1995 ca aceasta zi de sarbatoare inchinata Sfantului Andrei sa fie insemnata in calendarul ortodox cu cruce rosie. Atat de iubit este de romani, incat, incepand cu anul 1997 a fost proclamat Ocrotitor al romanilor, iar din 2012, ziua de 30 noiembrie a devenit zi de…

- Cetatea Alba Carolina a fost cuprinsa, miercuri seara, de atmosfera de sarbatoare. Autoritațile au decis sa porneasca iluminatul festiv astfel ca mii de beculețe lumineaza feeric Orașul Marii Uniri aflat in pragul celei mai mari sarbatori naționale. Municipiul Alba Iulia este frumos impodobit, fiind…

- Arsenie Boca – parinte ieromonah, teolog și artist plastic ortodox roman a fost stareț la Manastirea Brancoveanu de la Sambata de Sus și, apoi, la Manastirea Prislop. Datorita personalitații sale, mii de credincioși veneau sa-l asculte. Iata o rugaciune extrem de puternica a Parintelui Arsenie Boca…