- Înca de dimineața, clopotele bisericii ortodoxe Sfânta Treime din Huedin au început sa rasune. Credincioșii s-au adunat, cu mic, cu mare. Slujba nu este una deosebita, nu are ritualuri diferite de celelalte duminici ale anului, însa atmosfera este alta. Oamenii, deși mulți,…

- Primarul municipiului Baia Mare s-a alaturat comunitatii romano-catolice din Baia Mare pentru Sarbatorile Pascale. Catalin Chereches a participat la Slujba de Inviere de la Biserica romano-catolica Sfanta Treime din Baia Mare , unde a primit lumina alaturi de credinciosi. “Aseara am avut bucuria sa…

- SLUJBA EVENIMENT In Duminica Intrarii Domnului in Ierusalim, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, va sluji Sfanta Liturghie in biserica din localitatea Vadurile, parohia Iana, protopopiatul Barlad. Cei care inca nu si-au pierdut increderea in Dumnezeu, in aceasta Biserica, cu hramul „Sf.…

- Trupul neinsuflețit va fi depus miercuri, la ora 11, la sediul Direcției de Cultura din Targu Jiu, acolo unde va ramane pana joi, pentru cei care vor dori sa ii aduca un ultim omagiu. Slujba de prohodire va avea loc joi, in jurul orelor 12, la Biserica ”Sfinții Voievozi” din Piața Prefecturii. Inhumarea…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste la 26 martie Soborul Arhanghelului Gavriil. Este cel care a adus vestea cea buna Fecioarei Maria, a intruparii Fiului lui Dumnezeu. Sfantul Gavriil este unul dintre cei sapte ingeri de mare sfat care stau inaintea Tronului lui Dumnezeu. Se spune ca Arhanghelul Gavriil…

- Buna Vestire 2018 este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire, cunoscuta in popor și ca Blagoveștenia sau Ziua Cucului, este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este sarbatorita in…

- Parintele Constantin Necula a transmis din Florența, unde participa la un eveniment cultural-religios prin care romanii din Toscana marcheaza Centenarul Marii Uniri, un mesaj de Buna Vestire, cea mai veche sarbatoare a Maicii Domnului. ”Este ziua lui «Bucura-te!», salutul pe care il acorda Biserica…

- Slujba de incinerare a lui Andrei Gheorghe, oficiata de un reprezentat al Bisericii Ortodoxe din Rusia. Ce spune preotul Visarion Alexia, despre gestul preotului rus, Adrian Singurov. Andrei Gheorghe a fost incinerat sambata, 24 martie, la Crematoriul “Vitan Barzești”, iar slujba a fost oficiata de…

- Papa Francisc a atras atenția ca crucifixul nu este un accesoriu și nu trebuie purtat pentru ca atare. Suveranul Pontif a subliniat ca ele nu sunt obiecte de arta, ci sunt obiecte simbolice care vorbesc despre miracolul morții lui Iisus. Cu cateva zile inainte de Paștele Catolic, Papa Francisc le-a…

- Biserica noastra Ortodoxa il cinsteste sambata, 17 martie, pe Sfantul Alexie, care poarta apelativul ceresc omul lui Dumnezeu. El este singurul sfant din calendarul bisericesc pe care il intalnim cu acest nume binecuvantat. A implinit intru totul cuvantul Domnului nostru Iisus Hristos: „Cel ...

- Daca m-as apuca sa scriu cum anume sa ne rugam, ar fi o treaba peste masura de usoara. De ce m-ati intreba imediat? Iar eu v-as raspunde, fara sa ma ostenesc prea mult, ca este mai usor, chiar cel mai usor sa scrii despre rugaciune! Dar ce este mai greu? Mai greu este sa-ti pui genunchiul la rugaciune…

- Sute de credinciosi, persoane care au suferit in temnitele comuniste, urmasi ai acestora si militari au participat la slujba de sfintire a unei troite ridicate cu sprijinul Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Galati, se arata intr-o informare transmisa de biroul de presa al Arhiepiscopiei Dunarii…

- Iustinian Cotojman are 41 de ani, este jandarm din 2006, iar din luna februarie 2018 a devenit preot onorific. Cand nu imbraca uniforma militara, Iustinian Cotojman oficiaza slujbe religioase la biserica din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Gorj sau la bisericile din judet, la invitatia preotilor.…

- Iustinian Cotojman, din Targu Jiu, este si preot, si jandarm, iar timpul si-l imparte intre slujbele la biserica din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Tudor Vladimirescu” din Gorj si misiunile operative, la care nu vrea sa renunte, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- JOI: 08.03.2018, SLUJBA VECERNIEI DE LA ORA 17.00, urmata de conferinta INVITAT: Arhimandrit. Pr. Prof. Univ. Dr. Benedict Vesa - Secretarul Mitropoliei JOI: 15.03.2018, SLUJBA VECERNIEI DE LA ORA 17.00, urmata de conferinta ...

- Religia ortodoxa ne indeamna sa ne inchinam mereu, acest gest ne va feri de cele rele și va atrage norocul in casa noastra.Fie ca suntem la masa, seara inainte de culcare sau atunci cand trecem pe langa o biserica, este bine sa ne inchinam si sa facem semnul crucii. Dar, ce se intampla daca nu te inchini…

- „Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere, studenții și profesorii Facultații de Teologie Romano-Catolica, Universitatea din București,…

- Criminalul de la Psihiatria Slatina, Gheorghe Ghenea, a fost inmormantat marti, in comuna natala Brebeni, din judetul Olt, fara slujba, avand in vedere ca acesta si-a luat viata dupa ce a ucis-o pe asistenta Ramona Cosmescu, iar Biserica nu admite slujbe in astfel de cazuri.

- In asteptarea unei solutii definitive in dosarul lui Vlad si Mircea Cosma, Andreea Cosma a precizat, pentru MEDIAFAX, ca asteapta decizia intr-o biserica din Italia si ca se roaga pana la pronuntarea unei sentinte.„Eu sunt in Italia, ma rog la catolici. Sunt in biserica, astept aici rezultatul.…

- Primele zile ale lunii martie sunt numite, in credinta populara, BABE. Exista obiceiul de a pune babe, adica de a numi fiecare din aceste zile cu numele unei babe cunoscute, pentru a cunoaste firea ei: “daca timpul nu e bun, baba e rea”. Zilele babelor se incheie pe 9 martie, cand se crede ca vin mosii…

- Prima sambata din Postul Mare este cunoscuta sub denumirea de Sambata Sfantului Teodor Tiron sau a colivelor. Cu aceasta zi incep pomenirile din Postul Mare pentru cei trecuți la cele vesnice. Aceste pomeniri se vor face in fiecare sambata din Postul Mare, pana in Sambata lui Lazar sau a Floriilor.…

- In contextul manifestarii religios-culturale ''Icoana - Fereastra spre Dumnezeu'', parintele a vorbit despre importanta icoanelor, dar a raspuns si intrebarilor despre post, relatiile interumane sau rolul Bisericii. "Postirea in sine este poate cel mai frumos atelier de croitorie pe care il…

- Preotul Necula, la inceputul postului: Nimic din ce incercam sa facem pentru sufletul nostru nu e lipsit de sens Preotul Constantin Necula, consilier misionar-pastoral si de imagine al Mitropoliei Ardealului, a declarat luni, ca Postul Sfintelor Pasti este un bun prilej ca "sa ne dam seama daca suntem…

- Intrebat ce ne poate oferi Postul Sfintelor Pasti, preotul Necula a raspuns: "O aventura de Har. Ne putem cunoaste limitele, dincolo de parerea despre noi insine. Poate ca acesta este cel mai important exercitiu legat de postire. Sa ne dam seama daca suntem ok ca oameni, pentru ca Postul cel Mare…

- Ucigasul nu s-a oprit si a mai ranit alte cateva persoane. Conform sursei citate, alte patru persoane au fost impuscate la biserica din Kizlyar, Daghestan. Un martor a declarat ca erau foarte multe persoane inauntru, mame cu copii, persoane in varsta. "Cred ca pe noi ne-a salvat Dumnezeu ca…

- Un tanar de 23 de ani, locuitor al raionului Telenești, a fost reținut de poliție, fiind banuit ca ar fi sustras aproape 14 mii de lei din cutia pentru donații, dintr-o biserica din sectorul Ciocana.

- Un tinar de 23 de ani, locuitor al raionului Telenești, a fost reținut fiind banuit ca ar fi sustras peste 13 mii de lei din cutia pentru donații unei biserici. Cel care a descoperit jaful este parohul care a venit la slujba de dimineața. Furtul s-ar fi produs in noaptea de 20 ianuarie curent. Individul…

- CHIȘINAU, 14 feb — Sputnik. Începând de luni, 20 februarie, creștinii ortodocși din Republica Moldova au intrat în "Saptamâna Alba", perioada în care nu trebuie sa mai consume carne, iar în zilele de miercuri și vineri din aceasta saptamâna se…

- Alexandra Pacuraru a nascut o fetița perfect sanatoasa. Zenovia Maria este cel de-al doilea copil al realizatoarei TV, care s-a retras recent de pe micul ecran. Micuta a avut 3.30 kilograme si 52 de centimetri, a primit nota 10 la nastere si este perfect sanatoasa. Zenovia provine din greaca si inseamna…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vine cu o propunere incredibila pentru Patriarhul Daniel. Anul trecut, actualul ministru susținea impozitarea bisericii și le cerea reprezentanților acesteia sa ajunga in secolul XXI. „Biserica trebuie sa inteleaga si sa aleaga. Traim in secolul XXI. Este…

- De peste un deceniu, praznicul Intampinarii Domnului din data de 2 februarie este considerata Ziua Internaționala a Tineretului Ortodox. Anual, cu acest prilej, bisericile celebreaza in mod deosebit tinerii. Prin cuvantarile lor duhovnicești, preoții ne amintesc rolul noii generații in istoria Bisericii…

- Un renumit comerciant online are in oferta de pe site un set de 82 de icoane, ” de care are nevoie o Biserica”, acestea fiind disponibile pentru aproximativ 2.900 de euro. eMAG are in magazinul online un set prețios de icoane pe care le recomanda ca fiind bune pentru o biserica. Astfel, pe site-ul retailerului…

- CHIȘINAU, 01 ian — Sputnik. Pe 1 februarie, creștinii ortodocși îl sarbatoresc pe Sfântul Cuvios Macarie cel Mare din Egipt, unul dintre întemeietorii monahismului alaturi de Sfântul Antonie cel Mare. El nu trebuie confundat cu Sfântul Macarie…

- Un primar din Timis este acuzat de mai multi subordonati ca foloseste banii publici pentru a-si satisface mici mofturi. Este vorba de primarul din Buzias, Sorin Munteanu, care de ceva vreme urmareste live si prin intermediul unei camere 4K, slujba de la biserica din localitate, semnalul fiind transmis…

- Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Cei care l-au cunoscut și respectat pe Neagu Djuvara pot sa-l omagieze și sa se roage pentru odihna sufletului sau dupa urmatorul program:…

- Motto: Canta, mai frate, romane, graiul si limba ta si lasa cele straine ei a le canta! Parohiile ortodoxe din toata tara au oficiat, miercuri, slujbe de pomenire pentru cei care au contribuit la infaptuirea Unirii Principatelor Romane. O asemenea slujba de pomenire a inaintasilor luptatori pentru unitatea…

- A sta la masa cu Dumnezeu era, pana la intruparea Mantuitorului, o onoare rezervata doar unor drepti precum Avraam - gazda dumnezeiestilor oaspeti la stejarul din Mamvri, a celor veniti in chipul a "trei Oameni" (Facerea 18, 2). Iisus a scandalizat tot Ierihonul cu alegerea Sa: "toti murmurau, zicand…

- Arhiepiscopia Dunarii de Jos este mereu preocupata de identificarea unor noi modalitati misionare care sa vina in sprijinul catehizarii si ajutorarii persoanelor private temporar de libertate. Intre acestea, se numara si cooperarea dintre diferite comunitati parohiale si preotii din slujirea sociala,…

- O slujba de pomenire a lui Mihai Eminescu a fost organizata, luni seara, la Biserica de lemn din Targu Mures, cu hramul "Sfantul Arhanghel Mihail" si construita in anul 1793, locul in care poetul a stat peste noapte, in iunie 1866, in drumul sau spre Blaj. De aceasta bisericuta de lemn…

- CHIȘINAU, 14 ian — Sputnik. Într-o emisiune de la un post de televiziune, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces…

- Hoți fara Dumnezeu. O banda specializata in furturi din biserici au dat lovitura intr-o singura noapte la zece biserici de pe raza județului Maramureș, de unde au furat bani, icoane și alte obiecte de cult. Se presupune ca aceeași banda a dat lovitura și la biserica din Iclod.

- 6 ianuarie, sarbatoarea inchinata Botezului Domnului. Zi de aleasa bucurie pentru localnicii din satul Roșu, comuna Chiajna, și din imprejurimi. Peste o mie de pelerini de toate varstele au venit la sarbatoare, la biserica pastorita cu multa dragoste de parintele paroh Ion Ciuca, inca de la primele…

- In ciuda frigului, mii de vasluieni au participat, sambata, la slujbele de Boboteaza care au avut loc in lacașele de cult din intreg județul. La Catedrala Episcopala din Huși, slujba Sfintei Liturghii și cea de sfințire a a apei au fost oficiate de PS Ignatie, care i-a indemnat pe credincioși sa se…

- Craciunul (25 decembrie – stil nou, 7 ianuarie– stil vechi) – este una din principalele sarbatori domnești, care are și un important strat precreștin. Deoarece Evanghelia nu da nici un detaliu despre data nașterii lui Iisus primii creștini au ales datele de 25 decembrie sau 7 ianuarie ca moment al nașterii…

- De ce nu taie mama cu cutitul duminica Anul trecut m-a asteptat mama cu nerabdare sa ajung acasa, in Bucovina. Si pentru ca nu ma vazuse demult, dar si pentru ca venise de la biserica si, stiind ca eu trebuie sa sosesc, isi cumparase un pepene si statea cu el in fata, asteptandu-ma... ca sa…

- De ajuns ar fi si aceasta pentru a va face sa tineti fara teama randuielile religioase; exista insa, in invatatura crestina si multe alte locuri care ne invata sa nu ne luam dupa lume si dupa obiceiurile ei nu puteti sluji la doi domni – si lumii, si lui Dumnezeu; cine va voi sa fie prieten cu lumea…

- Zona in care este așezata comuna Fardea și satele aparținatoare, aflata in partea de rasarit a județului Timiș, este una dintre cele mai frumoase ale acestuia. Comuna se afla intr-o depresiune la poalele munților Poiana Rusca, langa lacul Surduc, și este inconjurata de dealuri, unele mai abrupte, altele…

- Ajunul Bobotezei - Vineri, 5 ianuarie - ora 5.00, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala 'Sfintii Apostoli Petru si Pavel' din Constanta; - ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de Sfintire Mare a apei, slujba identica cu cea oficiata in ziua de Boboteaza. Apa…

- Sfantul Graal este, probabil, cel mai misterios si celebru obiect istoric pierdut. A devenit si mai renumit ca urmare a unor filme de aventura, dar si a cartii „Codul lui Da Vinci“, scrisa de Dan Brown.