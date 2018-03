Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Politiei Romane, sarbatorita la 25 martie, de Buna Vestire, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau a organizat, astazi, incepand cu ora 12.00, o sedinta festiva la care au participat oficialitatile locale si judetene, comandantii institutiilor din subordinea Ministerului Afacerilor…

- De la Bruxelles, unde a mers pentru a participa la Consiliul European, presedintele roman a facut o serie de precizari pe teme de interes pentru romani. Unul dintre ele a vizat scrisoarea adresata de premierul Dancila lui Jean Claude Juncker, cu privire la asa-numitele “liste negre”, altul la legile…

- Buna Vestire 2018. Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul în care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mântuitorului

- Partidul Miscarea Populara PMP va demara dupa sarbatori campania prin care intentioneaza sa stranga un milion de semnaturi pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "Vom incepe dupa Pasti campania de strangere de semnaturi pentru revenirea la doua tururi pentru alegerea primarului.…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Crestinii tin cu sfintenie aceasta sarbatoare avand in vedere…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Nu doar biserica ortodoxa, ci si cea catolica sustine faptul…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Eugen Tomac, a anuntat, joi, ca formatiunea politica va incepe dupa sarbatori campania de strangere a un milion de semnaturi pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "Vom incepe dupa Pasti…

- Buna Vestire 2018. Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul în care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mântuitorului nostru Iisus

- Biblioteca Liviu Rebreanu din Municipiul Aiud gazduiește in preajma sarbatorilor de Paști un concurs de incondeiat oua, la care vor participa elevi din oraș. Marți, a fost randul elevilor clasei a II-a de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” insoțiți de doamna profesor Margareta Pașca, sa iși arate…

- Produsele de panificație și patiserie reprezinta, pentru majoritatea consumatorilor romani, o necunoscuta din punct de vedere al conținutului și al modului in care au fost obtinuțe. Din acest punct de vedere, comercianții fac ce vor, atata vreme cat autoritațile continua sa dea legi neclare. Autoritatea…

- Salba de saltimbanci flausati de serviciu din jurul lui Donald Tom i-au insuflat acestuia ideea ca Pastele trebuie sa aibe Brad, ca de Craciun. Drept urmare, Tintesteanu sef a lasat bradul de la Sarbatorile de iarna din Crang si de...Pasti. Ce naiba, daca el gandeste asa, toata lumea trebuie sa se conformeze,…

- Cererile se primesc pana pe data de 12 martie 2018. Programul de lucru este de luni pana joi intre orele 8,30-15,00, iar vineri intre 8,30-12,00. Exista patru puncte in care se colecteaza solicitarile: Serviciul Public de Asistenta Sociala (strada Fraternitatii), Parohia Pogorarea Sfantului Duh (strada…

- Targul cartabil de Paști va avea loc in 24 și 25 martie, intre orele 10-19, la Centrul de zi pentru copii din Dumbravița, pe strada Kos Karoly nr. 28. Toți participanții la targ pot face donații, fie ei expozanți sau cumparatori. La final, din donații se vor cumpara alimente și dulciuri…

- “M-a lasat pe mine fara sot, pe fiul meu fara tata. Merita sa plateasca cu viata”. Sunt cuvintele pline de durere ale sotiei romanului ucis cu lovituri de cutit vineri, in Venetia, tot de un roman, pe care il gazduia si il ajutase sa obtina si un loc de munca. Victima este din orasul Negru Voda si era…

- Culori puternice In timp ce majoritatea lumii merge pe tema clasica, cu oua si iepurasi, alege o fata de masa si vesela din materiale de calitate, in culori vii, pentru a da o nota sofisticata brunchului de Pasti. Noi ne-am indragostit de aceasta combinatie fucsia si portocaliu. Vintage touch Accesoriile…

- Retete de cozonaci. Traditionalul cozonac de Pasti simbolizeaza painea dulce a Invierii si a renasterii. Desi cozonaci se mai pregatesc si pentru masa de Craciun sau la alte sarbatori religioase, simbolistica lor pascala este usor umbrita de pasca. Insa, in biserica este reprezentata jertfa Mantuitorului,…

- Iubiți prieteni, pentru ca suntem in postul sfintelor Paști, emisiunea de astazi și-a propus sa aduca in prim plan frumosul și modestia impletite in marțișor de bucurie cu tradiția, obiceiurile și datinile strabune. Cel care are conturate aceste trasaturi și fixate de-a lungul vieții prin munca, creație…

- Un preot „lipsit de rușine” a criticat, fara reținere, in fața a aproape o mie de oameni, guvernul, autoritațile județene și locale – Oameni mascați au facut de rusine in mijlocul satului fetele nemaritate, insemnandu-le pe fata cu vopsele in semn ca sunt „disponibile”. Pierduta in negura vremilor și…

- V. Stoica Reprezentanții Direcției Sanitare-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova au inceput controalele desfașurate in fiecare an inaintea Sarbatorilor Pascale, prin care se urmarește prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și a altor probleme legate de comercializarea produselor tradiționale…

- Acum 10 ani, pe 5 martie 2008 a fost ales episcop al Tulcii PS Visarion Baltat.Cateva zile mai tarziu, la 25 martie 2008, de Bunavestire, este intronizat ca episcop titular al Eparhiei Tulcii de catre Preafericitul Parinte Patriarh Daniel, in Catedrala ,,Buna Vestire" din Tulcea.Cateva repere biograficePotrivit…

- Cel mai util martisor pe care-l pot gasi clujenii astazi - cand termometrul arata minus 16 grade Celsius, este cel cu palinca. Doi tineri au avut ideea sa ataseze la traditionalul martisor o sticluta de tarie.

- Intre 1 si 9 martie, romanii isi aleg cate o zi si spun ca “aceasta e Baba mea”. Cum va fi acea zi, asa va fi si norocul in an. Aceasta traditie foarte veche, raspandita in tot arealul balcanic – unde au trait candva tracii – este legata de niste pietre. In Muntii Bucegi si in Ceahlau exista cate un…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care ultima zi de vineri inaintea Pastelui devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Deputatii au adoptat acest proiecte de lege cu 233 voturi „pentru”, 7 voturi „impotriva” si 19 abtineri. Camera Deputatilor este for…

- 1 Martie | Martisorul, traditii si semnificatie 1 Martie a fost sarbatorit inca de acum 8.000 de ani, conform descoperirilor arheologice. Obiceiul este unul specific romanesc, barbatii ofera doamnelor si domnisoarelor apropiate martisoare, despre care se considera ca sunt aducatoare de fericire…

- Cadouri de sute de mii de lei pentru salariatii unor primarii din Galati au fost acordate nelegal, conform unui raport al Curtii de Conturi, iar multe din instituții vor cere acum banii inapoi angajaților. Camera de Conturi Galati a constatat ca mai multe primarii din judet au efectuat plati nelegale…

- Nascut in jurul anului 270, la Side (Asia Mica), Eustatie a fost unul dintre cei 318 sfinți parinți care au participat la Sinodul I Ecumenic convocat in anul 325 de Constantin cel Mare la Niceea.

- Pentru ca se apropie Sarbatorile Pascale, va spunem ca Rimetea este singura localitate din tara unde se prepara, special cu acest prilej, cozonacul „Somodi“. Veche de peste trei sute de ani, reteta presupune faptul ca in loc de nuca sau cacao, in cozonac se pune scortisoara. Reteta este transmisa din…

- Un circuit in Israel poate fi pentru orice pelerin o calatorie de inițiere in cautarea celor mai vechi așezari creștine și a locurilor descrise in Biblie. La fel de bine, aici poți sa plutești in apele sarate de la Marea Moarta, sa faci o croaziera pe Marea Galileei sau sa petreci o seara vibranta in…

- Motto: „In fiecare zi ne batem joc,/ De pasari, de iubire si de mare,/ Si nu bagam de seama ca, in loc,/ Ramane un desert de disperare.” (Romulus Vulpescu) Luiza Radulescu Pintilie Legendele spun ca, demult, tare demult, in ziua de 14 februarie, fetele tinere și singure se ascundeau pe cele mai intunecate…

- Nutriționistul Mihaela Bilic recomanda sa înlocuiți pâinea cu mamaliga. ”Pentru ca tot e la moda alimentatia fara gluten va sugerez mamaliga în loc de pâine. Ca si faina, malaiul face parte din categoria glucidelor lente, contine amidon…

- Incepute in urma cu peste un deceniu, lucrarile la Biserica „Buna Vestire” din Sfantu Gheorghe continua, dar pentru a putea fi finalizate, este nevoie de fonduri. O mare dorința a preoților parohi și nu numai, este ca lacașul de cult sa fie pregatit pentru sfințire in anul centenar. 2018 este anul in…

- Guvernatorul Mugur Isarescu a explicat intr-o conferința de presa ca scumpirile vor continua pana la Paști, deși cele mai importante majorari de prețuri au avut deja loc. Abia spre sfarșitul anului se spera ca inflația va reveni la ținta...

- Parintele Vasile Ioana a vorbit despre casnicia perfecta. Preotul spune care sunt cele șapte trepte, pe care fiecare soț și soție trebuie sa le urce impreuna. Parintele spune ca daca vom urca aceste trepte vom și fericiți. „Daca vom pune in practica aceste 7 trepte, vom și fericiți atat noi, cat și…

- Superstitii si obiceiuri in luna februarie, denumirea populara fiind si Faur, Faurar, Fluierar sau Luna Lupilor. Ii zice Faurar, dupa faurarii in fier (fierarii), care pregateau fierul plugului pentru arat; exista si un fel de zicala, care spune ca „Faur fereca si desfereca/ Doua saptamani ferica/ Iar…

- Sfanta Xenia este mult mai puțin cunoscuta decat alți sfinți ai religiei ortodoxe. Fericita Sfanta Xenia, din Rusia, joaca, totuși, un rol important in viața oricarui credincios. Caci, in ciuda greutaților, ea și-a dedicat viața intru Hristos. In fiecare an, Biserica Ortodoxa o praznuiește,…

- Painea ar putea fi mai scumpa cu 10% de luna viitoare. Majorarea pretului este cauzata de cresterea tarifelor la electricitate si gaze naturale, explica producatorii. Nu este insa, singurul motiv. Costul produselor de panificatie este influentat si de majorarile salariile, decise de autoritati, conform…

- Aproape 400 de soferi au ramas fara permis de conducere.In intreaga tara au fost constatate 730 de infractiuni si au fost retinute aproape 400 de permise de conducere. Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 2.600 de evenimente, aplicand aproape 7.000 de sanctiuni contraventionale…

- In timp ce sarbii petreceau Revelionul pe rit vechi, in unele magazine din Timișoara au aparut deja decorațiunile pentru Paști. Iepurași din pluș, pui de gaina in ou, coșulețe pentru oua vopsite sau lumanari in diferite forme specifice acestei sarbatori stau deja pe rafturile magazinelor. Prețurile…

- Candidatul PSD la Primaria Targu Jiu baga zazanie intre social-democrati. In timp ce o tabara sustine ca isi doreste un candidat tanar, altii spun ca un competitor cu experienta este cel mai potrivit pentru fotoliu...

- Nu incepeti niciodata lucrul, nu plecati niciodata la serviciu fara sa va inchinati la icoana Mantuitorului si sa spuneti cu credinta in suflet si multa incredere doua rugaciuni: la inceperea lucrului si la finalul acestuia. Rezultatele nu vor intarzia sa apara. Rugaciunea la inceperea lucrului… „Fara…

- Și în țara oamenii au mers cu mic cu mare la biserici pentru slujbele de Boboteaza. De departe cea mai fastuoasa ceremonie a fost cea din Constanța, care a avut loc pe faleza din fața cazinoului.

- Consiliul Judetean Gorj si Prefectura Gorj au fost sfintite de Boboteaza, joi, de catre trei preoti. Acestia au intrat in fiecare birou si au stropit cu agheasma toate incaperile. Pana vineri, toate casele vor fi sfintite. Obiceiul...

- Romanii vor beneficia prin lege de o noua zi libera, chiar de anul viitor. Un proiect de lege redactat in acest sens prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Paștelui și, astfel, ultima…

- Colac peste pupaza, cand toata lumea sarbatorește nașterea Mantuitorului, Oana Lis a primit o noua lovitura, scrie spynews.ro. In urma cu cateva zile, mașina de zeci de mii de euro a vedetei s-a defectat. Nefiind dispusa sa-și țina "bijuteria" in garaj in aceasta perioada a anului, blondina a decis…

- Potrivit unei traditii raspandite in special in țarile anglo-saxone, cei care se saruta de Craciun sub o ramura de vasc vor avea bucurie și fericire. In alte regiuni, obiceiul este valabil si de Anul Nou. Daca in mitologiile europene, vascul era considerat ca fiind incarcat cu magie, astazi, este asociat…

- Cel dintai praznic imparatesc cu data fixa, in ordinea fireasca (cronologica) a vietii Mantuitorului, este Nasterea Domnului, numita in popor Craciunul, la 25 decembrie, este sarbatoarea anuala a nasterii cu trup a Domnului nostru Iisus Hristos (Luca II, .1-21). Cu ocazia Nasterii Domnului va urez sarbatori…

- La Amzacea, intr-o comuna aflata la 40 kilometri de Constanta, miracolele se petrec zi de zi. Revelatia a venit intr-o zi, cand spovedind copiii din parohie, preotul a primit acelasi raspuns de la aproape toti micutii.

- Toti crestinii celebreaza luni Nasterea lui Hristos. La noi, Craciunul incheie postul de 40 de zile si deschide un ciclu de 12 zile, care se termina la Boboteaza. Acest interval asigura trecerea anului vechi spre noul an. Traditia populara spune ca acum se deschid cerurile si mormintele,…