- In perioada 24 - 25 august, la Castrul Jidova din Campulung Muscel - un simbol al Romei la granita dintre imperiu si lumea barbara - se va desfasura cea de-a IV-a editie a festivalului cu specific roman „Sigiliul Romei in Arges”.

- Raport ingrijorator al Companiei de Drumuri Podul Calafat-Vidin. Foto: wikipedia.org. Aproape un sfert dintre podurile construite pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale au nevoie de reparatii capitale în regim de urgenta, reiese dintr-un raport oficial realizat, anul trecut, în…

- Initiativa USR “Fara penali in functii publice”, care propune revizuirea Constitutiei in acest sens, a atins pragul de minim 20 de mii de semnaturi din cel putin 21 de judete, astfel ca aceasta poate intra in procedura parlamentara. Potrivit site-ului farapenali.ro, voluntarii au adunat pana acum peste…

- De mai bine de un deceniu, Mitropolia Olteniei transmite ca vrea sa faca o catedrala in cel mai mare cartier din Craiova. A cerut si a primit de la Consiliul Judetean Dolj 3 milioane de lei. Enoriasii au dat si ei bani. In plus, fetele bisericesti incaseaza sume colosale de la comerciantii care si-au…

- OrtodoxeSf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mare Mc. Evplu, arhidiaconulGreco-catoliceSf. m. Euplu; Sf. Clara de Assisi Romano-catoliceSs. Clara, fc.; Suzana, m. Sfantul Nifon s-a nascut in Grecia, la mijlocul secolului al XV-lea. A…

- Aproximativ 50 de soferi de autobuz din judetele Sibiu, Brasov, Arges si Dolj protesteaza vineri, in centrul municipiului resedinta, pentru salarii si conditii mai bune, potrivit participantilor. Protestul este unul pasnic, autorizat de Primaria municipiului Sibiu. Soferii de la societatea Tursib, aflata…

- "Au fost deja aprobate 13 proiecte majore de investitii strategice, dintre care patru sunt in domeniul infrastructurii de transport. Primul, si poate cel mai important proiect dintre ele, este autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov, al carui studiu de fundamentare a intrat deja in prima lectura,…

- Ceremonia prilejuita de transferul de autoritate intre rotatia a II-a si a III-a a contingentului militar polonez ce va fi dislocat timp de aproximativ sase luni in Romania si va fi afiliat Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab", din cadrul Brigazii Multinationale Sud-Est, va avea loc vineri, incepand…