- Brent Valmar, seful celui mai puternic importator de automobile din Romania si vicepresedinte al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), a explicat pentru Capital de ce este necesara o noua taxa pe poluare si cum ar trebui regandit programul Rabla daca autoritatile doresc sa…

- Salariile din administratie, aparare, sanatate si invatamant au crescut de doua ori mai repede in Romania decat salariile platite tuturor angajatilor din tara. Ca pondere in totalul masei salariale, ele sunt cu doar cateva puncte procentuale sub nivelul celor din statele din nordul Europei, recunoscute…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, in urma unei actiuni specifice, 990 pachete de țigari pe care un cetațean bulgar a incercat sa le introduca ilegal in țara, ascunse intr-un microbuz. In data de 06.03.2018, in jurul orei 14.00, polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- In data de 28 februarie 2018, Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare a organizat, la Liceul Teoretic German „Johann Ettinger”, etapa judeteana a Concursului National “Istorie si societate in dimensiune virtuala”. Concursul este structurat pe doua sectiuni: istorie si științe socio-umane (pagini web…

- Direcția Generala Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei Europene a lansat saptamana trecuta o cerere de propuneri in vederea acordarii de granturi pentru proiecte, in conformitate cu prioritațile și obiectivele definite in programul de lucru pentru 2018…

- Aeroportul din orasul elvetian Geneva a fost inchis, joi, din cauza ninsorii si a vantului puternic, pe fondul temperaturilor extrem de scazute inregistrate in mai multe parti ale Europei in ultimele zile, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Directorul unei școli din Londra a introdus o noua regula care stipuleaza ca elevii nu au voie sa atinga zapada. „Problema e ca e suficient ca un singur elev sa arunce un bulgare cu gheata sau pietre ascunse in el si sa-i scoata ochiul altuia si atunci toata lumea isi va schimba opinia.…

- CSM București continua in aceasta seara parcursul din grupele Ligii Campionilor, "tigroaicele" urmand sa joace pe terenul campioanei Europei, Gyor. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport și TV Telekom Sport. live de la 20:00, Gyor - CSM București Campioana…

- Germania, prima economie europeana, a incheiat anul 2017 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric si a dobanzilor reduse, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Oficiul federal de statistică (Destatis) a informat…

- Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri la Realitatea TV ca a fost chemata marti imperativ sa participe la o reuniune a ministrilor din tarile Europei de Sud Est privind vaccinarea, informeaza Agerpres.ro. Avem nevoie urgenta de aceasta lege pentru a putea face lucrurile asa cum trebuie.…

- "Pentru cei care nu cunosc prea bine o limba straina sau pentru cei care doresc mai mult confort, sa aiba totul organizat, exista agentii de turism care gandesc si vand pachete complexe de turism in destinatii din intreaga lume, unele dintre ele avand si insotitor de grup roman. Se observa o crestere…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Sotul Andreei Balan a trecut in cursul zilei de astazi printr-o situatie "de-a rasu'-plansu'". Un barbat a incercat sa-l pacaleasca pe sotul Andreei Balan si sa obtina de la acesta o suma de bani.

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda solicita Guvernului sa isi dea concursul pentru identificarea firmelor care produc alimente cu un dublu standard, precizand miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Satu Mare, ca firmele respective "trebuie sa plece deindata din Romania". El a explicat…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Auxentie, Maron si Avraam Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. Auxentiu; Chiril si Metodiu - patronii Europei Sarbatori romano-catolice: SS. Ciril, calug. si Metodiu, ep., patroni ai Europei; Valentin, pr. m. Sfantul Cuvios Auxentie,…

- Iranienii, ambii barbați, s-au prezentat in Vama Moravița duminica dupa-amiaza. Erau pasageri intr-un autoturism inmatriculat in Serbia și le-au aratat polițiștilor de frontiera doua pașapoarte cu insemnele autoritaților din Luxemburg. Oamenii legii au avut banuieli legate de documente și…

- Romania este data peste cap de nenumaratele modificari care implica atat mediul de afaceri cat si salarizarea oamenilor de rand. Ajunsi la fundul sacului dupa promisiunile elucubrante din campanie ale...

- Locația viitoarei sali polivalente a Timișoarei a fost disputata de primaria din urbea de pe Bega și administrația județeana. Reprezentanții CJ Timiș au pus la dispoziție Companiei Naționale de Investiții (CNI) un teren de 10 hectare la Giroc, iar primaria a venit cu variante in Timișoara.…

- Tabloul "Tarancuta cu naframa alba" de Nicolae Grigorescu a fost adjudecat, marti, pentru suma de 42.500 de euro, la licitatia "Mari maestri ai portretului" organizata de Artmark in Capitala. Intre lucrarile cumparate la sume ridicate s-au mai numarat: "Primavara" de Nicolae Tonitza, la 40.000 de euro,…

- CNIPMMR mai cere totodata infiintarea bancii pentru IMM-uri, care sa sustina creditarea IMM-urilor si a programelor speciale de creditare a micilor intreprinzatori. ”Consiliul cere totodata debirocratizarea sistemului, astfel incat niciunui intreprizator sa nu ii fie solicitat un act sau o…

- Comisia Europeana (CE) a lansat joi Observatorul si forumul UE privind tehnologia blockchain, cu sprijinul Parlamentului European, un hub menit sa concentreze informatii, sa monitorizeze si sa analizeze tendintele in domeniul tehnologiei blockchain. In urma dezbaterilor și analizelor incurajate de proiect…

- Lucrari in prima auditie la Filarmonica Cluj, sub bagheta vienezului Gottfried Rabl Lucari foarte rar sau chiar deloc auzite pana acum la Cluj: Uvertura operei Maskarade și Concertul pentru vioara, op. 33, ambele de Carl Nielsen, Fragment din Apocalips, op. 66 de Anatoli Liadov (lucrare in prima audiție…

- 'Exista o cultura si un mod de viata crestine pe care noi am vrea sa le protejam', a afirmat Orban intr-o conferinta de presa, subliniind nevoia de a pastra identitatea si fundamentele crestine ale Europei. De asemenea, a mai spus Orban, regimul Schengen poate fi protejat 'daca vrem sa…

- Canadianul Oliver Rydell (40 de ani) inchide restaurantul pe care l-a inaugurat in 2014 in centrul Clujului, din cauza schimbarilor fiscale introduse de Guvern in ultimii doi ani. Doua prevederi noi, una privind impozitarea restaurantelor si cealalta privind salariile, i-au dat peste cap afacerea.

- Dupa un lung șir de dezamagiri, campioana Spaniei și a Europei, Real Madrid, a reușit o victorie frumoasa și importanta sambata, pe „Mestalla“, in fața unei contracanditate la titlu, Valencia, intr-o partida contand pentru etapa a 21-a din LaLiga. „Balul“ ...

- Dupa comuna Parcova din raionul Edineț, înca trei localitați din Republica Moldova au votat o Declarație de unire cu România. Este vorba despre satul Feștelița din raionul Ștefan Voda și Bardar și Ruseștii Noi din raionul Ialoveni. Votul a fost dat pe 24 ianuarie, de Ziua Principatelor…

- Sfanta Xenia este mult mai puțin cunoscuta decat alți sfinți ai religiei ortodoxe. Fericita Sfanta Xenia, din Rusia, joaca, totuși, un rol important in viața oricarui credincios. Caci, in ciuda greutaților, ea și-a dedicat viața intru Hristos. In fiecare an, Biserica Ortodoxa o praznuiește,…

- Darren Cahill s-a aratat deranjat de organizatorii de la Australian Open și nu ințelege de ce nu exista reguli mai clare in ceea ce privește intreruperea meciurilor pe canicula. "Cea mai mare problema este ca nu exista o regula, ci mai mult niste indicatii pe care arbitrii de scaun le au. Dar nu este…

- Digi 24 a dat lovitura in 2017. A reusit sa castige din publicitate aproape aceeasi suma ca si Romania TV, desi audientele sunt mult diferite. Cei de la Antena 3 sunt campioni in privinta banilor incasati din publicitate, circa 7-8 milioane de euro, conform paginademedia.ro.Citeste si: S-a…

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala, potrivit News.ro . Potrivit Reuters, in Olanda,…

- Economia Statelor Unite este cea mai mare din lume. Cu o valoare de 18 trilioane de dolari, reprezinta un sfert (24,3%) din avuția globala, arata datele Bancii Mondiale, citate de World Economic Forum. SUA sunt urmate de China, a cărei economie a ajuns la o valoare de 11 trilioane de dolari, adică…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Cancelarul Angela Merkel a promis vineri un 'nou start' al Europei dupa ce conservatorii si social-democratii germani au convenit sa inceapa negocierile oficiale asupra unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmite AFP. ''Lumea nu ne asteapta, lumea are…

- Concluzie clara a analizei exporturilor FCSB, facuta in Gazeta Sporturilor de miercuri: in era Becali, roș-albaștrii au vandut in Europa 9 fotbaliști cu peste 2 milioane de euro și niciunul n-a confirmat! Stanciu e doar ultimul exemplu dintr-o lista lunga cu fotbalisti vanduți pe sume imense, care…

- Autor: Petru ROMOȘAN De ce merg lucrurile catastrofal azi in Romania ? De ce au plecat 4 sau 5 milioane de romani peste granite, dintre care cei mai multi nu se vor mai intoarce niciodata ? Si, mai mult, nu e exclus sa plece in anii urmatori inca vreo 3 sau 4 milioane ? Dupa 2004, ultimul an de putere…

- Nebunia de pe șosele inca nu s-a sfarșit: zilnic polițiștii intocmesc dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului, lipsa permiselor de conducere sau ...alte idei trasnite pe care șoferii le mai au atunci cand se urca in mașina.

- Furtuna Eleanor, cea de-a patra in acest anotimp care se abate asupra Europei occidentale, cu rafale de vant de pana la 160 de km/h, a provocat moartea unei persoane in Franta si a unui cuplu in Spania, si a creat numeroase alte probleme, informeaza AFP.

- HOROSCOP 2018 CRISTINA DEMETRESCU: Specialistul a precizat ca daca in 2017 am fost amenințați, in 2018 vom fi loviți. "Anul 2018 va fi un an mai prost decat 2017. Efectele se vor vedea treptat. Pe 5 februarie se reconstruiește revoluția solara a Romaniei. Atunci a fost momentul de impact…

- George Weah, primul jucator din afara Europei care a castigat Balonul de Aur, a fost ales presedinte al Liberiei, dupa ce a castigat in mod categoric turul doi de scrutin desfașurat pe 26 decembrie!

- Pana la finele lui noiembrie, in landurile Bavaria si Baden Wurttemberg, aflate la granita cu cele trei tari, ajunsesera 19.600 de refugiati, in timp ce in aceeasi perioada a anului trecut acest numar a fost de circa 74.000, a precizat un purtator de cuvant.Majoritatea refugiatilor sositi…

- Italia este destinatia catre care se indreapta cei mai multi romani in perioada 21 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018 si unde raman pentru aproximativ cinci zile, reiese dintr-un studiu momondo.ro, remis presei. Potrivit studiului, un interes crescut al românilor se îndreaptă anul acesta…

- Resitenii care locuiesc pe cinci strazi din municipiu raman miercuri fara apa. Aquacaras, operatorul local de apa canal, a anuntat ca va opri distributia apei potabile pentru anularea unei vechi conducte de pe strada Fagarasului. In aceste conditii, pentru a putea executa lucrarile, se va opri furnizarea…

- Publicatia Metro scrie ca „zeci de mii de romani, alaturi de capetele incoronate ale Europei, i-au adus omagii Regelui Mihai, care a fost inmormantat sambata". Presa remarca ceremonia funerara impresionanta, care i-a emotionat pana la lacrimi pe cei prezenti, printre care s-au numarat cele cinci fiice…

- 6 decembrie 2017 - Uniunea Europeana vrea ca despartirea sa usture Londra, chiar daca raneste Europa prin asta. Un divort poate sa fie o afacere neplacuta. In cele mai multe cazuri, o parte vrea sa plece iar cealalta ar vrea ca prima sa ramana. In anumite cazuri, una din parti face amenintari - de regula…

- Cristian Chivu si alti opt fosti jucatori, intre care Marco Amelia, Mauro Camoranesi si Luca Toni, au luat examenul pentru licenta UEFA A, a doua categorie de antrenor, pe care l-au sustinut la Coverciano.

- "În sistemul medical, conform estimarilor autorilor, aproximativ 15.700 de medici români îsi practica în prezent meseria în strainatate, cu precadere în state din vestul Europei (Germania, Marea Britanie, Franta). Într-o declaratie recenta a Societatii…

- Grație rezultatului reușit alaturi de naționala Romaniei, atleta transferata in vara la Arad, de catre prof. Ovidiu Șerban (director CS Universitatea), a fost selecționata in echipa Europei, care va participa la concursul anual dintre continente, programat la mijlocul primei luni a anului viitor.…