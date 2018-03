Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de oameni au participat, sambata, la „Marșul pentru viața”, care a avut loc in premiera la Lugoj. Manifestarea, avand tema „O lume pentru viața”, a fost organizata de Protopopiatul Ortodox din Lugoj și din Faget, cu sprijinul celorlalte culte din Lugoj și…

- In partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghița sunt atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea in politica. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au incercat sa se implice in…

- „Presedintele Comisiei de cultura, deputatul PNL ”. Sunt cuvintele europarlamentarului Norica Nicolai adresate, sambata, unui fost coleg de partid, facand referire la faptul ca, dupa difuzarea unui interviu cu Ghita, Stirbu a chemat directorul interimar al TVR in fata comisiei de disciplina.

- Dupa un periplu in mai multe orașe din Romania și Germania, turneul ArgEnTango Tradițional va ajunge la CLUJ – sambata, 24 martie 2018, ora 19:00, la Sala Auditorium Maximum. Analia Selis, alaturi de ceilalți membri ai grupului ArgEnTango, violoncelistul Razvan Suma, pianistul Mariano Castro, bandoneonistul…

- Ministrul sarb al apararii, Aleksandar Vulin, a cumparat in 2012 un apartament de lux in Belgrad, in valoare de 205.000 de euro, spunand ca banii au fost ai soției, primiți de la o matușa din Canada.

- Autor: Ion Cristoiu Așa cum am anunțat, ziarul „Evenimentul zilei” a inceput publicarea interviului realizat la Belgrad de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghița. Preluam, integral, mai jos, prima parte a acestui interviu. Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala…

- Serbia este pregatita pentru un 'compromis' privind Kosovo, dar nu va accepta nicio umilire sau erodare a statului sarb, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic dupa o intalnire avuta miercuri, la Belgrad, cu Wess Mitchell, asistent pentru afaceri europene si euroasiatice al secretarului…

- Organizatorii festivalului Neversea 2018 au anunțat primul val de artiști, iar printre nume se numara și trupa irlandeza The Script, care va concerta în premiera în România. La a doua ediție a festivalului Neversea vor mai urca pe scena John Newman, Scooter, Redfoo, Axwell&Ingrosso,…

- OrtodoxeSf. Cuv. Teofan Marturisitorul; Sf. Ier. Grigorie Dialogul, episcopul Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul TeologGreco-catoliceSf. cuv. Teofan; Sf. papa Grigore DialogulRomano-catoliceSs. Inocentiu I, pp.; Alois Orione, pr.; Maximilian, m.Sfantul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus, sambata, realizarea unor proiecte majore de infrastructura prin care Bucurestiul sa fie legat, prin autostrazi si cale ferata de mare viteza, de Sofia, Budapesta, Belgrad si Chisinau, informeaza Agerpres.ro. In afara de obiectivele stabilite deja, pe care le…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a "smuls" si cateva promisiuni presedintelui sarb Aleksandar Vucic, in urma intalnirii pe care au avut-o la Parlament.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO "Am…

- David Timis (26 de ani) a fost delegat de tineret al Romaniei la ONU in perioada 2015-2016 si a lucrat pentru diferite mutinationale, iar acum se ocupa de proiectul Atelierul Digital in cadrul Google Romania.

- Cei doi sefi de stat vor discuta despre imbunatatirea cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor discuta modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul de aderare a Serbiei la Uniunea Europeana, inclusiv din perspectiva detinerii…

- Britanicii se confrunta cu o criza de cartofi, dupa ce muncitorii romani au refuzat sa mai lucreze din cauza temperaturilor prea scazute, scrie The Sun. Cartofii din care se face celebra mancare de cartofi britanica se gasesc tot mai greu in magazine deoarece nu mai sunt oameni care sa-i recolteze.…

- De la Jubileul de Diamant al reginei Elisabeta a II-a la Jocurile Olimpice, iar acum și la Electric Castle! Jessie J și-a confirmat prezența in Romania odata cu cea de-a 6 a ediție a festivalului de la castelul Banffy, ce va avea loc intre 18 și 22 iulie. Alaturi de ea, noi nume importante confirmate:…

- ”Bufnițele” au pregatit un nou eveniment special, programat miercuri, 14 martie, de la ora 18.30. Vintila Mihailescu vine sa le povesteasca timișorenilor despre eseul sau ”Hotel Ambos Mundos”. Invitați la aceasta intalnire vor fi Otilia Hedeșan și Victor Neumann. In ”Hotel Ambos Mundos.…

- In baza parteneriatului dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad si revista Studii de Stiinta si Cultura, cu Universitatea din Novi Sad, Serbia si Societatea de Limba Romana din Voivodina, Novi Sad, Serbia, pentru prezentarea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 si…

- Palatul Parlamentului a gazduit miercuri dezbaterea publica „Basarabia si Timocul”. Evenimentul s-a bucurat de participarea unor senatori si deputati, reprezentanti ai romanilor din Serbia si primari din Republica Moldova care au vorbit in fata a peste 50 de studenti basarabeni inscrisi in programul…

- Decizia Annei Wintour de a purta ochelari de soare in timp ce discuta cu regina Elisabeta a II-a intr-un moment in care cele doua asistau la o defilare din cadrul London Fashion Week a fost catalogata drept "inacceptabila" si "un apogeu al proastelor maniere", relateaza miercuri Press Association.…

- "Kosovo si Albania vor avea o singura politica externa si nu doar ambasade si reprezentante diplomatice comune", a declarat in fata parlamentului kosovar Edi Rama, sosit la Pristina cu ocazia celei de-a zecea aniversari a independentei Kosovo. Cele doua tari au deja mai multe consulate comune.…

- Numele omului de afaceri Dan Voiculescu, patronul Antenelor, aparea în stenogramele de șantaj publicate ieri de DNA: un personaj neidentificat spunea ca Voiculescu s-a dus la Belgrad pentru a se întâlni cu Ghița ca sa puna la punct montajul

- La varsta la care tinerele abia incep sa lege relatii serioase si sa porneasca in viata, Elisabeta este deja mamica a doua fetite superbe. Iar la sfarsitul anului trecut, a aflat ca urmeaza sa devina pentru a treia oara mamica. Dar bucuria i-a fost repede umbrita de un diagnostic crunt: cancer de col…

- Lasatul Secului. Ce nu ai voie sa faci de Duminica Infricoșatei Judecați Lasatul Secului se desfașoara in doua etape care conduc catre Postul Sfintelor Paști: Duminica Infricoșatei Judecați, cand se lasa sec de carne și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, cand se lasa sec de branza. Lasatul Secului.…

- In primele zile ale lui februarie, un procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin a finalizat rechizitoriul, act prin care sunt trimisi in judecata doi cetateni kurzi, cercetati penal pentru trecerea frauduloasa a frontierei de stat in forma continuata si trafic de migranti.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretele de decorare a delegatiei Romaniei care a participat la competitia sportiva "Invictus Games Toronto 2017", informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, in semn de apreciere a rezultatelor sportive de exceptie obtinute in cadrul competitei destinate…

- Potrivit sondajului, la intrebarea ''Sustineti Serbia sa devina stat membru al UE ?'', 52% dintre cei chestionati au raspuns afirmativ, 24% - negativ, iar 12% au spus ca nu vor vota sau nu stiu cum sa raspunda. Sprijinul fata de reformele cerute de aderarea la UE ramane foarte mare: 65% dintre…

- Printesa Eugenie, fiica cea mica a Printului Andrew, Duce de York, si a lui Sarah, Ducesa de York, se va casatori cu prietenul sau Jack Brooksbank in aceasta toamna, informeaza Press Association. Nepoata reginei Elisabeta a II-a si iubitul ei, cu care are o relatie de sapte ani, isi vor…

- Crestinii ortodocsi care se conduc de calendarul Iulian il sarbatoresc astazi, 20 ianuarie, pe Ioan Botezatorul – Inaintemergatorul Domnului, unul dintre cei mai venerati sfinti. Acesta este sarbatorit in ziua de dupa Botezul Domnului (Boboteaza), incheind sirul Sarbatorilor de Iarna.

- Cu o regretabila intarziere va notificam cu privire la apariția in spațiul public a fotografiei alaturate. Ea a fost realizata pe 7 ianuarie 2018, cand Preasfințitul Vincențiu a savarșit Sfanta Liturghie la Biserica cu hramul «Sfantul Ioan Botezatorul» din Slobozia. Și va juram ca n-am fi fluierat langa…

- UPDATE: Mitropolia Ardealului a anuntat ieri, intr-un comunicat de presa, ca preotul Florin Adrian Butum, paroh in localitatea brasoveana Cincu, a fost suspendat in urma trimiterii sale in judecata de catre procurorii DNA pentru acuzatia de fraudare de fonduri europene. Permanenta Consiliului Eparhial…

- Cotidianul sarb Blic sustine ca Victor Ponta a primit joi cetatenie sarba si are pasaport sarb, citand surse din Guvernul de la Belgrad. Victor Ponta s-a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat va Romania va continua ...

- Profilul polițistului pedofil se completeaza cu caracteristici de violator. S-a descoperit ca in 2016 a atacat o femeie tot in scara unui bloc, dar ca a fost imobilizat de locatari care l-au predat unui echipaj de la Secția 18. Nu se știe prin ce minune nu a fost identificat nici pana astazi STOP …

- In ultimele zile ale anului trecut, „miliardarul sistemului”, care face pe „fugarul” prin Belgrad a reusit sa dea o lovitura de proportii, intorcandu-se practic la butoanele imperiului IT care a subjugat cam toate structurile statului roman, fie el paralel sau nu. Astfel ca la diverse ministere de forta,…

- TRADITII DE SFANTUL IOAN. In fiecare an, la 7 ianuarie, romanii sarbatoresc ziua Sfantului Ioan (Ziua sfantului Ioan Botezatorul, Soborul Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul, Inaintemergatorul Domnului"). Aproximativ doua milioane de romani poarta numele sfantului.

- De departe cele mai populare nume sunt Ioan (486.083 de romani), Ion (378.999), Ionut (342.935), Ioana (380.978), Ionela (145.593) si Oana (72.185), insa exista si foarte multe derivate ale acestora, incepand cu Nelu (21.284 de romani), Ivan (peste 5.000) sau Jana (peste 5.000), Ionuta, Nela si chiar…

- Anual, pe data de 7 ianuarie praznuim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul. Sfantul Ioan Botezatorul s a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia.Elisabeta, mama sa, era descendenta a semintiei lui Aaron. Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul a fost vestita de ingerul Gavriil lui Zaharia, in…

- In fiecare an, pe 7 ianuarie, sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a semintiei lui Aaron. Nasterea prorocului…

- Pe 7 ianuarie, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Ioan Botezatorul, numit Inaintemergatorul Domnului pentru ca a anuntat venirea lui Hristos. Daca ieri crestinii ortodocsi au praznuit una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox, astazi este marcata o alta sarbatoare importanta:…

- Sfantul Ioan Botezatorul 2018. In fiecare an, pe 7 ianuarie, sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a seminției…

- Anul acesta, la Catedrala Patriarhala, nu va mai fi ridicata o cruce de gheața din cauza temperaturilor ridicate, ci va fi facuta din cetina și flori și se vor sfinți 12.000 de litri de apa, a declarat purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu. „Pregatirile pentru sarbatoarea Botezului…

- La 6 ianuarie,in luna lui Gerar, crestinii ortodocsi sarbatoresc Botezul Domnului,ziua in care Domnul Iisus Hristos S-a descoperit lumii. Cunoscut in popor sub denumirea de Boboteaza,Botezul Mantuitorului lumii in apele raului Iordan,din Tara Sfanta,de catre Sfantul Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul…

- Corbul sedea linistit pe o craca, cu o bucata de cascaval in plisc, cand trece in fuga pe acolo lupul:– Corbule, votezi cu Iohannis?Corbul tace. Trece in fuga pe langa copac ursul:– Corbule, votezi cu Iohannis?Corbul tace. Trece, in fuga, vulpea:– Corbule, ai sa votezi cu…

- Sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare deschide noul an și peste 600.000 de romani iși celebreaza onomastica in prima zi din 2018. Sf. Vasile cel Mare este unul dintre cei mai importanti sfinti ai Bisericii Ortodoxe si primul ierarh care a intemeiat, pe langa biserici, spitale si aziluri pentru saraci.

- OrtodoxeSfintii 20.000 de Mucenici din Nicomidia; Sf. Sfintit Mc. Gligherie preotulGreco-catoliceSf. 20.000 m. arsi de vii in NicomidiaRomano-catoliceSS. Prunci nevinovati, m.Sfintii 20 000 Mucenici din Nicomidia sunt pomeniti in calendarul crestin…

- Trei din patru persoane, care au folosit internetul pentru a cumpara produse, au achizitionat imbracaminte si produse sportive in acest an, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS). “Printre produsele cele mai comandate/cumpărate prin intermediul internetului…

- Soborul Maicii Domnului este ziua in care adunarea cereasca se unesste cu adunarea pamanteasca in jurul Maicii Domnului pentru a cinsti sfintenia Sa: "Prin cine s-a facut mantuirea neamului omenesc? Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dar prin cine a lucrat Dumnezeu si care au fost vasele alese de…

- Meghan Markle a participat la liturghia de Craciun, alaturi de familia regala britanica. Logodnica prințului Harry se afla la Sandringham, acolo unde regina Elisabeta a II-a iși petrece de ani buni sarbatorile de iarna. Meghan Markle a aparut la braț cu prințul Harry , alaturi de cei doi fiind ducele…

- Cel dintai praznic imparatesc cu data fixa, in ordinea fireasca (cronologica) a vietii Mantuitorului, este Nasterea, numita in popor si Craciunul, la 25 decembrie, este sarbatoarea anuala a nasterii cu trup a Domnului nostru Iisus Hristos (vezi Luca II, .1-21). Pare a fi cea dintai sarbatoare specific…