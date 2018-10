Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii sarbatoresc pe data de 6 august Schimbarea la Fața a Domnului, sarbatoare ce aminteșe de prima minune a lui Iisus. In popor, aceasta sarbatoare se mai numește Pobreajen și se considera cai marcheaza desparțirea de vara. Aceasta sarbatoare se refera la momentul schimbarii minunate la fața a…

- Crextinii ortodocxi prEznuiesc pe 6 august Schimbarea la FatE, o sErbEtoare foarte importantE. Schimbarea la FatE a lui Iisus Hristos are ca semnificatie momentul in care apostolii Mantuitorului, aflati pe Muntele Tabor s-au convins cE acesta nu este doar un prooroc al lui Dumnezeu, ci Fiul SEu.

- In fiecare an, pe 6 august, crestinii praznuiesc Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos, care are ca semnificatie momentul in care apostolii Mantuitorului, aflati pe muntele Tabor, s-au convins ca acesta nu este doar un prooroc al lui Dumnezeu, ci Fiul Sau.

- În fiecare an, pe 6 august, crestinii praznuiesc Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos, care are ca semnificatie momentul în care apostolii Mântuitorului, aflati pe muntele Tabor, s-au convins ca acesta nu este doar un prooroc al lui Dumnezeu,

- Crextinii ortodocxi prEznuiesc pe 6 august Schimbarea la FatE, o sErbEtoare foarte importantE. Schimbarea la FatE a lui Iisus Hristos are ca semnificatie momentul in care apostolii Mantuitorului, aflati pe Muntele Tabor, s-au convins cE acesta nu este doar un prooroc al lui Dumnezeu, ci Fiul SEu.

- Sfanta Mironosița Maria Magdalena este pomenita, atat de credincioșii ortodocși, cat și de cei catolici, pe 22 iulie, alaturi de Sfanta Marcela. A fost primul sol trimis de Dumnezeu Tatal sa vesteasca invierea Mantuitorului, și I-a fost in preajma mereu lui Iisus Hristos, alaturi de Sfanta Fecioara…

- OrtodoxeSf. Mironosita si intocmai cu Apostolii Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. MarcelaGreco-catoliceSf. Maria Magdalena Romano-catoliceSf. Maria Magdalena Sfanta Mironosita si intocmai cu Apostolii Maria Magdalena este pomenita in calendarul crestin…

- Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Proroc Ilie in fiecare an pe 20 iulie. Ilie, cunoscut ca fiind un proroc evreu este mentionat in cea de-a treia carte a regilor din Vechiul Testament in capitolele 17-20. In Noul Testament, Mantuitorul nostru, Iisus Hristos aduce aminte de Ilie cand vorbeste…