- Sfanta Xenia este mult mai puțin cunoscuta decat alți sfinți ai religiei ortodoxe. Fericita Sfanta Xenia, din Rusia, joaca, totuși, un rol important in viața oricarui credincios. Caci, in ciuda greutaților, ea și-a dedicat viața intru Hristos. In fiecare an, Biserica Ortodoxa o praznuiește,…

- Sarbatori religioase ortodoxe:Sf. Sfintit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfintii Parinti de la Sinodul al VI-lea EcumenicSarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Clement si Agatanghel Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Emerentiana, fc. m.; Ildefons,…

- Calendar ortodox 22 ianuarie. Sfântul Apostol Timotei, praznuit de Biserica Ortodoxa la 22 ianuarie, era din cetatea Listra, din Licaonia (Asia Mica), tatal sau fiind grec, iar mama sa evreica. A fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Pomenind de acest ucenic al sau, Sfântul…

- Ortodoxe Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria Greco-catolice Sf. cuv. Antonie cel Mare Romano-catolice Sf. Anton, abate Sfântul Cuvios Antonie cel Mare este praznuit de Biserica Ortodoxa la 17…

- PSD este un partid fara noroc la premieri. Incepand cu Petre Roman, exceptandu-l pe Nicolae Vacaroiu, o figura stearsa, partidul fondat de Ion Iliescu si-a canibalizat toti prim-ministrii. Petre Roman a fost debarcat prin violenta de minerii adusi de Ion Iliescu. Peste 10 ani, Adrian Nastase aparent…

- Din punct de vedere istoric, Biserica crestina a fost fondata in ziua Cincizecimii, sub semnul entuziasmului pascal si al spiritului evanghelic, pe care Duhul Sfant le-a insuflat apostolilor si tuturor celor prezenti la acest mare eveniment din Ierusalim. Alegerea celor doisprezece apostoli indica ...

- Biserica Ortodoxa il praznuieste joi, 11 ianuarie, pe Sfantul Cuvios Teodosie cel Mare. S-a nascut intr-un sat din tinutul Capadociei in secolul al V-lea, intr-o familie crestina. A decis sa-si dedice viata slujirii lui Dumnezeu, astfel ca si-a parasit familia in timpul imparatului Marcian (450-457)…

- Astazi, Biserica Ortodoxa il cinsteste pe Sfantul Cuvios Teodosie cel Mare, incepatorul vietii calugaresti de obste din Palestina, ocrotitorul spiritual al Inaltpreasfintitului Teodosie. Cu acest prilej, incepand cu ora 8.15, arhiepiscopul Tomisului va oficia sfanta liturghie la Catedrala Arhiepiscopala…

- Ortodocșii il praznuiesc pe data de 10 ianuarie pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei. Acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare și a stralucit prin cunoștința filoszofiei și prin ravna pentru credința ortodoxa, astfel acesta a fost și aparator al Bisericii lui Hristos. Mergand…

- Anul Nou incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat „pazitor de duhuri rele“. In ziua de Sfantul Vasile cel Mare este bine sa versi vin pe masa, sa spargi un pahar alb, sa rastorni…

- Maria Ghiorghiu sustine ca va exista un lanț de atentate teroriste. ”Dragii mei, chiar daca este atat de tarziu, eu scriu pe blog ceea ce bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului imi ingaduie a auzi si a vedea. Deci, in timp ce scriam aici pe blog, aud glas care spune ceva extrem de ingrijorator,…

- Ministrul palestinian de externe, Riad Malki, a anuntat joi ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) va cere la apropiatul summit al Ligii Arabe boicotarea tarilor care isi muta ambasadele de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza agentia Xinhua, potrivit agerpres.ro. Malki a precizat ca palestinienii…

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii.Articolul…

- Pe 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim.Traditia spune ca, in a treia zi de Craciun, rugaciunile adresate Sfantului Stefan fac minuni pentru suferinzi.

- Sfantul Stefan era iudeu de neam, din semintia lui Avraam. Marindu-se numarul crestinilor dupa intemeierea Bisericii si crescand numarul cererilor pentru diverse slujiri ale Apostolilor, au fost alesi din cadrul comunitatii sapte barbati „plini de Duh Sfant si de intelepciune”. Acestia aveau menirea…

- Sfântul Cuvios Patapie a trait în sec. al VII-lea fiind originar din Tebaida Egiptului. Vazând înca de timpuriu deșertaciunea lumii a ales viața calugareasca, nevoindu-se mulți ani în pustia Egiptului. Aici s-a închinat vieții monahale, urmând lui…

- Sfanta Mucenița Filofteia, patroana spirituala a copiilor, a tinerilor și a mamelor, ocrotitoarea celor saraci, este pomenita de Biserica Ortodoxa pe 7 decembrie. Sfanta Mucenita Filofteia si-a incredintat sufletul Domnului, la o varsta frageda, doar 12 ani. A trait in secolul al XIII-lea, in sudul…

- Ortodoxe Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ier. Ambrozie, episcopul Mediolanului (Dezlegare la pește) Greco-catolice Sf. aep. Ambrozie al Milanului Romano-catolice Ss. Ambrozie, ep. înv.; Maria Giusseppa Rosselo, calug. …

- Pe 7 decembrie, Biserica Ortodoxa o praznuieste pe Sfanta Mucenita Filofteia, o sfanta de numai 12 ani. Aceasta a trait in sec. al XIII-lea, in sudul Dunarii. Nu se stie cu exactitate daca provenea din neam de romani sau de bulgari. Moastele sale se afla, de la sfarsitul sec. al XIV-lea, la Curtea de…

- Iata declaratia catre tara a Principesei Margareta, Custodele Coroanei romane: "Romani, Țara a pierdut pe Regele Mihai I. Timp de peste noua decenii, el a inchinat Romaniei toate puterile, cu devotament și rabdare. Am pierdut, ca voi toți, un parinte. O pierdere personala și…

- Anuntul facut de Casa Regala a Romaniei, cu decesul Majestatii Sale, Regele Mihai I al Romaniei, a provocat tristete in randul locuitorilor comunei Savarsin. Timpul parca s-a oprit in loc. Oamenii au iesit pe ulita si rememoreaza, cu nostalgie, fragmente din intalnirile avute cu Regele Mihai. Povesti…

- Ortodoxe Sf. Cuv. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. Anastasie (Dezlegare la pește) Greco-catolice Sf. cuv. Sava cel sfințit Romano-catolice Sf. Sava, abate Sfântul Sava cel Sfințit este pomenit în calendarul creștin…

- Sfantul Nicolae s-a nascut in anul 270 in cetatea Patara din Asia Mica (in prezent Turcia), iar numele lui inseamna, in limba greaca, „biruitor de popoare". A locuit in orasul Myra, unde a fost episcop. Orasul este situat tot in Asia Mica, pe actualul teritoriu al Turciei. Dupa ce parintii…

- CHIȘINAU, 30 nov — Sputnik. C.S. Pe data de 28 noiembrie creștinii au intrat în Postul Nașterii Domnului. În aceasta perioada este bine sa acordam mai mult timp rugaciunii pentru a putea învinge ispitele care ne îndeparteaza de viața duhovniceasca. © Photo:…

- Sfantul Apostol Andrei este sarbatorit pe data de 30 noiembrie. S-a nascut in Betsaida Galileia, localitate situata pe tarmul Lacului Ghenizaret, in nordul Tarii Sfinte. Din Sfanta Scriptura aflam ca era fratele lui Simon Petru. Amandoi au fost pescari, alaturi de tatal lor. Avand in vedere ca Andrei…

- Sarbatoarea intrarii in biserica a Maicii Domnului este praznuita in Biserica Ortodoxa la 21 noiembrie. Maica Domnului a fost adusa in templul din Ierusalim, la varsta de trei ani. Tradiția Bisericii arata motivul pentru care Nascatoarea de Dumnezeu a fost ...

- Crestinii ortodocsi care respecta sarbatorile bisericesti conform calendarului vechi îi praznuiesc astazi, 21 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, scrie timpul.md Aceasta este ultima mare sarbatoare înainte de Postul Nasterii Domnului, care începe pe…

- Intrarea Maicii Domnului in Biserica este praznuita pe 21 noiembrie. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Parinții Maicii Domnului sunt Sfinții Ioachim și Ana. Lipsiți de copii, dar cu credința in Dumnezeu, L-au rugat pe Dumnezeu sa le daruiasca cinstea…

- Pe data de 21 noiembrie, credincioșii sarbatoresc Intrarea in Biserica a Maicii Domnului, Sarbatoarea Luminii. In traditia populara, aceasta prima sarbatoare de la inceputul Postului Craciunului, este cunoscuta sub numele Vovidenia sau Ovidenia, denumire intalnita in Moldova, Muntenia si Oltenia. La…

- Calendar ortodox 20 noiembrie: Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul este pomenit in calendarul creștin ortoox la 20 noiembrie. S-a nascut in Irinopolis, cetate din Decapole, in Asia Mica, in timpul mișcarii iconoclaste (impotriva icoanelor), sub domnia lui Leon Armeanul (813-820). Sfantul Grigorie a…

- Biserica Ortodoxa il pomenește, luni, 20 noiembrie, pe Sfantul Grigorie Decapolitul. Acesta s-a nascut intr-una din cetatile Decapoliei, care se numeste Irinopolis. Tatal lui se numea Serghie si era robit de patimile trupului, incat pentru mantuirea lui nicidecum nu purta de grija. Pe maica sa o chema…

- Vorbește cu drag despre lingurile la care muncește cu mare greutate. Mainile ii stau marturie ca nu este ușor sa faci astfel de lucruri. "Mi-am cumparat lemne din banii de pe linguri. Am 500 de lei pensie. Platesc antena, imi iau mancare, iau și medicamente și imi mai ajut și nepoții.…

- Biserica Ortodoxa si cea Greco-catolica il pomenesc, in data de 16 noiembrie, pe Sfantul Apostol și Evanghelist Matei. In tradiția creștina, este autorul Evangheliei dupa Matei, una din scrierile Noului Testament. A fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos și unul dintre…

- Patriarhul Daniel a transmis romanilor cateva invataminte despre post. n timpul postului se diminueaza cantitatea hranei materiale și sporește hrana spirituala, potrivit ierarhului. “Nu postim pentru a fi vazuti sau laudati de oameni, ci postim ca sa ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Postim pentru ca…

- La inceputul anilor 2000, trupa Angels cucerea publicul din Romania cu hit-ul „Așa-s baieții”. Monica și Raluca s-au intalnit prin intermediu lui Costi Ionița și au avut un succes rasunator. La 15 ani distanța de la destramarea trupei, Monica de la Angeles este din nou pe val. Daca in momentul in care…

- Postul Postul Craciunului începe mâine și ține 40 de zile, pâna pe 25 decembrie, pregatindu-i pe credincioși pentru marea sarbatoare a Nașterii lui Iisus Hristos. Lasatul Secului pentru Postul Craciunului este astazi, în seara Sfântului Filip, ultima zi în…

- Postul Craciunului incepe miercuri si dureaza 40 de zile, printre care sunt multe cu dezlegare la peste, ulei si vin, pana in Ajunul Craciunului, cand se tine post negru si este asteptat preotul sa aduca vestea Nasterii Mantuitorului. Anul acesta lasatul de sec se face marti seara. Postul Craciunului…

- Sfantul Ioan Gura de Aur este știut și ca aparatorul și partinitorul celor necajiți. In ziua de 13 noiembrie nu se fac treburi casnice pentru ca e risc de inec, arsuri, moarte violenta, infirmitate. Se spune ca ca femeile care respecta traditia sunt iertate pentru pacatele de a renunța la sarcina,…

- Ortodoxe Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart; Sf. Mc. Orest Greco-catolice Sf. ap. Sosipatru, Erast și cei împreuna cu ei, din cei 70; Sf. m. Orest Romano-catolice Ss. Leon cel Mare, pp. înv.; Oreste, m. …

- Sfantul Claudiu, 9 noiembrie. Acesti patru mucenici au patimit pe vremea imparatului Diocletian (284-305). Ei au fost neintrecuti mesteri in arta cioplirii si sculpturii in marmura, fiind conducatorii unui vestit santier de acest fel, la Smirnum. Datorita lucrarilor de calitate ce se realizau aici,…

- Acesti patru mucenici au patimit pe vremea imparatului Diocletian (284-305). Ei au fost neintrecuti mesteri in arta cioplirii si sculpturii in marmura., fiind conducatorii unui vestit santier de acest fel, la Smirnum. Datorita lucrarilor de calitate ce se realizau aici, imparatul era foarte mandru…

- SARBATOARE… Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil in fiecare an pe 8 noiembrie. Mihail si Gavriil sunt cei mai cunoscuti dintre arhangheli, despre care se spune ca lupta in oastea cereasca pentru respectarea poruncilor lui Dumnezeu. Biserica ortodoxa a randuit ca…

- Cei doi conducatori ai cetelor de ingeri, pazitori ai oamenilor de la naștere și pana la moarte și calauze ale sufletelor in drumul acestora spre rai sunt sarbatoriți astazi de Biserica Ortodoxa. In fiecare an, pe 8 noiembrie, Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil,…

- Biserica Ortodoxa ii praznuieste, pe data de 8 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. In calendarul popular, cei doi sfinti sunt perceputi ca niste fiinte divine, intotdeauna prezente in viata oamenilor, veghind din ceruri si, mai ales, de pe pamant asupra muritorilor, arzandu le pacatele…

- La 8 noiembrie, Biserica Ortodoxa praznuieste Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si al tuturor cerestilor puteri. Vechimea sarbatorii inchinate Sfintilor Mihail si Gavriil dateaza din secolul al V-lea. La origine a fost o simpla aniversare a sfintirii unei biserici a Sfantului Arhanghel…

- Patriarhia Romana a aflat cu indurerare ca 26 de credincioși creștini, inclusiv copii, au fost uciși și alți 20 raniți, in sfanta zi de duminica, intr-o biserica din Sutherland Springs, Texas, intr-un atentat armat, la numai cateva zile dupa ce, la New York, fusesera omorați 8 oameni și alti 11 raniți…

- Este una dintre cele 1400 de scrisori donate în anii 1980 de Lieserl, fiica lui Einstein, Universitații Ebraice din Ierusalim, cu mențiunea de a nu fi publicate decât dupa minim doua decenii de la moartea tatalui sau. Albert Einstein vorbeste despre legea suprema a universului,…