- Din aceasta zi incep Sfintele Patimi ale Domnului Iisus Hristos. Biserica aduce aminte de Patriarhul Iosif, care a fost vandut de fratii sai, in Egipt. El este o preinchipuire a lui Hristos, vandut de Iuda.Acuzat de desfranare, ajunge in temnita. In urma talmacirii unor vise, este scos din ...

- In Lunea Mare se face in biserica pomenirea lui Iosif, fiul patriarhului Iacob și a smochinului neroditor. In LUNEA MARE din SAPTAMANA PATIMILOR se citește istoria lui Iosif cel preafrumos, patriarhul din Vechiul Testament in care Biserica a vazut preinchipuirea lui Hristos. Acasa, femeile…

- Administratorul parohial al Bisericii Romano-Catolice „Sf. Mihail”, Stelian Veres, a declarat, duminica, ca, în ziua de Pasti, credinciosii aduc la biserica bucate care sunt binecuvântate la Liturghie dupa care acestea sunt duse la familii pentru a putea fi mâncate dupa…

- Floriile este sarbatoarea creștina fara data exacta, comemorata intotdeauna in ultima duminica dinaintea Paștelui. In vremurile noastre, inca mai sunt gospodari, in satele de munte ale județului, care țin la ritualuri și credințe moștenite de la moși și stramoși. Un astfel de personaj…

- SLUJBA EVENIMENT In Duminica Intrarii Domnului in Ierusalim, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, va sluji Sfanta Liturghie in biserica din localitatea Vadurile, parohia Iana, protopopiatul Barlad. Cei care inca nu si-au pierdut increderea in Dumnezeu, in aceasta Biserica, cu hramul „Sf.…

- Pașii noștri s-au lasat pierduți in Galațiul valurilor albastre unde oamenii iși duc traiul de zi cu zi mișunand precum furnicile, avand in minte pe Creatorul cerului și al pamantului, iar in spinare duc sarcinile pe care le au de rezolvat pentru ca biserica sa fie vie și veșnica. Comunitatea alcatuita…

- Mi-aduc aminte cat tam-tam era pe vremea cand se colectau bani pentru parcul din Ungheni. Unii apreciau, alții se indignau. In același timp, alți oameni jucau murdar. A juca murdar, ar insemna sa comentezi și sa arunci cu afirmații false, fara sa ai argumente și dovezi. Iata ca a dat Dumnezeu: banii…

- Biserica noastra Ortodoxa il cinsteste sambata, 17 martie, pe Sfantul Alexie, care poarta apelativul ceresc omul lui Dumnezeu. El este singurul sfant din calendarul bisericesc pe care il intalnim cu acest nume binecuvantat. A implinit intru totul cuvantul Domnului nostru Iisus Hristos: „Cel ...

- Tanar de 26 de ani din Pitești, mort intr-un accident in Germania. Casian era angajat ca șofer profesionist pentru o firma de transport și urma sa devina tata, peste trei luni. Tanarul lucra pe un camion frigorific, iar miercuri, in jurul orei 15.00, in timp ce se deplasa pe autostrada A8 din Germania,…

- OrtodoxeSf. Cuv. Teofan Marturisitorul; Sf. Ier. Grigorie Dialogul, episcopul Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul TeologGreco-catoliceSf. cuv. Teofan; Sf. papa Grigore DialogulRomano-catoliceSs. Inocentiu I, pp.; Alois Orione, pr.; Maximilian, m.Sfantul…

- Sfantul Teofan Marturisitorul s-a nascut la praznicul Botezului Domnului (Boboteaza), din parinti cinstiti, Isaac si Teodotia. Amintim ca tatal sau a fost ruda cu imparatul Leon Isaurul (717-740) si a murit pe cand Teofan avea trei ani. La varsta de 12 ani, Teofan a fost logodit cu fiica unui senator,…

- Gigi Becali e mulțumit de programul din play-off și considera ca FCSB și Craiova nu-și permit niciun pas greșit in lupta cu CFR Cluj. "Uite cum a facut Dumnezeu. A organizat in așa fel incat CFR sa joace la inceput cel mai ușor meci, cu Poli Iași. Sa nu fie meciul asta in final. Poli Iași nu e Viitorul.…

- Religia ortodoxa ne indeamna sa ne inchinam mereu, acest gest ne va feri de cele rele și va atrage norocul in casa noastra.Fie ca suntem la masa, seara inainte de culcare sau atunci cand trecem pe langa o biserica, este bine sa ne inchinam si sa facem semnul crucii. Dar, ce se intampla daca nu te inchini…

- Dorel Visan vine dintr-un sat ardelean in care „Dumnezeu facea parte din familie". Relatia lui cu Divinitatea este mai profunda decat s-ar putea crede, si-o dovedesc Psalmii din cartile de poezie, dar si trairile cotidiene, in care deslusesti buna-cuviinta, smerenie si inteleapta ...

- In asteptarea unei solutii definitive in dosarul lui Vlad si Mircea Cosma, Andreea Cosma a precizat, pentru MEDIAFAX, ca asteapta decizia intr-o biserica din Italia si ca se roaga pana la pronuntarea unei sentinte.„Eu sunt in Italia, ma rog la catolici. Sunt in biserica, astept aici rezultatul.…

- Autor: Serban CIONOFF Lung prilej de vorbe și de ipoteze!Umbla vorba prin targ cum ca președintele Klaus Iohannis ar fi in carți pentru a prelua inalta funcție de președinte al Consiliului European. Asta dupa ce președintele in exercițiu, Donald Tusk, iși va incheia mandatul. Adica fix pe 1 decembrie…

- Primul meci de box din Romania dintre persoane aflate in scaun cu rotile a avut loc azi. Poveștile cutremuratoare ale celor care au urcat in ring pentru o idee nobila. Prima lupta pugilistica dintre doi oameni imobilizați in scaune cu rotile a avut loc in sala „Marian Cocoș”, din București și i-a pus…

- In post, oamenii merg mai des la biserica. Pe 12 februarie a inceput Postul Paștelui, pentru ca anul acesta, Paștele ortodox e pe 8 aprilie. Pe langa abținerea de la bucatele de dulce, credincioșii merg mai des la biserica și se roaga mai des. Mai jos, cateva sfaturi despre cum trebiue sa te comporți…

- Scott Westgarth, 31 de ani, s-a impus la puncte in lupta cu Dec Spelman. Cei doi englezi s-au lovit pe toata durata luptei de la Doncaster, iar Westgarth a fost declarat invingator. In timpul interviului de langa ring, lui Westgarth i s-a facut rau si medicii au intervenit de urgenta. Englezul a…

- In contextul manifestarii religios-culturale ''Icoana - Fereastra spre Dumnezeu'', parintele a vorbit despre importanta icoanelor, dar a raspuns si intrebarilor despre post, relatiile interumane sau rolul Bisericii. "Postirea in sine este poate cel mai frumos atelier de croitorie pe care il…

- Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei a creat, incepand de luni, 12 februarie 2018, posibilitatea ca persoanele hipoacuzice care merg la slujba sa inteleaga pe deplin momente simbolice care vin sa-l ajute pe credincios in inaltarea inimii sale catre Dumnezeu, dar si in intelegerea adevarurilor de credinta.…

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. Anul acesta, din 19 februarie, intram în Postul cel Mare. Unii vor încerca sa parcurga patruzeci de zile în înfrânare, în rugaciune si savârșind mai multe fapte bune. Frumos ar fi ca tot mai multi crestini sa…

- Intrebat ce ne poate oferi Postul Sfintelor Pasti, preotul Necula a raspuns: "O aventura de Har. Ne putem cunoaste limitele, dincolo de parerea despre noi insine. Poate ca acesta este cel mai important exercitiu legat de postire. Sa ne dam seama daca suntem ok ca oameni, pentru ca Postul cel Mare…

- Pomenirea Sfantului Teodor Tiron, pe 17 februarie. Sfantul Mare Mucenic Teodor Tiron, pomenit in calendarul crestin ortodox la 17 februarie, a trait in timpul imparatului Diocletian (284-305), fiind recrut (tiron) in armata romana. S-a nascut in Siria si a facut parte din armata romana in legiunea Tironilor…

- Potrivit randuielii bisericesti, inainte de inceperea Postului Mare, parcurgem o saptamana pregatitoare, de trecere, numita in popor Saptamana branzei. Incepand de astazi, in aceasta saptamana nu se mai consuma carne si se face dezlegare la oua, lapte, branza si peste, inclusiv in zilele de miercuri…

- Balonul de Aur a devenit o competiție in doi, dupa ce in ultimii 10 ani Messi și Ronaldo și-au trecut fiecare cate 5 astfel de trofee in palmares, dar se apropie vremea cand alți jucatori le vor lua locul. Xavi a nominalizat doi inlocuitori care iși vor asocia numele cu mult ravnitul trofeu: Neymar…

- Femeile au crescut copiii in respect fața de Biserica, in frica de Dumnezeu, indiferent de epoca, de conducere, de ideologii. Femeile, prin abnegatia lor, prin grija lor fata de prunci si fata de viitorul familiilor lor, i-au infrant si pe Stalin, si pe Dej, si pe Ceausescu… Dictatorii conjuncturali…

- „Schimbarea statului dupa chipul si naravul coalitiei PSD-ALDE nu inseamna doar atacul concertat asupra Legilor Justitiei, ci si asupra societatii civile. Dezbaterile, manifestarile sau solicitarile legitime sunt tot atatea motive de ura din partea PSD-ALDE. Asa incat, reprezentantii actualei puteri…

- Explicatia o da Ion Andronache, un tanar muzician profesionist pasionat de religie care a studiat la Universitatea de muzica și arte performante din Viena. In Vechiul Testament, instrumentele muzicale erau folosite foarte intens pentru a aduce lauda și slava lui Dumnezeu.

- Lupta cu kilogramele in plus nu e deloc usoara. Atat existenta lor, cat si razboiul pornit odata cu decizia de a slabi poate duce la o depresie crunta. Din nefericire, mai sunt si cazuri in care apar si alte efecte negative. In aceasta situatie se regaseste Cornelia Rednic, care a dat jos 33 de kilograme…

- Vedeta din ''Beverly Hills 90210'' (Brenda Walsh) si-a facut publica lupta contra cancerului pe retelele de socializare dupa ce a fost diagnosticata in 2015. Anul trecut, vedeta a anuntat ca boala a intrat in remisie.Doherty, in varsta de 46 de ani, a postat un mesaj pe Instagram in care…

- Biserica a primit zilele trecute o noua turla și cruce, care au fost doborate de furtuna, in toamna anului 2017. Atunci au avut de suferit mai multe biserici din Timiș, printre care și biserica din Ghilad. In urma furtunii violente din toamna anului trecut, biserica din Ghilad, cu hramul…

- Motto: Canta, mai frate, romane, graiul si limba ta si lasa cele straine ei a le canta! Parohiile ortodoxe din toata tara au oficiat, miercuri, slujbe de pomenire pentru cei care au contribuit la infaptuirea Unirii Principatelor Romane. O asemenea slujba de pomenire a inaintasilor luptatori pentru unitatea…

- Sfanta Xenia este mult mai puțin cunoscuta decat alți sfinți ai religiei ortodoxe. Fericita Sfanta Xenia, din Rusia, joaca, totuși, un rol important in viața oricarui credincios. Caci, in ciuda greutaților, ea și-a dedicat viața intru Hristos. In fiecare an, Biserica Ortodoxa o praznuiește,…

- Vicepresedintele american Mike Pence s-a recules marti la Zidul Plângerii de la Ierusalim, loc sacru al iudaismului, la fel cum facuse si presedintele Donald Trump în timpul vizitei din mai 2017, relateaza AFP. Mike Pence, purtând o kippa neagra pe cap, s-a sprijinit…

- Anuntul a fost facut de Asociatia Studentilor Farmacisti din Oradea, pe Facebook, scrie ebihoreanul.ro. "La 25 de ani multi se gandesc la vacante, petreceri sau examene de la facultate ...din pacate, colega noastra Larisa va face asta dintre Ingeri. Cu nemasurata durere in suflete ne luam ramas bun…

- Arbitrul de fotbal Catalin Toader, presedinte executiv, dar si jucator la Vointa FCS Old Boys 2017 Sacele, si sotia acestuia, Steluta, au fost nasi de botez pentru a treia oara, crestinand, la Navodari, a doua fetita a sotilor Baciu, Ion si Irina, vechi prieteni de familie. Nascuta in luna octombrie…

- Povestea lui Marius a inceput in prag de Mos Nicolae, cand toti copiii asteapta cadouri, insa el nu a avut puterea sa se mai joace fiindca vederea ii era incetosata si durerea de cap era prea mare… desi se simtea rau, nimeni nu s-ar fi asteptat la un diagnostic atat de crunt pentru un ingeras de…

- Tragedia din aceasta seara a lasat o urma adanca in sufletele celor care au cunoscut-o pe tanara Cristina Manea. La numai 23 de ani, Cristina nu a mai putut ține piept cu o boala care i-a curmat viața mai devreme decat trebuia. Iata cateva dintre mesajele pline de durere și emoție pe care apropiații…

- Parintele Calistrat Chifan rupe tacerea: ”Sa nu crezi in preot, nici in pictura de pe pereții de la biserica! Tu te-ai desparțit de Dumnezeu și nu te mai unește nimeni niciodata! (...) Trebuie sa fim aparatorii propriei noastre credințe! Nu a Bisericii!

- 6 ianuarie, sarbatoarea inchinata Botezului Domnului. Zi de aleasa bucurie pentru localnicii din satul Roșu, comuna Chiajna, și din imprejurimi. Peste o mie de pelerini de toate varstele au venit la sarbatoare, la biserica pastorita cu multa dragoste de parintele paroh Ion Ciuca, inca de la primele…

- Protestele din fața sediului PSD Sibiu au fost reluate dupa sarbatorile de iarna. Organizatorii transmit același mesaj guvernanților: retragerea modificarilor legilor justiției. Protestele din fața sediului PSD Sibiu au fost reluate dupa ce organizatorii au anunțat suspendarea acțiunilor pentru perioada…

- Zona in care este așezata comuna Fardea și satele aparținatoare, aflata in partea de rasarit a județului Timiș, este una dintre cele mai frumoase ale acestuia. Comuna se afla intr-o depresiune la poalele munților Poiana Rusca, langa lacul Surduc, și este inconjurata de dealuri, unele mai abrupte, altele…

- *** Numai cine are pe Dumnezeu drept Tata si pe Biserica drept Mama poate cunoaste ce inseamna sa fie un bun parinte pentru copilul sau. * Crestinii stiu ca, atunci cand sunt intr-o situatie dificila, trebuie sa se roage lui Dumnezeu si sa se ghideze dupa principiul: "Oare dragostea ce-ar face in situatia…

- Mulți dintre noi spunem bogdaproste atunci cand primim ceva de pomana, conform tradiției, insa puțini știu care este, de fapt, semnificația acestui cuvant. Tradiția spune ca atunci cand primim ceva de pomana sa spunem bogdaproste. Cu toate acestea, nu mulți cunosc care este senificația acestui cuvant.…

- Surpriza in direct! Anunț-șoc facut de cea pe care cu toții o știam, de ani de zile, drept Dana Grecu! Mai exact, aceasta a fost invitata la Sinteza Zilei, iar in fața lui Mihai Gadea, s-a prezentat in direct, drept Dana Chera, lasand sa se ințeleaga ca a divorțat. Insa, la inceputul emisiunii, jurnalista…