- Sfantul Teofan era fiul marelui dregator Isaac, care, dupa moartea tatalui sau, a fost crescut la curtea imparatului Constantin Copronim (741-775). A imbratisat viata monahala la Sigriana, langa Cizic, unde a ridicat o frumoasa manastire. Luand imparatia Leon Armeanul (813-820), acesta tulbura ...

- Sfantul Teofan Marturisitorul s-a nascut la praznicul Botezului Domnului (Boboteaza), din parinti cinstiti, Isaac si Teodotia. Amintim ca tatal sau a fost ruda cu imparatul Leon Isaurul (717-740) si a murit pe cand Teofan avea trei ani. La varsta de 12 ani, Teofan a fost logodit cu fiica unui senator,…

- Premierul Viorica Dancila a spus, duminica, intr-o emisiune la Antena 3, ca, daca i s-ar propune, i-ar fi nasa de cununie liderului PSD, Liviu Dragnea, cu iubita acestuia. "O cunosc pe domnisoara Tanase, o cunosc pe Irina. Este un om...

- Intrebata, la Antena 3, daca este adevarat ca este 'exagerat de fidela' presedintelui PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila a raspuns: 'Sunt exagerat de fidela partidului. (...) Lucrez cu domnul Dragnea de foarte multi ani. (...) Am pornit de la simplu membru de partid. (...) Domnul Dragnea…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Ier. Marturisitori Teofilact, episcopul Nicomidiei, si Pavel, episcopul Plusiadei Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. Teofilact al Nicomidiei Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Ioan al lui Dumnezeu, calug. Sfantul Ierarh Teofilact…

- "Evenimentul sfintirii Catedralei Nationale este un moment foarte important, care va puncta in cel mai luminos mod anul centenar. (...) La baza acestui proiect a stat initiativa cinstirii eroilor romani din Primul Razboi Mondial, ulterior, din al Doilea Razboi Mondial, din vremea comunismului si astazi,…

- Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Sfintelor Pasti, a fost instituita de catre Sinodul de la Constantinopol (843) ca sarbatoare ce subliniaza biruinta dreptei credinte asupra iconoclasmului si, in general, asupra tuturor ereziilor. Duminica Ortodoxiei1 este ziua numelui Bisericii si a credintei noastre.

- Prima duminica din Postul Mare este dedicata biruinței Ortodoxiei, in amintirea sinodului din 843 de la Constantinopol, cand a fost restaurata cinstirea icoanelor. In acea zi de 11 martie, in prezența imparatesei Irina a Bizanțului, preoții au readus icoanele in Catedrala Sfanta Sofia și le-au așezat…

- Sfantul Eustatie a fost un aparator al Ortodoxiei. A aparat sfintele dogme la Sinodul intai Ecumenic de la Niceea (din anul 325), unde a respins invatatura lui Arie. Impreuna cu ceilalti Sfinti Parinti,...

- Nascut in jurul anului 270, la Side (Asia Mica), Eustatie a fost unul dintre cei 318 sfinți parinți care au participat la Sinodul I Ecumenic convocat in anul 325 de Constantin cel Mare la Niceea.

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in punctele de trecere a frontierei și la frontiera verde, aproximativ 4.000 pachete cu țigari, in valoare de peste 46.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania.…

- Regiunea București/Ilfov are la momentul actual peste 3.000 de persoane cu deficiențe de auz. Biserica vine in intampinarea nevoilor spirituale, educative și sociale ale acestor oameni. Pentru ei, Arhiepiscopia Bucureștilor va ridica un centru social. Deja au inceput demersurile pentru construirea așezamantului…

- A inceput Postul Mare. Ce sa faci si ce sa nu faci in Postul Pastelui Postul Mare (Postul Pastelui) a inceput luni, 19 februarie și dureaza 40 de zile, pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie, iar cel catolic, pe 1 aprilie. POSTUL MARE 2018. Postul Paștelui…

- Postul Paștelui 2018 (Postul Mare) incepe luni, 19 februarie și dureaza pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie. Paștele catolic va pica pe 1 aprilie, anul acesta. Postul Paștelui dureaza 40 de zile, fiind cel mai lung din an. La aceasta perioada se adauga și Saptamana…

- O crima oribila a avut loc duminica in jurul orei 13:30, in sectorul Telecentru al Chisinaului. Politistii au fost chemati de urgenta dupa ce un barbat s-a aruncat in gol de la etaj. In urma verificarilor, oamenii legii au descoperit in apartamentul de la etajul 7, cadavrul soției de 29 de ani cu…

- Pomenirea Sfantului Teodor Tiron, pe 17 februarie. Sfantul Mare Mucenic Teodor Tiron, pomenit in calendarul crestin ortodox la 17 februarie, a trait in timpul imparatului Diocletian (284-305), fiind recrut (tiron) in armata romana. S-a nascut in Siria si a facut parte din armata romana in legiunea Tironilor…

- Un tanar din Cluj a ramas orfan in urma cu o luna si jumatate, insa drama lui nu s-a sfarsit aici. Ioan Zah a „mostenit” un credit pe care mama sa il luase de la o banca inainte sa moara si risca sa-si piarda apartamentul si sa ramana in strada. Cazul sau a fost prezentat pe retelele de socializare,…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Auxentie, Maron si Avraam Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. Auxentiu; Chiril si Metodiu - patronii Europei Sarbatori romano-catolice: SS. Ciril, calug. si Metodiu, ep., patroni ai Europei; Valentin, pr. m. Sfantul Cuvios Auxentie,…

- Omul de afaceri Irinel Columbeanu a ieșit in parc cu fiica sa, Irina, la o intalnire pe care fata o aranjase cu fanii ei. Acesta a povestit cum a fost experiența pentru el. Omul de afaceri Irinel Columbeanu, care a avut o relație cu Brianna Caradja , și-a insoțit fiica la o intalnire pe care aceasta…

- Romanian tennis player Mihaela Buzarnescu qualified on Thursday for the quarter-finals of the ITF tournament in Midland (Michigan), with prizes worth 100,000 US dollars, after defeating Swiss Stefanie Voegele, with a score of 1-6, 6-0, 6-2. Buzarnescu (aged 29, WTA's 43rd), main seed, defeated…

- Ziua Sfantului Trifon este prima mare sarbatoare a calendarului agricol, pomicol și viticol. Fiind patronul insectelor de tot felul, care pot ataca vegetația, Sfantului Trifon i se acorda o atenție deosebita in lumea bunicilor noștri. In aceasta perioada sunt celebrate sarbatori viticole, precum Arezanului…

- Ortodoxe Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan Greco-catolice Sf. cuv. Xenofont și familia sa Romano-catolice Ss. Timotei și Tit, ep. Sfantul Cuvios Xenofont, soția sa Maria și fii lor Arcadie și Ioan sunt praznuiți de Biserica Ortodoxa la 26 ianuarie. Au…

- Expoziții, concerte, depuneri de coroane, parade militare, dar și o masa populara cu placinte tradiționale moldovenești, cu ceai și vin fiert sunt cateva dintre manifestarile de la Iași, de Ziua Micii Uniri. Festivitați similare au loc și in alte zone ale țarii pentru a marca unirea Moldovei cu Țara…

- Calendar ortodox 22 ianuarie. Sfântul Apostol Timotei, praznuit de Biserica Ortodoxa la 22 ianuarie, era din cetatea Listra, din Licaonia (Asia Mica), tatal sau fiind grec, iar mama sa evreica. A fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Pomenind de acest ucenic al sau, Sfântul…

- Sf. Chiril al Alexandriei a trait in secolul al V-lea d.H., in Alexandria. A fost nepotul lui Teofil, patriarhul Alexandriei, unul dintre cei mai aprigi aparatori ai creștinismului in fața ereziilor. Acesta este considerat sfant de Biserica Creștina Copta. Chiril și-a dedicat viața slujirii Sfintei…

- Daca veți privi cu atenție harta Republicii Moldova, veți observa ca satul Saseni din raionul Calarași este situat chiar in centru, fiind la frontiera a patru raioane. Dar ce priveliști veți intalni aici! ”Saseni este o localitate codreana, situata intr-un hartop, pe partea dreapta a raului Cula, cu…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Sfanta Tatiana este pomenita pe 12 ianuarie. Sfanta Mucenița Tatiana a trait in vremea domniei lui Alexandru Sever (223-235). A refuzat sa se casatoreasca, alegand sa traiasca pentru Hristos. Datorita vieții sale, a fost așezata in randul diaconițelor de Biserica din Roma, deși nu avea mai mult de 15…

- Credincioșii obișnuiesc sa aprinda candela aproape in fiecare zi, insa nu toți cunosc motivul pentru care acesta se aprinde doar in fața icoanelor. In centrul rugaciunilor noastre in fața icoanelor se afla lumina candelei, lumina Mantuitorului. Candela aprinsa lumineaza chipul sfantului reprezentat…

- Ortodocșii il praznuiesc pe data de 10 ianuarie pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei. Acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare și a stralucit prin cunoștința filoszofiei și prin ravna pentru credința ortodoxa, astfel acesta a fost și aparator al Bisericii lui Hristos. Mergand…

- Creștinii ortodocșii il praznuiesc pe data de 10 ianuarie pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei. Potrivit calendar-ortodox.ro , acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare si a stralucit prin cunostinta filozofiei si prin ravna pentru credinta ortodoxa; drept aceea a fost si…

- Despre starea de sanatate a fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, s-au facut numeroase speculații. Acum s-a aflat cum se simte acesta de fapt. Ion Iliescu n-a mai aparut așa de des in public in ultima perioada de timp, așa cum o facea inainte. La parada de 1 decembrie de anul trecut, Ion Iliescu…

- Sarbatoare mare pe 10 ianuarie. Ortodocșii il praznuiesc pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei, aparator neintrecut al dreptei credințe. Acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare și a stralucit prin cunoștința filozodiei și prin ravna pentru credința ortodoxa, astfel acesta…

- OrtodoxeSf. Cuv. Gheorghe Hozevitul, Sf Cuv Domnica Greco-catoliceSf. cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. cuv. Domnica Romano-catoliceSf. Severin, abate Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul este pomenit in calendarul crestin ortodox la 8 ianuarie. Sfantul Gheorghe…

- Inainte de Hristos existau doua sisteme de calculare a timpului unui an: unul al egiptenilor – care era mai corect, dar nici el perfect – de 365 zile, altul, al romanilor, care era de 355 zile. Insa, ramanea anual o diferenta de timp de zece zile intre aceste doua sisteme, si chiar intre fiecare…

- In anul 2017 s-au nascut la Cluj-Napoca 6.650 copii, dintre care 3.268 fete și 3.382 baieți. Cele mai des alese prenume la baieți in acest an fost Andrei (354), Alexandru (286), David (242), Matei (226), Ștefan (1184), Tudor (153), Mihai (121), Luca (116), Gabriel (99), Cristian (98), Victor (96), Vlad…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor. Potrivit…

- CHIȘINAU, 25 dec — Sputnik. În fiecare an, pe 25 decembrie, creștinii ortodocși din țara noastra îl cinstesc pe Sfântul Spiridon al Trimitundei, Facatorul de minuni. Spiridon este sfântul care își parasește racla, pentru a-i ajuta pe oamenii care…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sfintii 10 Mucenici din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiepiscopul Neocezareei; Sf. Cuv. Naum Sarbatori religioase greco-catolice: Cei 10 Sf. m din Creta Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Ioan de Kety, pr. Sfintii 10 Mucenici din Creta sunt pomeniti…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Ier. Petru Movila, mitropolitul Kievului, Sf. Mare Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon si Teodota Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Anastasia Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Francisca Cabrini Sfantul Ierarh Petru Movila, mitropolitul…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, susține ca nu a fost afectat de procesul in care este judecat pentru prezentare de documente false in vederea obținerii de fonduri europene in valoare de 300.000 de euro. Iar pentru anul 2018 considera ca, in privința lui, instanța va trebui sa pronunțe numai adevarul.

- Psihologul Cezar Laurențiu Cioc, specialistul Libertatea, a urmarit funeraliile Regelui Mihai și a analizat atitudinea participanților de rang inalt, dar și al membrilor Casei regale a Romaniei. Vezi galeria foto + 2 + 2 “Principesele Elena, Irina, Sofia si Maria rar au fost vazute impreuna, pana…

- Recent, Igor Dodon s-a laudat cu împlinirea a primului an de când a devenit președinte. Și cum în ultimele sondaje demonstreaza ca Igor Dodon este considerat cel mai popular politician din Republica Moldova, am ieșit în strada sa vedem ce cred și cât de mulțumiți sunt…

- Ortodoxe Sf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, facatorul de minuni; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, arhiepiscopul Ierusalimului (Dezlegare la pește) Greco-catolice Sf. ep. Spiridon al Trimitundei, Taumaturgul Romano-catolice Ss. Fc. Maria de la Guadalupe;…