Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut marti comunitatii internationale, in special Uniunii Europene, mai multe fonduri pentru refugiatii sirieni aflati in Siria, solicitare ce survine in aceeasi zi in care Comisia pentru buget a Parlamentului European a aprobat taierea a 70 de milioane…

- Vladimir Putin și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au ajuns la un acord cu privire la crearea pana in 15 octombrie a unei ”zone demilitarizate” sub controlul Rusiei si al Turciei in regiunea Idlib, din Siria, anunța agențiile internaționale de presa. Preșdintele rus a anunțat dupa o intalnire…

- Reprezentanții Rusiei, Iranului și Turciei vor avea in luna octombrie o intalnire oficiala in Geneva cu reprezentanții ONU pentru a discuta aspectele finale privind Comitetul Constituțional din Siria, a declarat reprezentantul Rusiei pe probleme privind Siria, Alexander Lavrentyev, relateaza Tass, citat…

- Reprezentantii Rusiei, Iranului si Turciei vor avea in luna octombrie o intalnire oficiala in Geneva cu reprezentantii ONU pentru a discuta aspectele finale privind Comitetul Constitutional din Siria, a declarat reprezentantul Rusiei pe probleme privind Siria, Alexander Lavrentyev, relateaza Tass.

- Ultima regiune de dezescaladare stabilita in triunghiul Rusia-Iran-Turcia e pe punctul sa se transforme in locul celei mai sangeroase batalii din Siria, la 7 ani de la declansarea conflictului.

- Incertitudinea cu privire la efectivele Statului Islamic (SI) risca sa continue, estimeaza oficiali si experti – in fata unor estimari extrem de diferite, a unei propagande pe Internet care cauta sa convinga lumea ca infrangerea lor pe teren nu este adevarata si a incertitudinii in zone de conflict…

- Recep Tayyip Erdogan a anunțat desfașurarea unei intrevederi la Istanbul, pe 7 septembrie curent, intre liderii Turciei, Rusiei, Germaniei și Franței, privind situația in Siria. Statele Unite ale Americii nu vor participa la acest summit, au menționat politologii turci solicitați de Sputnik.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a anuntat duminica intentia de a tine un summit care sa reuneasca reprezentantii Rusiei, Turciei, Germaniei si Frantei, pentru a discuta despre situatia din Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.