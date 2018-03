Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii il praznuiesc in fiecare an, pe 15 martie, pe Sfantul Agapie și pe cei șapte mucenici. Daca faca rugaciunea aceasta, pe 15 martie, atunci vei regasi pacea și bucuria. Sfinții mucenici au trait pe vremea imparatului Dioclețian și au avut foarte mult de suferit, in numele credinței. Pentru ca…

- Pe data de 15 martie, in fiecare an, crestinii ii praznuiesc pe Sfantul Agapie si pe cei sapte mecenici. Acestia au trait in vremea imparatului Diocletian si au suferit mult, totul in numele credintei. Ei si-au marturisit credinta in Hristos si si-au gasit sfarsitul fiind ucisi prin decapitare.

- Pe data de 11 martie, în Biserica Ortodoxa, se face pomenirea Sfântului Sofronie. Acesta a alcatuit Rânduiala Sfințirii Apei celei Mari, rânduiala care, iata, se ține pâna și-n ziua de azi.

- CALENDAR ORTODOX. Ziua de sambata a fiecarei saptamani din Postul pastelui, cu exceptia celor in care randuiala tipiconala nu prevede acest lucru, este consacrata pomenirii mortilor. Asa cum fiecare duminica este o aducere aminte si o retraire a Invierii Domnului, fiecare sambata este o imitare a…

- Sfintii 40 de Mucenici sunt praznuiti de Biserica Ortodoxa, in fiecare an, pe data de 9 martie. Acesti mucenici au trait in vremea imparatului Licinius (308-324), prigonitor al crestinilor. Sfintii 40 de Mucenici erau soldati crestini si faceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din

- Mucenicii moldovenesti se prepara pe data de 9 martie de femeiele din Moldova si nu numai. Acesti colacei glazurati si presarati cu nuca se prepara si in alte zone din Romania. Mucenicii moldovenesti au forma cifrei 8, un simbol pentru divinitate si infinit. Ingrediente:- 100…

- Acesti sfinti au trait pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian. Au fost rude si impreuna ostasi cu Sfantul Teodor Tiron si erau din Amasia Pontului, in Asia Mica. Eutropie si Cleonic erau frati, iar Vasilisc era nepot al Sfantului Teodor. Fiind crestini, au fost prinsi impreuna cu Sfantul ...

- FONDURI…In cadrul sedintei de Consiliu Judetean, ce a avut loc saptamana aceasta, s-a decis, in baza unui amendament adaugat la primul punct pe lista de sedinta, ca Episcopia Husilor sa primeasca un ajutor de 100.000 de lei. Acesti bani vor urma sa fie oferiti din bugetul judetului Vaslui pe anul 2018,…

- Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman din Dobrogea pe 29 februarie in anii bisecti, iar in anii nebisecti – pe 28 februarie. Cuviosul Ioan Casian s-a nascut in provincia romana Scythia Minor, in anul 360. A fost atras inca de mic de viata monahala. La varsta de 17…

- Marțișorul potrivit pentru zodiile de apa Racii, Scorpionii și Peștii au nevoie de mult noroc. Prin urmare, marțițorul potrivit acestor zodii este trifoiul cu patru foi. Acești nativi au tot timpul nevoie de un imbold, de un dram de noroc oricat de mult ar munci și iși dau seama de…

- Un polițist din Egipt a devenit erou național dupa o spectaculoasa operațiune de salvare. Va atenționam ca imaginile pot avea impact emoțional. Barbatul a prins in brațe un copil de cinci ani, care a cazut de la etajul al treilea al unui bloc.

- Poti ajunge in mijlocul unui scandal si daca iti propui sa fii bland ca mielul. Viata politica este atat de tumultuoasa incat simplul fapt ca faci parte dintr-un partid te incadreaza intr-o tabara cu reguli militarizate. Datorita revolutiei fiscale nu doar politicienii, impreuna cu sutele de mii de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca unul din obiectivele Guvernului este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban…

- Postul Mare a fost randuit de catre Biserica atat pentru pregatirea celor care primeau Botezul crestin de Pasti, cat si ca mijloc de sporire duhovniceasca a credinciosilor, pentru intampinarea Patimilor si a Invierii Domnului. Totodata, aminteste de postul de patruzeci de zile tinut de catre Mantuitorul…

- Astrele vin in ajutorul femeilor și ne dezvaluie care sunt nevoile barbaților in relații in funcție de semnul lor zodiacal, scrie estisuperba.ro. Tu le știai? Citeste si Zodiac chinezesc saptamana 19-25 februarie 2018. A inceput Anul Nou Chinezesc! Afla cum este influentata zodia ta BERBEC:…

- Pe data de 16 februarie, in Biserica Ortodoxa, se face pomenirea Sfinților Mucenici Pamfil și Valent. Patimirea celor doisprezece Sfinți Mucenici persecutați pe vremea lui Dioclețian. Acesti doisprezece...

- UPDATE Premierul Viorica Dancila si-a cerut scuze pentru declaratia de joi seara de la tv. Intr-un comunicat de la Guvern, remis vineri dimineata, se precizeaza ca "prin comparația facuta (premierul - n.r.) nu a dorit sa aduca jigniri persoanelor cu tulburari din spectrul autismului". "Premierul…

- Curațare cu rezultate excelente și golire facila și igienica a recipientului de praf - acestea sunt beneficiile principale ale modelului Blizzard CX1. În plus, acest prim aspirator fara sac de la Miele ofera o experiența silențioasa și nu expune utilizatorul la nivelurile de zgomot tipice…

- Locul 4: RAC Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o mulțime de lucruri de oferit in luna februarie pentru ca au invațat o mulțime de lucruri in ultima perioada și s-au descoperit mai mult pe ei inșiși. Racii vor fi atat de pozitivi și de increzatori in forțele proprii, incat…

- Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, va calatori la Amman - Iordania, Ankara - Turcia, Beirut - Liban, Cairo - Egipt si Kuweit - Kuweit in perioada 11-16 februarie, anunta Departamentul de Stat al SUA, potrivit news.ro.

- Guvernul a adoptat o hotarare prin care, si in 2018, agricultorii vor beneficia de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern prin care agricultorii vor beneficia,…

- Sinodul Mitropoliei Munteniei si Dobrogei s a intrunit marti la Resedinta Patriarhala sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel. In cadrul sedintei a fost aprobata propunerea ca Sfanta Cuv. Matrona din Moscova sa fie introdusa in calendarul Bisericii Ortodoxe Romane.Pentru finalizarea…

- Poliția rutiera a anunțat ca s-a inarmat cu teste antidrog de saliva. Rapid și eficient! In urma incidentului cu tanarul care s-a urcat drogat la volan și a provocat accident in centrul Capitalei, au ieșit la lumina informații infricoșatoare. Din 100 de șoferi testați de polițiști in trafic cu testerul…

- Echipa de fotbal CSM Școlar Reșița va intalni sambata, 3 februarie, formația ASU Politehnica Timișoara, in al doilea meci de pregatire din acest an. Disputa va incepe la ora 11 și va avea loc la Timișoara. ASU Poli evolueaza in momentul de fața in Liga a II-a și se afla pe locul cinci in…

- Copilul tau primeste a doua alocatie! Vezi ce trebuie sa faci pentru a beneficia de acesti bani. Alocația pentru susținerea familiei a fost instituita de administratiile locale ca forma de sprijin pentru familia/persoana singura cu venituri reduse care are in creștere și ingrijire copii in varsta de…

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n” ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Simți nevoia sa te odihnești,…

- Documente atasate: program Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca noul guvern va creste salariul minim cu 100 de lei pe an, fata de 200 de lei, cat prevede actualul program de guvernare. Citeste aici programul de guvernareDin prevederile programului:- Guvernul va propune…

- Sfantul Ierarh Grigorie Teologul este pomenit de Biserica Ortodoxa in 25 ianuarie. S-a nascut in apropierea Naziansului, o cetate din Capadocia. Studiile le-a facut in Cezareea Capadociei, unde l-a intalnit pe Sfantul Vasile cel Mare, de care il va lega o stransa prietenie tot restul vietii. Si-a desavarsit…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca oamenii care au iesit in strada pentru a protesta fata de modificarile la legile justitiei sunt de admirat si ca manifestantii au aratat foarte clar ca isi doresc o guvernare decenta si eficienta. „Sper sa se fi inteles acolo unde trebuie sa se inteleaga”,…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o mulțime de surprize pe plan sentimental. Deși in luna ianuarie au avut parte de momente mai tensionate in cuplu, in luna ce vine vor avea parte doar pe momente romantice și de multa iubire. Berbecii iși vor gasi dragostea adevarata…

- Solista de muzica populara Steliana Sima și-a deschis sufletul și a vorbit despre o problema de sanatate pe care a avut-o și despre experiența pe care a trait-o. Steliana Sima, care s-a operat in secret in urma cu cațiva ani , este o cunoscuta cantareața de muzica populara. Steliana Sima, care este…

- Dilema unui soldat american, nevoit sa-si lase acasa sotia si copiii pentru a lupta impotriva talibanilor in Afganistan, este subiectul filmului ''12 Strong'', in care joaca actorul australian Chris Hemsworth pentru prima data alaturi de sotia sa, top-modelul spaniol Elsa Pataky. "Cred ca pana nu ai…

- SFANTUL ANTONIE. Biserica Ortodoxa îl sarbatoreste la data de 17 ianuarie pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, considerat de traditia monastica drept cel mai popular ascet si începatorul vietii calugaresti.

- Multe sunt traditiile oieritului, iar calendarul pastoral le dramuieste pe fiecare in parte. Stana, aflata undeva in creierul muntilor, devine astfel un taram unde lumea capata alte sensuri, unde timpul curge si se masoara altfel, iar bacii si ciobanii traiesc dupa alte ritmuri decat gospodarii din…

- O comuna timiseana de mandreste cu numeroase personalitati, nu mai puțin de șapte primind titlul de cetațean de onoare. Se intampla la Boldur. Dintre acestea, trei s-au nascut in satul Ohaba-Forgaci. Este vorba despre profesorul Ștefan Patruț, scriitorul Nicolae Sarbu și profesorul universitar Nicolae…

- BERBEC: Barbații berbec nu suporta femeile care sunt reci in dormitor. O femeie care nu este pasionala și nu se implica in așternuturi nu le trezește nici un fel de atenție acestor barbați. TAUR: Pentru acești barbați este foarte importanta atmosfera din dormitor in timpul amorului.…

- Un dezastru uriaș s-a produs în Egipt dupa ce un balon cu aer cald, plin cu turiști, s-a prabușit. O persoana a murit și alte 12 au fost ranite. Turiștii se îndreptau sa vada ruinele antice de la Luxor, din Egipt, când teribilul incident s-a produs. Un…

- ERBEC: Berbecii ar trebui sa-și dedice ziua de azi unor acțiuni pe care le-au tot amanat. Este momentul ca rezolve probleme din trecut pentru ca nu pot fi ignorate la nesfarșit. TAUR: Taurii nu se vor simți bine azi in compania prietenilor și a nimanui. Prefera sa se izoleze…

- BERBEC: Berbecii vor sa dea impresia ca nu sufera ca sunt singuri, insa nimeni nu știe ce se afla de fapt in sufletul lor. Ar fi mai bine daca s-ar concentra asupra domeniului financiar și și-ar plati datoriile pana la sfarșitul anului. TAUR: Povestea de dragoste pe care taurii…

- Din vechi timpuri se spune ca aceasta este cea mai fericita perioada a anului. Cu anii, insa, Craciunul s-a transformat in cea mai profitabila sarbatoare pentru branduri, dar și in cea mai stresanta pentru consumatorii aflați in febra cumparaturilor și in goana dupa cadoul perfect. Iar aceasta presiune…

- Circa 100 de oameni s-au adunat sambata seara, 23 decembrie, la Monumentul Memorandistilor din centrul Clujului. Acesti au adus pancarte pe care scrie ”E clar! PSD distruge Romania!” si ”UDMR, tot ciuma rosie!”.

- In urma donației, compartimentul a fost dotat cu pulsoximetre care ajuta la masurarea saturației in oxigen și monitorizarea insuficienței respiratorii, aparate de aerosoli și nebulizatoare utile in aerosoloterapia copiilor cu criza de astm, bronșiolite, bronșite și alte maladii specifice…

- In perioada 16-17 decembrie s-a desfasurat, in Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca, cea de-a VIII-a editie Cupei Campionilor Europeni, competitie cu traditie in calendarul competitional international al World Union of Karate Do Federations. Competitia, organizata de catre Federatia Romana…

- Sfantul Ignatie Teoforul este sarbatorit, in Biserica Ortodoxa, pe 20 decembrie. Este mai puțin cunoscut, caci, in popor, oamenii țin Ignatul, obicei legat de sacrificarea porcilor pentru sarbatori. Inainte de a fi creștin, Ignatie a fost un pagan care persecuta credincioșii. Insa, dupa ce s-a convertit,…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Aglaia; Sf. Ier. Grichentie, episcopul Etiopiei Sarbatori religioase greco-catolice: 19 V Sf. m. Bonifaciu. Sarbatori religioase romano-catolice: 19 V Fer. Urban al V-lea, pp. R. Sfantul Mucenic Bonifatie este pomenit in calendarul…

- Fiecare persoana are secretele ei pe care nu le impartașește cu oricine, insa astrele ne vin in ajutor și de aceasta data, scrie estisuperba.ro. Afla care este dorința partenerului tau și vezi daca ți se potrivește ce spun astrele despre tine! BERBEC – vrea sa fie lider și iși dorește sa obțina…

- In ultimii ani numarul celor interesati de domeniul agricol a crescut surprinzator de mult, iar specialistii preconizeaza ca afacerile in acest domeniu vor fi tot mai numeroase. Daca unii dintre tinerii fermieri aleg sa investeasca in afaceri cu sere si legume sau ferme cu animale, altii vor sa obtina…