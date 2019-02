Stiri pe aceeasi tema

- In data de 2 februarie, la 40 de zile dupa Craciun, creștinii ortodocși și catolici sarbatoresc Intampinarea Domnului. Evenimentul simbolizeaza momentul in care Mantuitorul este dus la templu de Fecioara Maria și Iosif pentru implinirea legii, care prevedea ca orice intai nascut de parte barbateasca…

- Numele propriu cel mai important pentru crestini este cel purtat de Fiul Domnului, destinat sa fie Mantuitorul neamului omenesc, fiul Mariei si al lui Iosif din Nazaret, Iisus Hristos, cel nascut in Bethleemul Iudeii, in anul 753 de la intemeierea Romei si al 31‑lea an al domniei lui Augustus. De aceea,…

- Ilan Laufer isi face public certificatul de nastere, dupa ce s-a vehiculat ca s-ar fi nascut in Israel, si nu in Romania, cum afirmase, si spune ca, dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a-l numi ministru, a avut o reactie la cald, bazata pe o puternica incarcatura emotionala.”Avand…

- Pe data de 21 noiembrie Biserica Ortodoxa praznuieste Intrarea in biserica a Maicii Domnului. Cu acest prilej, marti, 20 noiembrie, de la ora 17.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba Vecerniei cu Litie la parohia "Intrarea in biserica a Maicii Domnului" din Constanta str. Dinu…

- Formatiunea Caminul Evreiesc (extrema-dreapta) a decis retragerea din coalitia guvernamentala din Israel, astfel ca premierul Benjamin Netanyahu ar putea fi nevoit sa convoace alegeri anticipate. Naftali Bennett, liderul partidului Caminul Evreiesc (HaBayit HaYehudi, extrema-dreapta, nationalism…

- O scrisoare in care cunoscutul om de știința Albert Einstein vorbește despre faptul ca se teme pentru viața sa, in fața amenințarii nazismului din urma cu aproximativ 90 de ani, din Germania, este scoasa la licitație la Ierusalim, in Israel. Einstein a scris scrisoarea in anul 1922, imediat dupa ce…