Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru crestini, joi, pe 17 octombrie. In fiecare an, la aceasta data, Biserica il praznuieste pe Sfantul Proroc Osea, care a vorbit cu 800 de ani inainte de nasterea Lui Hristos.

- Credincioșii il cinstesc vineri, 11 octombrie, pe Sfantul Apostol Filip, potrivit calendar ortodox 2019. Acest sfant este unul din cei șapte diaconi. La mulți ani celor care poarta numele acestui Sfant!

- CALENDAR ORTODOX 25 septembrie 2019. Rugaciunea catre Cuvioasa Eufrosina „Cu puterea data ție de Dumnezeu, ai purtat cu bucurie jugul cel bun al Domnului nostru lisus Hristos. Pazind porunca iubirii de Dumnezeu, tu, Eufrosina, ți-ai rastignit trupul impreuna cu patimile și cu poftele. Iar…

- Este sarbatoare importanta duminica, pe 15 septembrie, imediat dupa Inalțarea Sfintei Cruci. In aceasta zi, creștinii praznuiesc un sfant important și le ureaza „la mulți ani” celor care ii poarta numele.

- Data de 33 august marcheaza, in fiecare an, o mare și importanta sarbatoare pentru cresteni. In aceasta zi sfanta, Biserica face pomenirea mutarii moastelor Precuviosului Parinte Maxim Marturisitorul. De asemenea, tot in aceasta zi sunt praznuiti sapte mari Sfinti!

- Credinciosii ortotodocsi o cinstesc astazi pe Sfanata Teodora de la Sihla. Potrivit calendar ortodox 2019, pe 7 august este sarbatoare cu cruce neagra. Sfanta Teodora de la Sihla a fost prima romanca trecuta in randul sfintilor.

- Schimbarea la Fața a Domnului 2019. Anual credincioșii ortodocși cinstesc Schimbarea la Fața lui Iisus Hristos pe data de 6 august. Minunea s-a aratat in fața apostolilor, aflati pe muntele Tabor, pentru a se convinge ca Iisus este fiul lui Dumnezeu.

- Credinciosii ortodocsi o cinstesc astazi pe Sfanta Macrina sora Sfantului Vasile cel Mare si a Sfantului Grigorie de Nyssa. Afla ce alti sfinti mai sunt cinstiti astazi si citeste troparul Sfinței Macrina.