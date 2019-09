CALENDAR ORTODOX 10 SEPTEMBRIE. POVESTEA CUTREMURĂTOARE A SFINTELOR Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora CALENDAR ORTODOX 10 SEPTEMBRIE. Datorita vietuirii lor, au primit darul facerii de minuni, scrie antena3.ro. Astfel, credinciosii primeau de la ele vindecare pentru diverse neputinte. CALENDAR ORTODOX 10 SEPTEMBRIE. Fronton, conducatorul cetatii, auzind de faptele lor minunate, le-a chemat spre a fi judecate. Vazand cat de frumoase erau, le-a spus ca le va duce la curtea imperiala ca sa le marite cu nobili. Cand a vazut ca este refuzat, a torturat-o pana la moarte pe Minodora, iar pe surorile ei le-a aruncat in temnita. Dupa moartea acesteia le-a cerut celor doua surori sa jertfeasca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit miercuri, pe data de 4 septembrie. Astfel, in fiecare an, in aceasta zi este sarbatoare mare. Sfantul Mucenic Vavila este trecut in randul Sfintilor si este sarbatorit cu respect de catre crestini.

- CALENDAR ORTODOX 29 AUGUST. Exista persoane care au sustinut ca ziua Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul prefigureaza Vinerea Patimilor, scrie antena3.ro. Si dupa cum postim in fiecare vineri, ca zi a rastignirii Domnului, tot astfel se cuvine sa postim si in aceasta zi. Citeste si…

- Pe data de 26 august este mare, mare sarbatoare la romani! In fiecare an, in aceasta zi sunt praznuiți 2 mari sfinți importanți și este un bun prilej pentru a le spune celor dragi „La mulți ani” și pentru a le transmite cele mai frumoase mesaje.

- Data de 33 august marcheaza, in fiecare an, o mare și importanta sarbatoare pentru cresteni. In aceasta zi sfanta, Biserica face pomenirea mutarii moastelor Precuviosului Parinte Maxim Marturisitorul. De asemenea, tot in aceasta zi sunt praznuiti sapte mari Sfinti!

- Sarbatoare importanta pe 2 august. In fiecare an, crestinii praznuiesc un mare eveniment pentru crestinatate, mai exact Aducerea Mmaștelor Sfantului Arhidiacon Stefan este sarbatoarea praznuita an de an de crestini. Sarbatoarea Sfantului Arhidacon Stefan este in fiecare an pe data de 27 decembrie, in…

- Afla cand incepe postul Adormirii Maicii Domnului, ce sarbatori religioase și sfinți cinstim in luna august. Calendar ortodox 2019 ne pune la curest cu toate noutațile lunii august. Tot ce trebuie sa știi despre sarbatorile din luna lui cuptor.

- Potrivit calendar ortodox 2019, astazi credincioșii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Andrei Criteanul. Afla cine a fost acesta și ce rugaciune se citește astazi, 4 iulie, pentru ajutor și noroc.

- Potrivit calendar ortodox 2019, credinciosii il cinstesc miercuri, 19 iunie, pe Sfantul Apostol Iuda Tadeu. Sf Iuda mai este cunoscut in Scriptura ca „Iuda, fratele lui Iacov”. Afla ce sfinti mai sunt pomeniti in aceasta zi.