Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele din zona Moldovei pastreaza, de sute de ani, traditia pregatirii turtelor de Craciun. Cunoscute si sub numele de scutecele lui Iisus si pelincutele Domnului, turtele se fac dupa retete stravechi si apoi se impart in sat, dar sunt trimise si rudelor plecate in strainatate.

- In anii ’90, investitorii, cei care erau atunci in Romania, spuneau ca firmele mari prefera sa mearga in Ungaria si pentru ca la Budapesta era o zona buna de shopping, unde sotiile expatilor puteau sa-si petreaca timpul. Exista o urma de adevar si in aceasta motivatie. Acum doua saptamani, ZF a avut…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, o avertizare cod galben de ceata valabila pentru judetele Moldovei. Avertizarea este valabila pentru judetele Suceava, Bacau, Neamt si Botosani

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora (7:00), pe mai multe artere rutiere din judetele Arges, Bacau, Botosani, Buzau, Dambovita, Iasi, Mehedinti, Prahova, Neamt si Suceava, se semnaleaza ceata, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pentru…

- Olteanca va prelua portofoliul Transporturilor de la moldoveanul Lucian Sova. De loc din Bacau, Sova s-a dovedit un critic al autostrazii A8 (Iasi-Targu Mures), el favorizand varianta ca trecerea Carpatilor spre vest sa se faca prin Brasov, cu plecare din orasul lui Bacovia. De partea cealalta, Olguta…

- ''Situația este ingrijoratoare cand e vorba de numarul romanilor care au decis sa paraseasca Romania in ultimii 3 ani. Din ce in ce mai mulți cetațeni decid sa plece, pentru ca au ajuns la concluzia ca nu mai au șanse sa traiasca decent in țara lor.Ca deputat de Neamț, care reprezinta și zona…

- Opt judete din estul Romaniei, Moldova, unde traieste peste o cincime din populatia Romaniei, au fost abandonate la granita de rasarit a Uniunii Europene si nimeni nu isi mai aduce aminte de ele. Nu avem o regiune mai populata decat Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (judetele Bacau, Botosani, Iasi, Suceava,…

- Miscare interesanta, desi oarecum asteptata, pe scena politica locala. Ieri, primarul independent ex-PSD Mihai Chirica a participat la un eveniment strict politic al Partidului Pro Romania, formatiune condusa de catre fostul sef PSD si fostul premier Victor Ponta. Edilul-sef al Iasului a stat circa…