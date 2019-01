Stiri pe aceeasi tema

- Un prin proiect privește modificarea și completarea Ordinului președintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.631/2016 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare/ anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata. Documentul asigura…

- Printre primele decizii ale Mihaelei Triculescu la șefia ANAF se numara modificarea „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, precum și a formularelor 205 și 207, proiectele de acte normative fiind supuse dezbaterii publice.Formularul 205…

- Economia nu moare imediat atunci cand incape pe mana unui administrator nepriceput sau nechibzuit. Nu face infarct niciodata. E nevoie de timp ca avantul unei economii sa fie intors spre deficit, saracie, foamete și ruina. Sunt zeci de cauze care pot sugruma o economie. Toate, dar, absolut toate,…

- In perioada 21-26 decembrie, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 1.035.000 de persoane, din care 635.000 pe sensul intrare in din tara si 400.000 pe sensul de iesire din tara si de 250.000 mijloace de transport, 154.000 pe sensul de intrare si 95.000 pe sensul de iesire, fiind inregistrata…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru declararea municipiului Iasi - ''Capitala istorica'' si a municipiului Alba Iulia - ''Capitala a Marii Uniri'', informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES. Iohannis a mai promulgat…

- Ordonanta de urgenta prin care a fost adoptat salariul minim garantat in plata valabil incepand cu 1 ianuarie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial. Actul normativ reglementeaza salariul minim brut corespunzator unei luni de munca cu program normal, in medie de 167,333 ore.…

- fata de aceeasi perioada a anului trecut Segmentul de piata OTC, ce include medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale pentru ingrijire personala a inregistrat o crestere moderata in al treilea trimestru al anului fata de perioada aprilie-iunie, de aproximativ…

- Creditul, prin definitie, desemneaza o relatie financiara intre o parte numita creditor, care poate fi persoana fizica sau juridica si o alta parte numita debitor, tot persoana fizica sau juridica si care beneficiaza de suma de bani imprumutata de la creditor. Dimana Vlaeva, managing director DCA Romania,…