Calendar Evaluarea Nationala 2020. Datele examenelor pentru Evaluarea la clasa a VIII-a Evaluarea Nationala 2020 continua pe 17 iunie, cand este programata proba scrisa la Matematica si pe 18 iunie cu proba la Limba si literatura materna pentru elevii din partea minoritatilor nationale. Inscrierea la Evaluarea Nationala se va face intre 2 si 5 iunie. Elevii claselor a VIII-a vor finaliza cursurile anului scolar 2019 - 2020 pe 5 iunie. Afisarea rezultatelor la Evaluarea Nationala, inainte de contestatii, se va face pe 22 iunie, pana la ora 12,00, si tot in aceeasi zi vor putea fi depuse contestatiile, intre orele 14.00 si 20.00. ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

