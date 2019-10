Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 3 octombrie 2019 Calendar Creștin Ortodox. Sarbatoare 3 octombrie 2019. Sfantul Dionisie Areopagitul s-a nascut in Atena. Este primul autor patristic care ne-a lasat o ierarhizare a cetelor ingeresti. In prima treapta, care este cea mai inalta, sunt: Tronurile, Heruvimii si Serafimii. A doua treapta: Stapaniile, Domniile si Puterile. A treia: Incepatoriile, Arhanghelii si Ingerii. Calendar Creștin Ortodox. Sarbatoare 3 octombrie 2019. Dionisie se intalnește cu Pavel in Areopag, iar in anul 51 se converteste la crestinism. Mai tarziu, este hirotonit episcop in Atena. Ii cunoaste pe ceilalalti Apostoli… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

