Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 18 mai 2019 Calendar Creștin Ortodox. Sarbatoare 18 mai 2019. Sfantul Teodot a fost hangiu in timpul domniei imparatului Diocletian. El ii adapostea in han pe crestinii prigoniti. Teodot ii ajuta in taina cu toate cele necesare pe crestinii care scapasera de persecutii, scrie crestinortodox.ro. Aduna trupurile crestinilor omorati si le ingropa. Calendar Creștin Ortodox. Sarbatoare 18 mai 2019. In acea vreme, sapte fecioare au fost torturate pentru credinta lor in Hristos, iar in cele din urma inecate intr-un lac. Una dintre ele, Sfanta Tecusa, i-a aparut in vis lui Teodot si i-a cerut sa scoata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

