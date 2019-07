Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru crestini, marți, pe 9 iulie! Crestinii il sarbatoresc in fiecare an, in aceasta zi, Sfantul Sfintit Mucenic Pangratie, episcopul Taorminei, si Chiril, episcopul Gortinei.

- Sarbatoare importanta pentru crestini in miercurea din Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Astfel, in fiecare an, la data de 26 iunie, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios David din Tesalonic.

- Pe data de 19 iunie este praznuit un mare sfant și orice bun creștin trebuie sa știe. Este bine sa rostești rugaciunea pentru sanatatea ta și a familie tale, dar și pentru intertarea pacatelor.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, joi, 13 iunie. O mare Sfanta a crestinatatii este sarbatorita in aceasta zi. Sfanta Mucenita Achilina este praznuita, in fiecare an, pe data de 13 iunie.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima duminica dupa Inaltarea Domnului. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Astfel, Sfantul Chiril al Alexandriei este praznuit in fiecare an, la data de 9 mai.

- Pe data de 25 mai este mare sarbatoare la romani, de care orice bun creștin trebuie sa știe! Mai exact, in aceasta zi sfanta se praznuiește a treia aflare a Capului Sfantului Ioan Botezatorul.

- Pe 28 aprilie, ortodocșii de pretutindeni sarbatoresc prima zi de Paște. Este culminarea Postului Paștelui, a Saptamanii Patimilor, dar și a nopții de Inviere, la puntea dintre sambata și duminica.

- In ziua de 25 aprilie, creștinii ortodocși praznuiesc Joia Mare. In aceasta zi este bine sa te gandești la toți cei dragi, sa faci fapte bune și sa spui o rugaciune care te apara de cele rele pentru tot restul anului.