Calendar creștin-ortodox, 29 martie 2018. Prăznuirea Sfântului Mucenic Marcu Calendar creștin-ortodox, 29 martie 2018. Sfantul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor, a distrus in timpul imparatului Constantin cel Mare (306-337) mai multe temple pagane, zidind in locul lor biserici. Cand la tronul imparatesc ajunge imparatul pagan Iulian Apostatul (361-363), episcopul Marcu a fost supus la multe chinuri. Despre suferințele Sfantului Marcu pentru credința, ne scriu Sfantul Grigorie Teologul și Fericitul Teodorit. A fost biciuit, batjocorit, defaimat, și tarat pe strazile cetații. I s-au taiat urechile, a fost dezbracat, uns cu mire, legat de un copac spre a fi omorat de veninul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 29 martie 2018. Capricornii au nevoie de odihna. Au tras prea mult de ei și nu mai au resurse ca sa funcționeze la capacitate normala Horoscop 29 martie 2018 – Berbec S-ar putea sa te surprinda destul de multe lucruri astazi, dar cu puțin mai multa bunavoința, vei trece elegant și frumos peste…

- Carmen Ginghina a primit trofeul Femeia Anului 2017, la cea de-a 20-a ediție a Galei Femeia anului, organizata de revista avantaje miercuri seara, 28 martie. Medicul a primit trofeul din partea fostului Ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. ”Cea care caștiga trofeul anul acesta este o femeie care…

- Carmen Ginghina a primit trofeul Femeia Anului 2017, la cea de-a 20-a ediție a Galei Femeia anului, organizata de revista avantaje miercuri seara, 28 martie. Medicul a primit trofeul din partea fostului Ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. Prof. univ. dr. Doina Carmen Ginghina a fost prezenta la…

- Anca Serea este Femeia Anului 2017 pentru Promovarea Maternitații, premiata de Revista Avantaje la Gala Femeii Anului 2017, eveniment organizat miercuri seara, 28 martie , la restaurant Le Chateau din Capitala. Anca Serea este considerata o mama eroina. Are cinci copii și se gandește deja la al șaselea.…

- Elena Pagu este Femeia Anului 2017 pentru Excelența in Sport, premiu acordat de revista Avantaje, la cea de-a 20-a ediție, organizata miercuri seara, 28 martie in Capitala. “Ma simt așa de onorata și așa de fericita și ma pipai sa vad daca eu sunt și exist. Nu am avut aceasta mare cinste și ceea ce…

- Caștigatoarele Galei FEMEIA ANULUI 2016 a fost organizata anul trecut, cand revista Avantaje a premiat cele mai merituoase personalitați de la noi. An de an, revista AVANTAJE aduce in atenția publicului femei obișnuite cu povești neobișnuite, care fac diferența și pot servi drept pilde pentru cei in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca a ramas nedumerit cand a aflat ca Ionut Misa a fost numit sef al ANAF , dar spera ca acesta sa isi faca treaba. Ionuț Mișa a fost numit președinte al ANAF, cu rang de secretar de stat, decizia aparținandu-i premierului Viorica Dancila și fiind deja…

- Papa Francisc le-a spus miercuri membrilor mafiei italiene, dintre care mulți merg la biserica și iși afișeaza credința in public, ca nu se pot numi creștini pentru ca poarta ”moartea in suflet”. Cuvintele spontane ale suveranului pontif in fața a zeci de mii de persoane adunate pentru audiența sa generala…

- Liviu Varciu ii da sfaturi de dragoste colegului de platou, Petru Paun. Artistul s-a intors la prima dragoste, actoria, așa ca a acceptat provocarea de a avea un ror spectaculos in “Fructul Oprit”. Cei doi pregatesc surprize interesante pentru cei care ii urmaresc la Antena 1. Intr-un moment de deznadejde,…

- Doi polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție au intervenit la un scandal provocat intr-o comunitate din Satu Mare, fiind nevoiți sa traga mai multe focuri de arma dupa ce au fost loviți cu pumnii și picioarele. Polițiștii au incercat sa incatușeze o femeie de aproximativ 50 de ani, pentru…

- BERBEC: Chiar daca veți avea foarte mult de munca, acest lucru va insuflețește. Insa trebuie sa fiți conștient ca nu sunteți de fier.TAUR: Incercați sa nu va faceți singur probleme. Daca va veți implica in acțiuni care va fac placere, poate va va fi mai ușor.

- Pelicula care descrie ultimele clipe ale minei Petrila este nominalizata la mai multe categorii ale premiilor GOPO. “Planeta Petrila” are patru nominalizari la “Oscarul” romanesc. Nominalizarile la Premiile Gopo sunt pentru: cea mai buna imagine (Andrei Dascalescu); cel mai bun montaj (Mircea Olteanu,…

- Filmul realizatorului mexican Guillermo del Toro, 'The Shape of Water', castigator a patru premii Oscar, a fost lansat in cinematografele chineze cu mai multe scene cenzurate si chiar vesminte suprapuse pentru a acoperi goliciunea trupurilor, relateaza EFE.

- HOROSCOP 13 martie 2018 Berbec. Nativii din Berbec ar trebui sa evite imprumuturile in aceasta zi pentru ca exista riscul sa nu mai vada banii inapoi. De asemenea, e posibil sa primeasca vizita unei persoane venite de departe. HOROSCOP 13 martie 2018 Taur. Cariera e pe primul loc. Esti pus…

- Scene desprinse din filmele cu mafia siciliana s-au derulat duminica dupa-amiaza in centrul orasului Pitesti. Trupul unui tanar a fost aruncat din masina, acesta murind inainte ca echipajele de la Ambulanta sa soseasca. Din cate se pare, acesta ar fi murit dupa ce a consumat droguri, iar prietenii…

- Berbecii vor fi partenerii ideali pentru Sagetatori, asta daca amandoi vor sa duca la capat proiecte importante, marețe. Nu le va fi ușor, dar nici foarte greu. Amandoi au maturitatea necesara și capacitatea sa vada partea plina a paharului și știu sa se motiveze reciproc. Taurii vor…

- "Fotbal infinit", cel mai nou film regizat de Corneliu Porumboiu, s-a bucurat de aprecierea criticilor la Festivalul de la Berlin, iar din 9 martie va intra in cinematografele din Romania. Personajul principal e Laurențiu Ginghina, un funcționar la Prefectura Vaslui. Acesta se ocupa de 30 de ani sa…

- Horoscop 5 martie 2018. Capricornii au motive de nemulțumire, mai ales pe plan financiar. Au nevoie de o atitudine constructiva Horoscop 5 martie 2018 – Berbec Ai parte de o zi deosebit de interesanta, prin invitația de a aborda altfel cele mai delicate probleme cu care te confrunți, poate și sub influența…

- „The Emoji Movie" a „castigat" la patru categorii – „cel mai prost film", „cel mai prost scenariu", „regizorul cu cea mai slaba performanta" (Tony Leondis) si „cea mai proasta combinatie de actori pe marele ecran". Filmul „Fifty Shades Darker" a fost desemnat „castigator" la doua categorii – pentru…

- BERBEC: In plan profesional, evitați sa-i criticați pe ceilalți pentru probleme la care și voi v-ați simți incurcați. Fiți sinceri și recunoașteți atunci cand nu aveți prea multe cunoștințe despre o anumita chestiune.

- Horoscop 25 februarie 2018BERBEC: Atmosfera din familie e vioaie și te indeamna la relaxare, la multa vorbareala, la leneveala aceea impreuna, specifica zilelor de diminica. Azi e despre confortul tau. Numarul norocos al zilei: 2. TAUR: Iubirea te inalța, iubirea iți da motive sa nu lași…

- Horoscop 21 februarie 2018. Capricornii cauta inspirație ca sa iasa la lumina. Nu vad ca au deja ce le trebuie Horoscop 21 februarie 2018 – Berbec Este o zi speciala, care promite momente deosebit de frumoase, dar nu oricum, ci cu condiția sa dai dovada de bunatate, toleranța și omenie, calitați pe…

- BERBEC: Pentru acești nativi, saptamana incepe cu au aer pozitiv, iar viitorul ce li se arata in fața este unul promițator. Aceasta saptamana este plina de oportunitați pentru berbeci. TAUR: Pentru tauri, aceasta saptamana incepe cu un conflict la locul de munca. Pentru ca…

- BERBEC: Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR: Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- GemeniNativii din Gemeni au sansa sa treaca de la un simplu flirt pe Facebook la o relatie serioasa si, de ce nu, la o intalnire chiar de ziua indragostitilor. BalantaBalantele au mare nevoie de afectiune, de un om care sa-i inteleaga si sa le arate intelegere. Nativii din Balanta…

- BERBEC: Dimineata veti fi indispus si nimeni nu va poate intra in voie. Va sfatuim sa va odihniti mai mult.TAUR: Va simtiti plin de energie si cei din jur va apreciaza ideile. Incercati sa profitati de orice ocazie pentru a va relaxa.

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care sunt cele mai razbunatoare și de fiecare data cand sunt calcate pe coada, reacționeaza in cel mai violent mod, scrie estisuperba.ro. Citeste si Horoscop zilnic VINERI 9 februarie 2018. Solutia zilei la conflicte si oportunitati, in functie…

- Horoscop 9 februarie 2018. Capricornii au cheltuieli. Vine scandența unor obligații asumate in urma cu mai mult timp Horoscop 9 februarie 2018 – Berbec Ești foarte atent la anumite evenimente care au o legatura stransa cu trecutul apropiat. Problema e ca nu iți folosește la nimic sa vanezi greșelile…

- Unele persoane pur și simplu nu pot trece peste aceste momente de cotitura, in timp ce alții trec peste orice obstacol și au puterea de a transforma orice necaz in ceva favorabil lor. Este posibil sa fie și un sprijin divin. Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care pot trece peste…

- Februarie este o luna buna din punct de vedere astrologic, iar pentru 3 zodii, perioada ce urmeaza va fi una favorabila, atat din punct de vedere financiar, cat și pe plan sentimental, scrie avantaje.ro.Taur Taurii vor avea parte de succes pe toate planurile in luna februarie. Cei…

- BERBECAstazi ar trebui sa evitati situatiile stresante. Sunteti predispus unei stari melancolice, care va poate duce la depresie.TAURPe plan sentimental, aveti parte de liniste. Din punct de vedere financiar, ar trebui sa fiti foarte precaut.

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Horoscop 28 ianuarie 2018. Capricornii primesc informații, dar nu le prelucreaza, ca sa poata beneficia de ele Horoscop 28 ianuarie 2018 – Berbec S-ar putea sa descoperi ca parerile tale despre anumite persoane sau situații nu sunt deloc adevarate sau ar putea fi serios imbunatațite, in avantajul tuturor.…

- BERBEC: Berbecii nu au o zi buna azi. Sunt confuzi și nu știu cum sa rezolve anumite probleme pe care le au in familie. Cel mai bine este sa comunice și sa stea alaturi de cei dragi ma mult. TAUR: Taurii nu sunt deloc mulțumiți de starea lor financiara și li se pare ca partenerul…

- Horoscop financiar vara 2018: Pe parcursul lunilor iunie, iulie si august, Leii trebuie sa economiseasca bani, iar Capricornii au noroc in afaceri. Berbec In aceste luni, Berbecul se va bucura de o situatie financiara buna, insa nu trebuie sa arunce banii pe lucruri inutile de care nu se folosesc. Inainte…

- BERBEC: Berbecii au pus ochii mai de mult pe o persoana pe care nu și-o pot scoate din cap. Acum este momentul sa acționeze. Daca stau cu mainile in san, nu vor fi niciodata impreuna. TAUR: Taurii tind sa fie neincrezatori in forțele proprii și acest lucru ii impiedica sa realizeze…

- BERBEC: Berbecii au pus ochii mai de mult pe o persoana pe care nu și-o pot scoate din cap. Acum este momentul sa acționeze. Daca stau cu mainile in san, nu vor fi niciodata impreuna. TAUR: Taurii tind sa fie neincrezatori in forțele proprii și acest lucru ii impiedica sa realizeze…

- BERBEC: Sunteti predispus unei depresii si va trebui sa luati masuri pentru a va reveni. Invitatiile sau propunerile pe care le veti primi astazi trebuie luate in considerare prin prisma avantajelor pe care le ofera.

- Horoscop 11 ianuarie 2018. Capricornii fac investigații, ca sa vada cum au ajuns la anumite erori, pe care le regreta Horoscop 11 ianuarie 2018 – Berbec Incepi sa te ocupi cu toata seriozitatea de parcursul profesional, de imaginea proprie, dar și de rezultatele pe care le poți obține prin eforturile…

- Scorpion Jupiter ajunge in Scorpion si astfel se poate numi cel mai norocos nativ al zodiacului in acest an, din punct de vedere amoros. Scorpionii sunt in general magnetici si foarte atractivi, insa acum se vor intrece pe ei. Pe langa dragoste, nativii din Scorpion vor avea parte si…

- Cele mai mari probleme le va avea in viata de cuplu. Nativii, care vor dori sa daca anumite schimbari in viata amoroasa se vor lovi de impasibilitatea partenerilor. In plus, multe dintre ideile acestui nativ vor fi infirmate, aproape zilnic, lucru care il demotiveaza total deoarece crede ca…

- BERBEC: Lucrurile merg ca la carte pentru acești nativi și au toate motivele sa fie bucuroși. Sunt pe drumul catre o victorie și in curand vor fi satisfacuți din toate punctele de vedere. TAUR: Acești nativi au o mulțime de idei bune azi și acest lucru ii va ajuta sa creasca…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Iata ce ai de facut in 2018, potrivit zodiei tale. Berbec Asculta-ti inima! Esti semn de Foc si ar trebui sa acorzi mai multa atentie emotiilor. Nu ezita sa vorbesti din inima si sa faci lucrurile din tot sufletul. Taur Alege varietatea! Esti omul tabieturilor,…

- BERBECDimineata, sunteti indispus si nimeni nu va poate intra in voie. Va sfatuim sa acordati mai mult timp odihnei. TAURVa simtiti plin de energie si cei din jur va apreciaza ideile. Incercati sa profitati de orice ocazie pentru a va relaxa.

- Horoscop 2018 Pesti. Pestii isi schimba viziunea, mintea, viata. De-a lungul acestui an se contureaza schimbari in felul tau de a fi și de te raporta la ceilalți, schimbari vizibile și nu foarte ușor de acceptat de catre ceilalți.

- Nativii din zodiile de mai jos trebuie sa fie pregatiti sa infrunte o perioada mai putin favorabila si nu trebuie sa se sperie. Cel mai important este sa stie pentru ce au nevoie sa se pregateasca si sa faca fata cu brio. In cazul in care va regasiti in lista de mai jos, pregatiti-va pentru…

- BERBEC: Berbecii vor sa dea impresia ca nu sufera ca sunt singuri, insa nimeni nu știe ce se afla de fapt in sufletul lor. Ar fi mai bine daca s-ar concentra asupra domeniului financiar și și-ar plati datoriile pana la sfarșitul anului. TAUR: Povestea de dragoste pe care taurii…

- Horoscop 2018 BERBEC: In noul an, berbecii vor putea sa ia decizii pe care și le doreau de mult timp. Acești nativi se vor maturiza mai mult, ceea ce ii va ajuta sa țina piept greutaților. Pe plan sentimental se vor schimba multe, dar in bine. Horoscop 2018 TAUR: Taurii se vor intoarce din…