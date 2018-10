CALENDAR BAC 2019: elevii cer schimbarea probelor din cauza căldurii din iulie CALENDAR BACALAUREAT 2019: Ministerul Educației a finalizat calendarul de BAC 2019, care prevede ca examenele vor incepe in data de 3 iunie, cu probele orale Examenele scrise de bacalaureat vor debuta pe 1 iulie 2019, cu proba la Limba și literatura romana Rezultatele primei sesiuni de Bacalaureat din anul școlar 2018-2019 vor fi afișate pe 8 iulie 2019 Ministerul Educației a finalizat calendarul de BAC 2019, care prevede cavor incepe in data de 3 iunie, cu probele orale Examenele scrise de bacalaureat vor debuta pe 1 iulie 2019, cu proba la Limba și literatura romanaprimei sesiuni de Bacalaureat din anul școlar 2018-2019 vor fi afișate pe 8 iulie 2019 Asociația Elevilor de Constanța (AEC) anunța ca a propus Ministerului Educației ca Bacalaureatul sa se desfașoare in perioada 24-28 iunie. Oficialii le-au respins, insa, ideea, pe motiv ca se va suprapune astfel Bacalaureatul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Departe de noi de a fi nostalgici. Dar… studii de specialitate spun ca, inainte de 1989, infrastructura industriala plasa Romania in primele 10 tari din Europa. Exportam peste tot in lume, Romania fiind bine cunoscuta pentru echipamentele de extracție petroliera, pentru camioane, tractoare și multe…

- „Probele din cadrul evaluarilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfașura in anul școlar 2018-2019, in intervalul 7 – 23 mai 2019. Calendarul de administrare a acestor evaluari a fost aprobat de Ministerul Educației Naționale”, se precizeaza in comunicatul publicat…

- Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) in anul scolar 2018-2019 și a Bacalaureatului 2019. Prima proba scrisa din cadrul EN VIII, la limba si literatura romana, va avea loc in data de 18 iunie 2019. Urmatoarea…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a aprobat calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale 2019, pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII), in anul scolar 2018-2019. Astfel, prima proba scrisa din cadrul EN VIII (limba si literatura romana) va avea loc in data de 18 iunie 2019. Urmatoarea proba…

- sesiunea 2018 (procentul mediilor peste 8) - rezultate la proba scrisa inainte de contestatii Procentul de promovare (medii mai mari decat 8) inregistrat de candidatii care au sustinut proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamantul preuniversitar (sesiunea 2018) este de 75,75% -…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, ieri, ca vor fi acordate stimulente financiare pentru absolventii care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala si la examenul de Bacalaureat. "Pentru ca apreciem si vrem sa incurajam performantele scolare, vom aproba astazi stimulente financiare pentru absolventii…

- Absolventii claselor a VIII a au aflat, ieri, la ce licee au fost repartizati dupa ce au sustinut luna trecuta examenele din cadrul Evaluarii Nationale 2018. Repartizarea a fost computerizata si s a tinut seama de rezultatele la Evaluarea Nationala 2018 si de optiunile pe care elevii, impreuna cu parintii,…

- Rezultatele finale, dupa contestații, la Bac 2018 vor fi afișate luni, 9 iulie. Primele note la Bacalaureat 2018 au fost afișate miercuri, 4 iulie. Libertatea.ro iți spune unde vezi rezultatele finale, dupa contestații, la Bacalaureat 2018. Elevii care au depus contestații, nemulțumiți de notele pe…