CALENDAR ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Termene limită Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc in 10 noiembrie. Al doilea tur va fi in 24 noiembrie. Pentru cei din Romania. Pentru romanii din afara țarii, vor fi cate trei zile: 8 - 10 noiembrie, respectiv 22-24 noiembrie. CALENDAR ALEGERI PREZIDENȚIALE, TERMENE LIMITA: ALEGERI PREZIDENȚIALE, ”2 septembrie 2019: depunea la BEC a protocolului de constituire a unei alianțe electorale 11 septembrie 2019: inregistrarea in registrul electoral ca alegator in strainatate, respectiv ca alegator prin corespondența 22 septembrie 2019, ora 24: depunerea candidaturilor și comunicarea catre BEC… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

