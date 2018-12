Calea ferată şi drumul României spre dezastru In cazul primului, care circula pe ruta Bucuresti Nord-Arad, cel putin o persoana a avut nevoie de asistenta medicala. Cineva care se gasea intr-unul dintre vagoane a notat pefacebook ca, in rastimpul in care a asteptat reluarea traficului, un angajat al CFR i-a spus, cu toata sinceritatea, ca repetarea unor astfel de evenimente este oricand posibila. De vina fiind starea lamentabila a sinei, a terasamentelor, a vagoanelor, a locomotivelor. A tot ce misca. &Ici (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

