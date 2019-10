Stiri pe aceeasi tema

- O porțiune de trotuar dintr-o pasarela din Targu Jiu s-a desprins parțial, luni, și exista pericolul sa se prabușeasca peste calea ferata. Polițiștii din Gorj au recomandat administratorilor drumului sa semnalizeze problemele aparute și sa restricționeze circulația pana la rezolvarea lor, scrie Mediafax.Potrivit…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru reparatii la TN de la km 111 177 intre statiile Fetesti si Ciulnita proiectare si executie . Contractul a fost atribuit in data de 12 septembrie 2019, avand o valoare totala de 1.232.430 de lei. Obiectul…

- O buna perioada, mașini sau TIR-uri lovite de tren nu mai erau știri de senzație. Insa, in județul Iași, doua tragedii imense au ramas in memoria colectiva. Pe 14 august 2009, un microbuz in care erau 16 persoane a fost lovit de un tren la trecerea peste calea ferata din apropierea garii localitații …

- La un an de la demararea transportului de tip RO-LA, in cursul caruia 20 de tiruri au tranzitat Romania de la nord la sud pe vagoane CFR Marfa, special construite pentru acest tip de activitate, semnalele venite din partea conducerii CFR Marfa sunt contradictorii și nu lasa sa se intrevada o cale ...

- ”Comisia mixta va efectua verificari cu privire la respectarea legislației in vigoare, existența autorizațiilor/avizelor prevazute, respectiv a regulamentului tehnic. Verificarea se va incheia cu intocmirea unui raport. De asemenea, vom solicita de la Autoritatea Feroviara Romana sa ne comunice situația…

- Un accident feroviar a avut loc, joi dimineața, la trecerea de cale ferata din Gârbova de Jos, județul Alba. Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit la fața locului cu o ambulanța de tip SMURD și o autospeciala. Din fericire nu sunt victime.

- "Un rezultat bun la alegerile prezidentiale inseamna ca ne dorim un presedinte al tuturor romanilor, un presedinte care sa nu mai imparta romanii in ai mei si ai altora, un presedinte care sa ne reprezinte pe toti, un presedinte care sa aduca consensul si unitatea in societatea romaneasca. Avem nevoie…

- Un tanar de 20 de ani a murit, vineri dimineata, dupa ce masina sa a fost lovita de trenul InterRegio Baia Mare Bucuresti, in localitatea Fersig, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Maramures, Cecilia Grozavu. La ora 7,11 Politia a fost sesizata…