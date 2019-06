Căldura sufocantă face victime - 50 de morți în nordul Indiei Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP, conform agerpres.ro.

Victimele sunt originare din regiunea Magadh, afectata de o seceta grava si unde temperaturile au depasit timp de mai multe zile 45 de grade Celsius.



Potrivit lui Vijay Kumar, responsabil al sanatatii publice, 49 de persoane au murit in trei districte din aceasta regiune. Revolta in sistem, dupa ce un medic in garda a murit: 'Stimați guvernanți, cați vreți sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caldura extrema din statul Bihar (nordul Indiei) a provocat moartea a 78 de persoane in decurs de 48 de ore, potrivit unui nou bilant publicat luni de autoritati, care au impus interdictia de a iesi din case in unele zone, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Peste 130 de persoane au fost de…

- Caldura extrema din statul Bihar (nordul Indiei) a provocat moartea a 78 de persoane in decurs de 48 de ore, potrivit unui nou bilant publicat luni de autoritati, care au impus interdictia de a iesi din case in unele zone, relateaza AFP. Peste 130 de persoane au fost de asemenea spitalizate ca urmare…

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, din nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat autoritatile, citate de AFP.

- In ultimele 24 de ore, cel putin 49 de persoane si-au pierdut viata in Bihar, nordul Indiei, stat afectat de doua saptamani de caldura extrema. Temperaturile au depasit 45 de grade Celsius!

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP.

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP.

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP. Victimele sunt originare din regiunea Magadh, afectata de o seceta grava si unde temperaturile…

- Situație grava in nordul Indiei. Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, din cauza caldurii extreme. Alte 40 de persoane au fost internate in spital. Victimele sunt originare din regiunea Magadh, afectata de o seceta grava si unde temperaturile au depasit timp de mai…