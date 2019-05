Stiri pe aceeasi tema

- In Peninsula Iberica se inregistreaza un val de caldura neobișnuit pentru aceasta perioada a anului. In unele zone din Spania sunt 35 de grade, iar portughezii se așteapta și ei la temperaturi ca-n miezul verii.

- In zilele de Paște și de 1 Mai vremea va fi oscilanta fiind așteptate atat ploi cat și temperaturi mult peste normalul acestei perioade, anunța meteorologii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Vremea in prima zi de Paște Duminica, in prima zi de Paste, vor fi nori si ploi locale in…

- In perioada 9-10 aprilie 2019, partenerii proiectului "Politici de dezvoltare a antreprenoriatului si IMM-urilor inovative din mediul rural - Rural SMEs", au avut o noua intalnire de lucru, la Patras, in Grecia. In cadrul evenimentului au fost discutate detalii legate de pregatirea Planurilor de Actiune…

- Vedeta hip-hopului de altadata, Bitza, unul dintre pionierii genului in Romania, s-a intors in țara pentru o scurta vacanța. In urma cu 4 ani, el s-a mutat, cu cațel, cu purcel, in Spania. Artistul in varsta de 40 de ani, care n-a mai calcat in Romania de aproape trei ani, și-a gasit o noua casa intr-un…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului, lanseaza marti, programul de tabere „ARC” editia 2019, la care vor lua parte anul acesta peste 3.000 de copii si tineri romani din comunitatile istorice si din diaspora. Lansarea oficiala a programului…

- Profesorii și elevii Colegiului National de Arta “George Apostu” Bacau au in desfașurare in perioada 2018-2020 Profesori si elevi din Grecia, Portugalia, Polonia, Italia si Romania s-au intalnit in perioada 24-28 februarie 2019, la Madrid (Spania) la Școala I.E.S. “Gerardo Diego”, intr-o prima mobilitate…

- CHIȘINAU, 24 feb - Sputnik. Acum câteva minute s-au deschis secțiile de votare. Acestea vor se vor închide la ora 21:00. În caz de necesitate, activitatea acestora poate fi prelungita cu maxim doua ore. © Sputnik / Miroslav Rotari Exista oare viața dupa alegeri in Moldova Astazi,…