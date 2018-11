Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali vor avea de adoptat miercuri, 31 octombrie, in ședința ordinara a CLM, un proiect de hotarare care vizeaza modificarea preturilor si tarifelor locale de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pe baza de gaze naturale, practicate de Regia Autonoma Municipala…

- Consilierii județeni sunt convocati in ședința ordinara a lunii octombrie. Aleșii vor avea de dezbatut și aprobat 24 de proiecte de hotarare. Acestea vizeaza fie rectificari bugetare, fie acordarea de sume pentru unele unitați de cult religios, pentru organizarea manifestarilor prilejuite de sarbatorirea…

- Vești bune pentru buzoienii racordați la sistemul centralizat de incalzire care au simțit gradele scazute din termometre. Regia Autonoma Municipale a anunțat ca, incepand de miercuri dimineața, de la ora 8.00,va da drumul la caldura, in contextul in care meteorologii anunța racirea accentuata a vremii.…

- Obiectul principal al proiectului consta in reabilitarea unor tronsoane de rețea primara și, parțial, a rețelelor secundare de distribuție a energiei termice pentru incalzire, apa calda de consum și recirculația acesteia, aferente a 25 puncte termice, in vederea creșterii eficienței energetice…

- Dupa doua incercari esuate Primaria Baia Mare a reusit sa obtina ieri, de la consilierii locali, un vot pozitiv pentru eliberarea abonamentelor gratuite. Astfel, elevii si studentii – cu varsta de sub 26 de ani care au domiciliul in Baia Mare vor putea beneficia de aceasta facilitate. Pentru a putea…

- Consilierii municipali au aprobat, vineri, proiectul de hotarare privind restrictionarea accesului tuturor categoriilor de autovehicule in Parcul Crang din municipiul Buzau. Masura va intra in vigoare in cel mult doua saptamani iar nerespectarea ei se va sanctiona cu amenda contraventionala de pana…

- Inca din 2016, municipalitatea voia sa limiteze accesul autovehiculelor in Piata Ovidiu, iar majoritatea strazilor sa devina strict pietonale. Intentia administratiei locale s ar putea materializa pe 27 septembrie a.c., atunci cand proiectul pentru aprobarea regulamentului de acces in zona peninsulara…

- Comisia nr. 2 de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura a Consiliului Local Municipal s a reunit ieri. Pe ordinea de zi s a regasit si solicitarea de avizare a PUD ului pentru construire…