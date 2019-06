Stiri pe aceeasi tema

- Un nou val de furtuni devastatoare si fenomene meteo periculoase, urmate caldura tropicala, pun stapinire pe Romani. \Si in aceasta saptamana, Europa se va confrunta cu un val de canicula exceptionala, anunta agentiile nationale de meteorologie. Vor fi temperaturi de 40 de grade Celsius in timpul zilei…

- In Spania, Franta si Belgia temperaturile pot depasi 40 de grade Celsius, iar discomfortul termic se va mentine si pe timpul noptii, avertizeaza meteorologii. In Paris, autoritatile au luat masuri speciale pentru a ajuta locuitorii si turistii pe timp de canicula.

- Europa se va confrunta saptamana viitoare cu o canicula exceptionala prin precocitatea si intensitatea sa – temperaturi de 40 de grade Celsius in timpul zilei si de 25 de grade Celsius pe timpul noptii -, potrivit agentiilor nationale de meteorologie, care reamintesc ca valurile de caldura se vor inmulti…

- Europa s-a confruntat saptamana aceasta cu furtuni violente, dar saptamana viitoare va fi marcata de un val de canicula, cu temperaturi cuprinse intre 35 si 40 de grade Celsius in Franta si Italia, informeaza Euronews.

- Va fi cald la sfarșitul acestei saptamani in județul Alba, dar vor fi și furtuni. Sunt anunțate condiții de instabilitate atmosferica in fiecare zi din acest weekend. Temperaturile maxime urca pana la valori de 30 de grade Celsius, respectiv 19 grade la Oașa și 24 de grade la Arieșeni. Va prezentam…

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, din nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat autoritatile, citate de AFP.

- Temperaturile au depasit 50 de grade Celsius pentru a doua oara in trei zile intr-un oras din nordul Indiei, afectat de mai multe zile de un val de caldura extrema, informeaza AFP. Mercurul din termometre a ajuns la 50,3 de grade Celsius la Churu, un oras situat in desert, in statul Rajasthan,…