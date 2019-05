Căldură în mai, de la Termoficare! Repornește furnizarea încălzirii Potrivit directorului comercial al societatii de Termoficare, Dan Crețu, sistemul a fost repornit in cursul zilei de luni, 06 mai. Reamintim ca furnizarea agentului termic pentru incalzire a fost oprita pe 9 aprilie, iar dupa 3 zile a fost reluata din cauza temperaturilor scazute. Pe fondul temperaturilor crescute din acea perioada, Termoficare a oprit furnizarea caldurii in 25 aprilie. Este prima data in ultimii ani cand temperaturile scazute din luna mai duc la repornirea sistemului de incalzire. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Avand in vedere evoluția temperaturilor exterioare din ultimele zile dar și prognoza meteo pentru perioada urmatoare, incepand de maine, 25 aprilie 2019, se intrerupe furnizarea energiei termice pentru incalzire catre consumatorii racordați la punctele termice pe care le deservim in municipiul…

- Reamintim ca intreruperea caldurii a avut loc in cursul zilei de luni, 08 aprilie. Dupa doar patru zile, la solicitarile consumatorilor, Termoficare reia incalzirea. „Avand in vedere racirea accentuata vremii anunțata pentru perioada urmatoare și solicitarile venite din partea consumatorilor,…

- Operațiunea de distrugere s-a desfașurat, ca și in alți ani, la poligonul militar de la marginea localitații timișene Chișoda. Pirotehniștii au distrus muniția ramasa neexplodata din cele doua razboaie mondiale, muniție ridicata din diferite locuri din județul Timiș pe parcursul unui an. Pentru…

- „Avand in vedere evoluția temperaturilor exterioare din ultimele zile dar și prognoza meteo pentru perioada urmatoare, am oprit furnizarea energiei termice pentru incalzire catre consumatorii racordați la punctele termice pe care le deservim in municipiul Oradea și localitatea Sinmartin iar parametrii…

- Potrivit reprezentanților societații, casieria și birourile de pe str. Treboniu Laurian nr. 7A se inchid miercuri, 3 aprilie, la ora 15, iar cea de pe str. Oituz 1 se inchide joi, 4 aprilie, la ora 16.30. „La punctele de lucru Aquatim menționate sunt programate acțiuni de deratizare și dezinsecție…

- In urma inspecției in teren, luni, Garda de Mediu a transmis procesele-verbale pentru doua amenzi a cate 40.000 de lei fiecare. „In baza autorizației de mediu integrate, au obligația sa depuna rapoarte referitoare la emisiile eliberate in aer de toate echipamentele funcționale. Echipamentele…

- Cel mai șifonat a ieșit un autoturism parcat pe malul Crișului, in apropiere de podul Intelectualilor. Un copac a fost doborat de vant exact peste autoturism, distrugandu-l. Reamintim ca județul Bihor se afla sub cod galben de vant puternic, care pe alocuri va atinge viteze de pana…