Căldura face noi victime. Bărbat decedat în stradă la Sibiu Serviciul Județean de Ambulanța Sibiu a trimis de urgenta un echipaj de tip B pentru a acorda ajutor medical unui cetațean cazut in strada. La sosirea ambulanței medicii au gasit un barbat cazut peste bicicleta sa. Acesta era in stare de inconștiența și in stop cardio-respirator. Un alt echipaj medical a fost solicitat la fața locului, iar in acest timp medicii au trecut la manevre de resuscitare. Dupa mai bine de 40 de minute persoana a fost declarata decedata. Conform reprezentanților Serviciulu Județean de Ambulanța Sibiu, nu se cunosc antecedente medicale ale barbatului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT in Alba Iulia, cu 2 victime, pe strada Marasesti. Un accident rutier a avut loc pe stada Marasesti din municipiul Alba Iulia, cu implicarea a doua autoturisme, si ranirea a 2 persoane. Potrivit ISU Alba, Detasamentul de pompieri Alba Iulia intervine la un accident rutier intre…

- Temperaturile insuportabile persista și la nivelul judetului Gorj, iar asta se observa tot mai mult, in parcurile din Targu-Jiu, dar și la ștrandurile și piscinele din oraș. Caldura sufocanta ii scoate pe gorjeni din case si ii duce in spatiile cu umbra, iar asta doar pentru ca in locuinte este ca in…

- In urma vantului puternic acoperisul blocului nr. III de pe Victoriei 146 a cazut peste o persoana. Apelul in care s-a cerut sprijinul echipelor de interventie s-a dat la 112, in jurul orei 16.54. La fata locului au ajuns pompierii si un echipaj medical. Barbatul, in varsta de 39 de ani, a fost preluat…

- In urma vantului puternic acoperisul blocului nr 146 a cazut peste o persoana. Apelul in care s-a cerut sprijinul echipelor de interventie s-a dat la 112, in jurul orei 16.54. La fata locului au ajuns pompierii si un echipaj medical. Barbatul, in varsta de 39 de ani, a fost preluat de ambulantieri si…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a decedat joi, 13 iunie, pe o strada din Cluj. Barbatul a cazut ca secerat, iar medicii nu au mai putut face nimic. Incidentul a avut loc in jurul orei 13:20. Se pare ca barbatul ieșise la plimbare pe strada Nicolae Titulescu din Cluj-Napoca și, in momentul in care a…

- Din pacate, un barbat de 68 de ani cu patologie cardiaca a decedat în urma unui stop cardio-respirator la care o contribuit o serie de factori printre care și temperatura ridicata care se înregistreaza în Cluj-Napoca. Incidentul a avut loc pe Bulevardul Nicolae Titulesc…

- Cei patru pasageri s-au imbarcat luni dupa-amiaza la Agra, oras emblematic din nordul tarii in care se afla mausoleul Taj Mahal, si se indreptau spre Coimbatore, in sudul Indiei. Ei calatoreau in vagoane fara aer conditionat, la cea mai ieftina clasa de transport. 'Atunci cand trenul se apropia de…

- Vremea neobisnuit de calda a continuat luni pe teritoriul Japoniei, iar mercurul din termometre a depasit valoarea de 30 de grade Celsius pentru a patra zi consecutiv in centrul capitalei Tokyo, un nou record pentru luna mai, a anuntat Agentia nipona de meteorologie, citata de