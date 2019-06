Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP. Victimele sunt originare din regiunea Magadh, afectata de o seceta grava si unde temperaturile…

- Situație grava in nordul Indiei. Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, din cauza caldurii extreme. Alte 40 de persoane au fost internate in spital. Victimele sunt originare din regiunea Magadh, afectata de o seceta grava si unde temperaturile au depasit timp de mai…

- Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius in urma unui val de caldura care a cuprins largi portiuni din nordul, vestul si centrul Indiei, potrivit relatarilor din presa si precizarile facute vineri de autoritati, precizeaza DPA. Potrivit Biroului Meteorologic din India, "exista conditii…

- Cel putin 17 persoane au murit vineri în India dupa ce un centru comercial din orasul Surat, statul Gujarat, care gazduia un centru de meditatii pentru elevi a luat foc, informeaza Al Jazeera citata de Mediafax.Potrivit imaginilor difuzate de catre televiziunile locale, mai multe persoane…

- Sute de mii de persoane au ramas fara locuinte dupa sosirea ciclonului Fani in estul Indiei, unde vanturile au atins viteze de aproximativ 200 de kilometri pe ora, au smuls acoperisuri si au distrus linii electrice si de telecomunicatii, au anuntat duminica autoritatile indiene, citate de Reuters,…

- Sute de mii de persoane au ramas fara locuinte dupa sosirea ciclonului Fani in estul Indiei, unde vanturile au atins viteze de aproximativ 200 de kilometri pe ora, au smuls acoperisuri si au distrus linii electrice si de telecomunicatii, au anuntat duminica autoritatile indiene, citate de Reuters.…

- Cel putin șapte persoane au murit in urma celui mai puternic ciclon tropical produs in India in ultimii 20 de ani, care a lovit cu vanturi puternice și ploi torențiale coasta de est a tarii, potrivit CNN, scrie Mediafax.Ciclonul tropical Fan, echivalentul unui uragan de categoria 4, care s-a…

- Cel putin 60 de oameni au murit in urma unei furtuni care a afectat nordul si estul Indiei, dupa ce au fost loviti de fulger sau prinsi in locuinte care s-au daramat, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.