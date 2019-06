Căldură extremă în India: 78 de morţi în ultimele două zile (nou bilanţ) Caldura extrema din statul Bihar (nordul Indiei) a provocat moartea a 78 de persoane in decurs de 48 de ore, potrivit unui nou bilant publicat luni de autoritati, care au impus interdictia de a iesi din case in unele zone, relateaza AFP. Peste 130 de persoane au fost de asemenea spitalizate ca urmare a temperaturilor extreme care au ajuns la 45 grade Celsius in aceasta regiune. Majoritatea victimelor aveau varsta de peste 50 de ani Precedentul bilant de duminica cifra la 50 numarul mortilor. Victimele sunt originare din regiunea Magadh, afectata de o seceta grava si unde temperaturile au depasit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

