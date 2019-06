Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP. Victimele sunt originare din regiunea Magadh, afectata de o seceta grava si unde temperaturile…

- Cei patru pasageri s-au imbarcat luni dupa-amiaza la Agra, oras emblematic din nordul tarii in care se afla mausoleul Taj Mahal, si se indreptau spre Coimbatore, in sudul Indiei. Ei calatoreau in vagoane fara aer conditionat, la cea mai ieftina clasa de transport. 'Atunci cand trenul se apropia de…

- Vreme extrema in lume: daca unele tari se confrunta cu temperaturi caniculare si seceta, altele sunt lovite de ninsori sau ploi torentiale. Cea mai grava situatie se inregistreaza in India si Pakistan, unde temperaturile depasesc 50 de grade Celsius.

- Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius in urma unui val de caldura care a cuprins largi portiuni din nordul, vestul si centrul Indiei, potrivit relatarilor din presa si precizarile facute vineri de autoritati, precizeaza DPA. Potrivit Biroului Meteorologic din India, "exista conditii…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de furtuni pentru cea mai mare parte a țarii valabila de luni de la ora 12.00 pana miercuri dimineața. Potrivit ANM in perioada 20 mai, ora 12 – 21 mai, ora 06 se așteapta cantitați de apa insemnate și instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare…

- Graul cultivat in toamna trecuta va avea un continut scazut de umiditate in sol, in Estul, Sud-Estul, local Nord, Vestul, Centrul si izolat Sudul tarii, conform prognozei meteorologice publicate miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie , informeaza Mediafax . Prognoza ANM arata ca, in urmatoarea…

- Astazi, cerul va fi variabil iar in partea de nord a țarii se așteapta ploi slabe. La Briceni și Soroca vor fi 17 grade, iar la Balți cu unul mai mult. La Orhei maximile vor ajunge la 19 grade, iar la Tiraspol si Leova, la 21 de grade Celsius.