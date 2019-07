Stiri pe aceeasi tema

- Circulația trenurilor de mare viteza dintre Paris și Londra, precum și cele catre Bruxelles a fost întrerupta vineri în urma ruperii unui cablu de alimentare în stația Gare du Nord din capitala Franței, împiedicând oamenii sa plece în vacanțe, potrivit Reuters citat…

- "Deși propunerea lansata in dezbatere publica de reprezentanta USR București, doamna Roxana Wring pare a fi un furt al startului de campanie pentru alegerile locale de anul viitor, afirm raspicat faptul ca atat eu, cat și colegii mei din Sectorul 4, tratam cu maxima seriozitate acest subiect, precum…

- Londra, Roma, Bruxelles, Paris si Milano se afla in topul oraselor europene preferate de catre romani in vacanta din aceasta vara, iar rezervarile de bilete de avion s-au majorat cu 13% fata de aceeasi...

- Desi vara este sezonul vacantelor lungi si sejururilor la mare, anul acesta destinatiile europene si city break-urile au inregistrat cresteri de doua cifre fata de aceeasi perioada a anului trecut in ceea ce priveste rezervarea biletelor de avion. Astfel, conform unei analize Vola.ro preferintele…

- Canicula a determinat autoritatile germane sa impuna miercuri restrictii de viteza chiar si pe acele sectiuni de autostrada pe care in mod normal nu exista limite de viteza, semn ca temperaturile extreme afecteaza cea mai mare economie a Europei, transmite Bloomberg. Germania are 13.000 km…

- Aproape doua miliarde de euro sunt investiti in constructia magistralei feroviare din vestul tarii, in lungime de peste 140 de kilometri. Contractele au fost semnate in 2017, iar lucrarile au avansat incurajator, sustin cei care monitorizeaza proiectele de infrastructura.

- ​La noi, din cauza infrastructurii, trenurile de marfa ruleaza cu o viteza comerciala de aproximativ 20 km/h, dar în alte țari diferențele sunt uriașe și trenuri de marfa grele pot rula cu peste 120 km/h, în timp ce unele speciale pot atinge 250 km/h. Mai jos puteți citi despre cele mai…

- Patru capitale europene - Nicosia, Sofia, Riga si Bratislava - si-au anuntat candidatura pentru gazduirea sediului viitoarei Autoritati Europene a Muncii, a anuntat Consiliul UE. Autoritatea Europeană a Muncii va fi destinată în special susţinerii cooperării între agenţiile…