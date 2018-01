Stiri pe aceeasi tema

- „Cați au protestat acum doua seri? 100.000, da?! Ok! 20 de milioane nu au fost de acord cu protestul, ca nu au fost acolo”, a declarat Robert Negoița. El le-a transmis protestatarilor „sa se autorizeze”. „Sa se autorizeze, asta e mesajul meu. Cand vrei sa traiești intr-o țara civilizata in care…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Conform datelor…

- In aceasta dimineata, politistii din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza 18 perchezitii la locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitati ilicite cu tigarete si tutun. 14 mandate de aducere…

- Un incident violent a avut loc la protestul de sâmbata seara, de la București, unde un jandarm a fost filmat în timp ce lovește mai mulți protestatari.Un jandarm a fost surprins lovind mai mulți oameni care se apropiau de gardul de la Piata Universitatii. Deși colegii…

- Anul trecut, peste 1,5 milioane de vizitatori au trecut pragul celor mai atractive obiective turistice ale judetului Brasov – Biserica Neagra, Castelul Bran și Cetatea Rasnov. Pe primul loc ramane in continuare Castelul Bran, care a fost vizitat anul trecut de 835.116 platitori de bilete, fata de 798.298…

- 2 milioane de lei. Acesta este prejudiciul creat de mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala. Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane…

- Peste 22 de milioane de persoane au in prezent nevoie de ajutor in Yemen, unde riscul de foamete se raspandeste odata cu razboiul intre rebeli, sustinuti de Iran, si guvern, sprijinit de Arabia Saudita, a transmis marti ONU. Un nou raport al Biroului ONU de coordonare a afacerilor umanitare…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a sustinut luni, înaintea reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, ca la cabinetul lui Liviu Dragnea de la Parlament s-au strâns semnaturi de la liderii organizatiilor judetene ale PSD, el considerând ca acest lucru este "profund…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a sustinut luni, inaintea reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, ca la cabinetul lui Liviu Dragnea de la Parlament s-au strans semnaturi de la liderii organizatiilor judetene ale PSD, el considerand ca acest lucru este "profund in neregula" si "profund…

- Biserica Neagra, Castelul Bran si Cetatea Rasnov au fost vizitate anul trecut de peste 1,5 milioane de turisti romani si straini. Pe primul loc intre cele trei obiective turistice ramane in continuare Castelul Bran, care a fost vizitat anul trecut de 835.116 platitori de bilete, fata de…

- Circa 21 de persoane au ajuns in aceasta seara la Spitalul de Infectioase din Baia Mare in ambulante. Acestia au participat la un botez organizat intr-un hotel din oras. Dupa ce au mancat aperitivele oamenilor li s-a facut rau.

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, a inregistrat anul trecut un numar record de pasageri, de 12,84 milioane, cu 16,8% mai mult decat in 2016, depasind media europeana, a informat compania. De altfel, dezvoltarea traficului aerian de pasageri…

- Muzeul Luvru a fost vizitat de 8,1 milioane de persoane in 2017, in crestere cu 10,1%, dupa ce in anul 2016 a avut de suferit de pe urma scaderii numarului de turisti straini la Paris, a anuntat luni directiunea muzeului, potrivit AFP. Afectat de scaderea numarului de turisti care au ales ca destinatie…

- Insa, in general, Primaria a incasat venituri din principalele taxe si impozite peste nivelul estimat la inceputul anului 2017. Printre acestea se numara impozitul pe cladiri de la persoane fizice (16,9 milioane lei, 103,24-), impozitul pe terenuri persoane fizice (5,5 milioane lei, 102,49-), impozitul…

- Brazilianul Philippe Coutinho va juca la echipa spaniola FC Barcelona, care a ajuns la un acord cu gruparea engleza Liverpool, au anuntat cele doua cluburi, citate de presa internationala care evoca suma astronomica de 120 de milioane de euro, plus bonusuri de 40 de milioane de euro, ceea ce l-ar aseza…

- La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta…

- De la distracție, la spital! 19 persoane au ajuns la spital direct de la petrecerea de Revelion, dupa ce au consumat bucatele pregatite pentru masa festiva la bucataria unei pensiuni din Alba Iulia. Surse din cadrul DSP au declarat ca 14 persoane au ajuns la spital cu salvarea și alții cu mașinile proprii.…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea (foto), si-a pus ieri semnatura alaturi de cea a ministrului Fondurilor Europene, Marius Nica, pe un acord incheiat intre cele doua institutii, care prevede finantarea, cu aproape 9 milioane de euro, din fonduri europene a trei dintre unitatile spitalicesti…

- Politistii efectueaza miercuri dimineata 5 perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializata in savarsirea infractiunii de delapidare, cu consecinte deosebit de grave, prejudiciul cauzat fiind de peste 5 milioane lei, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului…

- „Am acordat o suma considerabila, de 7,5 milioane de euro, la care se adauga o alta suma de 4 milioane de euro aprobata lunile trecute intr-o sedinta de Consiliului General al Municipiului Bucuresti. De asemenea, ne propunem ca in luna martie sa incepem consolidarea si dotarea cladirii vechi a Spitalului…

- Luni, intre orle 12:00 si 13:00, in fata Tribunalului Bistrita-Nasaud, era programat un protest anuntat inca de zilele trecute de catre judecatorul Cristian Danilet. Culmea, la protest nu a participat niciun magistrat, insa au venit in sustinere mai multi bistriteni nelipsiti de la protestele din centrul…

- In dimineata de luni, 18 decembrie, la ora 08.21, pompierii au fost alertati pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un bloc de locuit de pe strada N. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei. La fata locului pentru lichidarea incendiului au intervenit patru autospeciale de interventie.

- Potrivit Brigazii Rutiere, accidentul rutier a avut loc in Sectorul 1 al Capitalei, pe strada Occidentului, la intersectie cu strada Berzei, fiind implicate un taximetru si o autospeciala a Politiei rutiere. Soferul taxiului nu a acordat prioritate masinii de politie, cu toate ca aceasta avea girofarul…

- Președintele Asociației Service-urilor Auto a anunțat primele sume, care sunt in analiza, și cele de la mașinile vechi chiar nu vor merita sa fie platite - mașina ajunge sa nu mai valoreze taxa pe vreo cațiva ani. Inca se discuta, se analizeaza, vor fi și taxe intermediare intre cele doua și vor ajunge…

- Aproximativ 150 de persoane au participat, joi, la un nou flashmob in fata sediului PSD din Sibiu, protestatarii fiind imbracati in negru si avand lumanari, in semn de respect pentru doliul national. Protestul mut de la Sibiu, de tipul ”sit-in”, dureaza deja de luni, fiind organizat fata de ”modificarile…

- Fostul Ministru al Afacerilor Interne, Alexei Roibu a fost implicat astazi intr-un accident rutier in sectorul Botanica al Capitalei si a avut nevoie de ingrijiri medicale. In urma impactului o masina a fost facuta zob, iar automobilul fostului ministru a fost grav avariata.

- Operatiune de amploare demarata de politisti pe teritoriul Capitalei. Pe parcursul saptamanii trecute, oamenii legii au descoperit 83 de infractiuni, au fost retinuti 15 indivizi aflati in urmarire penala, precum si 7 debitori de stat.

- Primaria Timișoara va plati, in 2018, peste 1,7 milioane de euro catre asociațiile, fundațiile și cultele care ofera servicii sociale. Sunt peste 760 de beneficiari și aproape jumatate din aceasta suma merge catre o singura fundație.

- Delia are un apartament in care beneficiaza de tot confortul și care este aranjat exact așa cum și-a dorit artista. Delia, care a fost desemnata „Best Pop Artist” la Gala Elle 2017 , este una dintre cantarețele din Romania care se bucura de cel mai mare succes la public. A scos hit dupa hit, iar fanii…

- Consilierul municipal Roxana Wring (USR) a apreciat ca lipsa reprezentanților PSD, ALDE și PMP de la ședința extraordinara a Consiliului General al Capitalei, convocata de opoziție, arata ca reprezentanții majoritații sa tem de cetațeni. Pe ordinea de zi au figurat clarificarea de catre…

- Numarul somerilor din Spania a urcat cu 7.255 de persoane in noiembrie, pana la 3,47 milioane, ceea ce reprezinta un avans de 0,21% comparativ cu luna precedenta, arata cifrele publicate luni de Ministerul Muncii, transmite Reuters. Si numarul de angajati care platesc in sistemul de asistenta…

- Fostul primar general al Capitalei, Crin Halaicu, are pe malul lacului Mogosoaia o CASA impresionanta cu 16 camere, dependinte, doua piscine, teren de tenis, casa pentru angajati, casa pentru oaspeti si un parc imens care da spre lac.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, spune ca nu este de acord ca Romania sa-ți deschida granițele pentru forța de munca din import, soluție ceruta de mai multe companii din mediul privat, dar și de primarii aflate la granița țarii, care se confrunta cu o criza acuta a

- Descoperirea recenta a unor migranți africani vinduți la Tripoli nu este un caz izolat: peste 40 de milioane de persoane din intreaga lume, dintre care un sfert copii, sint in prezent reduse la sclavie, potrivit unui studiu realizat in 2016, relateaza AFP. Noțiunea de sclavie moderna include munca forțata,…

- Peste 3,5 milioane de persoane vor asista joi la New York la celebra parada de Thanksgiving, organizata sub protecția unui dispozitiv de securitate impresionant, la aproape o luna dupa atentatul din Manhattan care a facut opt victime, informeaza AFP. Din 1924, aceasta parada marcheaza debutul…

- Peste 13 milioane de persoane, dintre care aproape jumatate copii, au nevoie de ajutor umanitar in Siria, in pofida unei scaderi a violențelor in aceasta țara devastata in cei peste șase ani de razboi, a avertizat marți Organizația Națiunilor Unite (ONU), relateaza AFP. Conflictul, care…

- Procurorii DNA au impus sechestru pe averea presedintelui PSD Liviu Dragnea si a celorlalte persoane implicate in dosarul Tel Drum. Inculpatii urmeaza sa se prezinte la DNA pentru a le fi adusa la cunostinta aceasta masura. In acest dosar, Liviu Dragnea este acuzat de constituirea unui grup infractional…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a spus, luni, in cadrul unei dezbateri pe tema gestionarii deseurilor municipale, ca administratia nu va mai ridica gunoiul locuitorilor Sectorului 1 daca acestia nu vor face colectare selectiva. „Primaria Sectorului 1 plateste pentru acel gunoi, locuitorii din…

- Simbata, Fundația parinților de copii prematuri „Vitae” din Republica Moldova, a organizat un tirg - expoziție caritabila, noteaza NOI.md. 25% din banii care au fost adunați din vinzarea tablourilor dar și a lucrurilor de artizanat vor merge pentru a procura un aparat de masurare a nivelului bilirubinei…

- Guvernul grec va distribui suma de 1,4 miliarde de euro, sub forma de dividende sociale, pensionarilor și altor categorii de persoane afectate de programele de austeritate, a anunțat, luni seara, premierul grec Alexis Tsipras, informeaza Reuters și AFP. Din suma totala de 1,4 miliarde de…

- "Asigurarea accesului la apa potabila de calitate este un exemplu concret al solidaritații europene, ce va aduce beneficii unui numar important de romani. Prin noile investiții din politica de coeziune, cetațenii din Romania și din intreaga Europa vor avea acces la apa curata, rezultatul fiind protecția…

- Aproape toate țarile se confrunta cu probleme nutriționale grave, fie din cauza supraalimentației, ce conduce la obezitate, fie ca urmare a hranei insuficiente, ceea ce duce la subnutriție, conform unui studiu important publicat sambata, scrie Agerpres.ro.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din Bucuresti, ca este „pacat“ ca o actiune care a pornit ca fiind una civica „sa fie pur si simplu confiscata de opozitia politica“.

- Ieri seara, in centrul Sucevei, peste 60 de suceveni au participat la protestul spontan „Nu vrem sa fim o natie de hoti!". Toti cei care au dorit sa participe la protestul care a avut loc pe esplanada din fata Palatului Administrativ au raspuns indemnului transmis pe o pagina de ...

- In aceasta dimineata, politistii din Valcea au descins la locuintele unor persoane banuite de infractiuni de spalare de bani si evaziune fiscala.La data de 31 octombrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea efectueaza 15 perchezitii, in judetul Valcea si in Bucuresti, la domiciliile…

- Liderul PNL București ii atrage atenția primarului general al Capitalei ca acționeaza impotriva obiectivelor urgente ale Capitalei, exemplificand faptul ca la ultimele doua rectificari bugetare s-au taiat din fondurile pentru infrastructura sau alte domenii importante, banii fiind direcționați spre…

- La 1 iulie 2017 populatia dupa domiciliu a fost de 22,20 milioane de romani, potrivit unui comunicat transmis vineri de Institutul National de Statistica. Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia varstnica de 65 ani si peste depasind cu peste 301.000 persoane populatia tanara de…

- Un barbat de 58 de ani si sotia acestuia de 35 de ani, ambii din Chisinau, sunt suspectati de trafic de fiinte umane. Oamenii legii au stabilit ca suspectii, impreuna cu alte persoane neidentificate, aflandu-se pe teritoriul Capitalei si profitand de vulnerabilitatea victimelor, exploatau persoane pentru…