Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea a coborat o poziție, aflandu-se pe locul 96, cu 633 de puncte. Mihaela Buzarnescu a coborat doua poziții, ajungand pe locul 103, cu 605 puncte. Monica Niculescu a coborat, de asemenea, doua poziții, clasandu-se pe poziția 106, cu 588 de puncte. Irina Begu a avut o coborare de 19 poziții,…

- ​Barbora Strycova (Cehia, 31 WTA) s-a calificat, duminica, în turul al doilea al turneului de la Wuhan, unde o va întâlni pe Simona Halep (6 WTA, favorita numarul 4).Strycova a învins-o cu 6-4, 6-2 pe Xiyu Wang (China, 140 WTA, beneficiara unui wild-card, dupa o ora și 31…

- Sportiva ceha Barbora Strycova ocupa locul 31 WTA, iar jucatoarea chineza Xiyu Wang este numarul 140 mondial si beneficiara de wild card. Daca va trece de Strycova sau Wang, Halep o va intalni in turul 3 pe Dona Vekic, Victoria Azarenka sau Elena Ribakina. De asemenea, intre potentialele adversare…

- Karolina Pliskova a depasit-o pe Simona Halep. Prima jucatoare calificata la Shenzhen a fost Ashleigh Barty, 1 WTA. In clasamentul pe 2019, Simona Halep a cazut pe locul al treilea, dar si este aproape sigura de prezenta la Shenzhen. Turneul Campioanelor se muta din acest an de la Singapore…

- Clasamentul WTA a fost actualizat, luni, iar Simona Halep si-a pastrat pozitia a sasea. Top 10 WTA: 1. Ashleigh Barty 6501 puncte 2. Karolina Pliskova 6415 puncte 3. Elina Svitolina 5131 puncte 4. Naomi Osaka 4846 puncte 5. Bianca Andreescu 4835 puncte 6. Simona Halep 4803 puncte 7. Petra Kvitova 4326…

- Bianca Andreescu, campioana de la US Open, a urcat 10 pozitii si se afla pe locul cinci in clasamentul WTA, cu 4835 de puncte, canadiana de origine romana ajungand la cea mai buna clasare din cariera. De asemenea, Simona Halep a coborat pe locul sase, in clasamentul actualizat luni, avand 4803 puncte. …

- Simona Halep se menține pe locul 4 în clasamentul WTA, dat publicitații luni. Patricia Maria Țig continua ascensiunea în ierarhia mondiala, reușind un salt de 41 de locuri, pâna pe poziția 223. De asemenea, Irina Bara (sfertfinalista la Jurmala) a urcat 25 de locuri, pâna pe…

- Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a anuntat, luni dimineata, noul clasament mondial, ca urmare a rezultatelor inregistrate in turneul de la Wimbledon.Simona Halep este protagonista saptamanii, inregistrand o crestere de trei locuri in ierarhia mondiala. Incepand de astazi, Simona este pe locul…