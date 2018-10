Firmele romanești reunite in Confederația Patronala Concordia se plang de lipsa forței de munca, dar dezaproba intenția Guvernului de a majora salariul minim brut pe economie, de la 1.900 de lei la 2.080 de lei de la 1 noiembrie 2018, fara un mecanism transparent și predictibil in acest sens. Cat ar urma sa fie salariul net (in mina) al angajatului și salariul intreg platit de firma?