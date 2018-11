Stiri pe aceeasi tema

- Serbia a trecut de Muntenegru, scor 2-1, intr-un meci care a avut de toate. Cel mai controversat moment al partidei a fost penalty-ul obținut de Nemanja Matic in minutul 37. Serbia și Muntenegru fac parte din grupa 4 a eșalonului 3 din Liga Națiunilor, alaturi de Romania și Lituania. La scorul de…

- Romania va disputa, sambata, de la ora 21:45, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti al cincilea sau meci din Liga Natiunilor. Adversar e Lituania, iar partida se joaca fara spectatori, scrie Mediafax.Lupta pentru suprematia grupei continua, acum cand mai sunt doua meciuri de jucat. In grupa…

- Muntenegru a trecut peste Romania in grupa de Liga Natiunilor, dupa ce a invins Lituania, in deplasare, scor 4-1. In acest moment, Romania acumuleaza 6 puncte, in timp ce Muntenegru are cu unul mai mult, scrie Mediafax.Egalul cu Serbia nu ne-a tinut prea mult pe pozitia secunda in Grupa 4.…

- Remiza alba cu Serbia nu i-a taiat aripile lui Nicușor Stanciu. Mijlocașul formației Sparta Praga inca viseaza la primul loc in grupa 4 din Liga Națiunilor. Romania are 6 puncte și doua meciuri de jucat, cu Lituania și Muntenegru, scrie Mediafax."Chiar daca pare imposibil, noi inca speram…

- Romania a obținut doar un egal acasa cu Serbia, 0-0, iar in acest moment nu mai depinde doar de ea in lupta pentru locul 1 in grupa din Liga Națiunilor! IMPORTANT Egalul de pe Național Arena ne poate arunca pe locul 3 in grupa, in cazul in care Muntenegru va invinge Lituania in aceasta seara, de la…

- UEFA a decis sa mareasca cu 50% platile de solidaritate si primele acordate celor 55 de selectionate care participa la prima editie a Ligii Natiunilor, castigatoarea competitiei urmand sa incaseze 10,5 milioane euro, a anuntat UEFA pe site-ul sau oficial. Conform datelor prezentate de forul continental,…

- Romania va juca in Liga Națiunilor C cu Muntenegru, Serbia și Lituania. Trei țari care au dat, de-a lungul istoriei, numeroși jucatori campionatului Romaniei. Betano, sponsorul oficial al Ligii 1, analizeaza prezențele lor in Romania.

- Harleme Gnohere joaca in Liga 1 din iulie 2015 si, conform regulamentelui FIFA, ar trebui sa joace cinci ani in competitia interna pentru a fi eligibil. "Omrani și Gnohere sunt fotbaliști care au un randament extraordinar. I-am spus Bizonului, cand am fost in Olanda, ca trebuie sa mai dea…