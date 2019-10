Stiri pe aceeasi tema

- "Am mai avut foarte multe discutii cu parlamentari care nu au semnat motiunea de cenzura si in momentul de fata mai avem (...) chiar angajamente de vot la motiune din partea a inca sapte parlamentari. Ceea ce cred eu - 237 cu sapte, 244 - ca e un scor un pic mai confortabil. (...) Toate formatiunile…

- Ludovic Orban a afirmat, vineri, ca pe langa cele 237 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, vor exista și cel puțin șapte voturi in plus de la parlamentari cu care in prezent partidul negociaza. Liderul PNL susține ca PSD numara voturile la moțiune precum calculele facute la bugetul pe 2019, potrivit…

- Birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului au decis miercuri, in lipsa reprezentantilor Opozitiei, ca dezbaterea si votul motiunii de cenzura sa aiba loc sambata, de la ora 11,00. Decizia a starnit revolta Opoziției. Raluca Turcan a spus ca Dancila și PSD se folosesc de…

- Moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila a fost depusa. Exista in acest moment, cel putin pe hartie, o majoritate pentru a darama Guvernul. Ce lipseste, insa, este o majoritate clara care sa si guverneze apoi. Este nevoie de un numar de 233 de parlamentari care sa voteze motiunea de cenzura…

- „Moțiunea nu o sa treaca. Am eu un feeling așa. La 25 de ani de experiența in politica, știu și care e pulsul realitații. Cine a semnat... e așa... ușor evaziv. O poveste. Important e cine voteaza, nu cați au semnat", a spus Madalin Voicu, duminica seara, la Antena 3. „Eu cred ca, pana la…

- Pro Romania voteaza motiunea de cenzura la vedere. "Nu doar ca am semnat motiunea de cenzura si eu si toti cei de la Pro Romania, o votam la vedere. O sa incerc si alti fosti colegi de la PSD ca acest caraghioslac si aceasta bataie de joc trebuie sa inceteze", a afirmat Ponta, marti seara, la Digi…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca motiunea de cenzura va fi depusa „cat de curand”, dar ca nu poate avansa o data, pentru ca trebuie consultate toate cele sase formatiuni care o sustin. Orban a mai spus ca opozitia ar putea vota „la vedere” la motiunea de cenzura.

- Viorica Dancila a afirmat, intrebata daca exista o ințelegere politica intre ea și Ludovic Orban ca moțiunea de cenzura sa fie depusa mai tarziu, ca este exclus așa ceva. Premierul considera ca este vorba despre un calcul politic pentru ca un nou eșec inainte de prezidențiale nu ar face bine PNL."Orban…