CALCULATOR TAXA AUTO 2019. Ce se întâmplă cu TIMBRUL DE MEDIU 2019 CALCULATOR TAXA AUTO 2019. Cel mai nou proiect de act normativ, pus in dezbatere in aceasta luna, prevede prelungirea perioadei de rambursare a taxei auto cu inca 6 luni pentru sumele reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, conform documentului de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Astfel, Executivul a venit cu propunerea de prelungire a perioadei de restituire a banilor pana la 30 iunie 2019, ca urmare a faptului ca se aproprie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

