Calculator salariu 2018 ONLINE: vezi ce bani vei primi în mână de la 1 ianuarie 2018 CALCULATOR SALARII 2018. Potrivit directorului firmei, Victor Dragomirescu, au fost identificate 7 scenarii de calcul pentru actualizarea salariilor, dupa decizia Guvernului de a transfera cea mai mare parte a contribuțiilor ociale de la angajator la angajat: Unii angajator sa pastreze salariile brute din 2017 și in 2018. Alții angajatori vor sa pastreze salariile nete din 2017 prin modificarea salariilor brute. Angajatorii din a treia categorie vizeaza pastrarea salariilor nete din 2017, prin acordarea de prime brute. Sunt și angajatori care vor sa ”conserve” salariile nete din 2017, prin… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net Unii angajator sa pastrezedin 2017 și in 2018. Alții angajatori vor sa pastrezenete din 2017 prin modificareadin a treia categorie vizeaza pastrareanete din 2017, prinde prime. Sunt și angajatori care vor sa ”conserve”nete din 2017, prin…

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2018 vine cu multe modificari de fiscalitate importante atat pentru firme cat si pentru persoanele fizice, majoritatea de neinteles pentru toata lumea. Ce este, insa, si mai grav, este ca modificarile respective nu sunt definitive, adica forma finala a legii prin care sunt instituite nu a fost…

- Pana nu demult, angajatii din institutii publice, fie ei functionari publici sau personal contractual nu se puteau lauda toti cu salarii babane. Acum insa, da. Cei de la varful institutiilor au ajuns sa castige si aproximativ 3.000 de euro lunar, in timp ce angajatii aflati la baza scarii ierarhice…

- „Ordonanta lasa o portita pentru angajatorii care aveau niste probleme cu niste angajati, sa poata sa scape de ei mult mai usor. Poate sa se intample si treaba asta si sa se majoreze salariul preferential, de exemplu. Respectivul angajat este pus in fata faptului implinit: poate sa aleaga sa ramana…

- Programul de susținere a intreprinderilor mici și mijlocii – IMM Invest Romania, pentru creșterea accesului la finanțare prin acordarea unor garanții de stat, a fost aprobat astazi de Guvern printr-o ordonanța de urgența.Este vorba despre un program multianual de incurajare și de stimulare…

- Salariile brute ale angajatilor Combinatului ArcelorMittal Galati vor creste cu 20%, pentru protejarea salariilor nete, in timp ce negocierile privind contractul colectiv de munca anul viitor continua, transmite compania.“ArcelorMittal Galati va creste cu 20% salariile brute pentru a proteja…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi un proiect de hotarare care prelungeste termenul de transmitere in Registrul General de Evidenta a Salariilor (REVISAL) a modificarilor salariale operate la 1 ianuarie pana pe 31 martie 2018. Masura se aplica in contextul transferului obligatiei de plata…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri proiectul de Hotarare privind registrul general de evidența a salariaților (REVISAL), una dintre prevederi vizand perioada pe care angajatorii o vor avea la dispoziție pentru transmiterea modificarii salariului de baza lunar brut, in contextul mutarii CAS…

- "Pana in prezent, am identificat sapte scenarii de calcul pentru actualizarea salariilor. Unii vor sa pastreze salariile brute din 2017 si in 2018. Altii vor sa pastreze salariile nete din 2017 prin modificarea salariilor brute. Cei din a treia categorie vizeaza pastrarea salariilor nete din 2017,…

- Romanian Software, furnizor de soluții software de ultima generație în domeniul resurselor umane, lanseaza aplicația Convertor Salarii, pentru a le permite angajatorilor realizarea automata de calcule și comparații pentru aducerea salariilor la zi de la 1

- Romanian Software, un furnizor de solutii software in domeniul resurselor umane, a lansat aplicatia Convertor Salarii, pentru a le permite angajatorilor realizarea automata de calcule si comparatii pentru aducerea salariilor la zi de la 1 ianuarie 2018, prin majorarea salariilor brute, adaugarea de prime brute…

- Romanian Software, un furnizor de solutii software in domeniul resurselor umane, a lansat aplicatia Convertor Salarii, pentru a le permite angajatorilor realizarea automata de calcule si comparatii pentru aducerea salariilor la zi de la 1 ianuarie 2018, prin majorarea salariilor brute, adaugarea de…

- In calitate de angajatori, pana in data de 20 decembrie 2017, trebuie incheiata negocierea cu salariatii privind transferul asigurarilor sociale de la angajatori la salariati conform prevederilor din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea unor acte normative. In esenta, pasii de urmat sunt: a) initierea…

- ”Pana in prezent, am identificat sapte scenarii de calcul pentru actualizarea salariilor. Unii vor sa pastreze salariile brute din 2017 si in 2018. Altii vor sa pastreze salariile nete din 2017 prin modificarea salariilor brute. Cei din a treia categorie vizeaza pastrarea salariilor nete din 2017, prin…

- O aplicatie care permite angajatorilor realizarea automata de calcule si comparatii pentru aducerea salariilor la zi de la 1 ianuarie 2018, prin majorarea salariilor brute, adaugarea de prime brute si/sau tichete de masa, a fost lansata de Romanian Software, furnizor de solutii software de ultima generatie…

- De la 1 ianuarie 2018, vom vorbi doar de trei contribuții sociale ce trebuie platite la stat: doua dintre ele vor fi platite integral din salariul brut al angajatului (CAS și CASS), iar una va reveni exclusiv angajatorului (contribuția asiguratorie de munca). Cele doua contribuții sociale datorate…

- ♦ Scenariul luat in calcul de Guvern in elaborarea bugetului pentru 2018 prezinta o imbunatatire semnificativa a pietei muncii in anii care urmeaza. Astfel, numai in 2018 se vor crea peste 200.000 de noi locuri de munca, iar salariul mediu pe economie va ajunge la 2.600 de lei net pe luna, cu 11% mai…

- Proiectul de buget pentru anul 2018 prevede majorarea, in contextul transferarii contributiilor la sanatate si pensie in sarcina angajatului, cu 25% a salariilor brute, indemnizatiilor si altor elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariile brute/solde ale personalului platit…

- Vor fi crescute și indemnizatiile precum și alte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariile brute/solde ale personalului platit din fonduri publice, astfel incat castigul net al acestora sa nu fie afectat, potrivit proiectului de buget pe anul viitor, obținut de Profit.ro . …

- Proiectul de buget pentru anul 2018 prevede majorarea, in contextul transferarii contributiilor la sanatate si pensie in sarcina angajatului, cu 25% a salariilor brute, indemnizatiilor si altor elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariile brute/solde ale personalului platit din…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. "Singura problemă care este reală, încă, în curs…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. "Singura problemă care este reală, încă, în curs…

- Modificarile la Codul Fiscal, adoptate recent de Guvern și contestate cu vehemența atat de mediul de afaceri, cat și de sindicate, aduc schimbari radicale in ceea ce privește impozitarea muncii. Romanian Software, furnizor de soluții software în domeniul resurselor umane, propune trei scenarii…

- Orice schimbare, pare, insa ca de multe ori mai mult incurca decat descurca. Ce au reușit guvernanții sa faca prin modificarile Codului Fiscal? Au creat o stare permanenta de agitație printre patronii de societați, care nu iși doresc decat predictibilitate și stabilitate – ceea ce cu greu putem spune…

- "Noi n-am spus niciodata ca prin acest transfer de contribuții cresc salariile", a subliniat ministrul Muncii in emisiunea Romania 9. "Este foarte adevarat ca daca ne uitam la legea pensiilor și corelam cu ea, o sa vedem și o sa va convingeți in momentul in care va fi facuta publica aceasta…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care obliga toti angajatorii ca, incepand din 20 noiembrie, sa initieze negocieri colective pentru mentinerea valorii nete a salariilor in plata in urma transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, se arata intr-un comunicat al Blocului National…

- Angajatorii din România sunt obligați sa intre, de azi, în negocieri colective cu privire la nivelul salariilor nete de la 1 ianuarie 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor sociale la angajați. Astfel, la o saptamâna de la adoptarea noilor modificari…

- Astfel, contributiile sociale vor ramane CAS, CASS si contributia asiguratorie pentru munca, celelalte urmand sa fie abrogate. Concomitent, se va mari si nivelul venitului brut pentru care se acorda deducere personala de la 3000 lei la 3600 lei. Acest lucru ar insemna pentru angajator reducerea…

- Astfel, potrivit zf.ro, contributiile sociale vor ramâne CAS, CASS si contributia asiguratorie pentru munca, celelalte urmând sa fie abrogate. Concomitent, se va mari si nivelul venitului brut pentru care se acorda deducere personala de la 3000 lei la 3600 lei. Acest lucru ar însemna…

- Premierul Mihai Tudose anunța un acord Guvern-sindicate, care sa garanteze ca prin masurile fiscale nu scade niciun salariu. Șeful Executivului a participat, miercuri, la a Congresul National CNSRL Fratia , unde a transmis ca ”planul de reforma s-a concretizat cu anumite schimbari de asa natura incat…

- Salariile nete ale angajatilor Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) Bucuresti nu vor fi afectate de mutarea contributiilor de asigurari sociale (CAS) in sarcina acestora, in urma recentei modificari a Codului Fiscal prin OUG nr. 97/2017, desi societatea se afla in insolventa.

- Președintele Directoratului CEO, Sorinel Boza, a declarat, luni, la un post local de televiziune ca vor crește, in primul rand, salariile mici din companie și ca inca se lucreaza la grilele pentru armonizarea veniturilor salariale. Directorul CEO a confirmat faptul ca a promis, la ultima…

- Desi contestata, „Revolutia fiscala” aprobata in urma cu patru zile de Guvern este in sprijinul mediului de afaceri, spune premierul Mihai Tudose, pe pagina sa de Facebook. El scrie ca masurile adoptate „au in vedere crearea unui mediu de afaceri sanatos și care ofera facilitați investitorilor”. Premierul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ar trebui sa demisioneze din functie, dupa ce vor scadea salariile nete, ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. „Drept urmare, daca vor scadea - si vor scadea…

- In cazul in care salariile brute vor creste cu 25%, asa cum se prevede pentru angajatii din sectorul bugetar, salariul net va ajunge de la 3000 la 3128 lei, adica o crestere de 4,25%. Potrivit unor lideri sindicali, aici este cheia deciziei de mutare a contributiilor sociale de la angajatori la salariati,…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, salariul minim brut pe economie ar urma sa creasca de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, conform unui Proiect de hotarare a Guvernului. Aceasta masura va fi adoptata intr-o viitoare ședința de Guvern, a anunțat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

- Fostul premier Victor Ponta susține ca ”revoluția fiscala” a Guvernului, prin modificarea Codului Fiscal, va conduce la o scadere cu 21% a salariilor. Ponta amintește ca Traian Basescu a taiat salariile cu 25%, in timp ce Liviu Dragnea le taie cu 21%. Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat…

- Cei care lucreaza in condiții periculoase, vatamatoare și personalul de la institutiile publice sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor vor fi principalii beneficiari ai majorarilor salariale propuse de Guvern. Proiectul de HG privind aprobarea Regulamenului care stabileste sporurile pentru…

- Guvernul a renunțat sa mai caute o formula de a obliga prin lege angajatorii privați sa majoreze salariile brute ale personalului. Atat premierul Tudose, cat și ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, s-au aratat convinși ca patronii o vor face oricum de bunavoie, dat fiind ca nu le vor crește costurile…

- "Marea revolutie fiscala aduce unui om inca 3 lei in plus, este caraghios. Promisiunea PSD-ALDE ca va creste salariul este falsa", a spus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis a spus ca acum cateva luni, la investirea Guvernului, a cerut un lucru simplu - sa termine cu aceasta topaiala fiscala, iar…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunta care va fi soarta salariilor si a pensiilor in 2018. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu Tariceanu a dezmintit categoric ca salariile vor scadea datorita noii legislatii pe care vrea sa o implementeze Guvernul.Citește…

- Lia Olguta Vasilescu a comentat o declaratie a liderului sindical Bogdan Hossu, care avertizase ca, daca angajatorii nu cresc salariul brut, netul angajatilor va scadea cu 16%. „Dl Hossu, cum face de fiecare data, a interpretat vorbele patronatelor. In momentul in care premierul a intrebat,…

- Bogdan Hossu, liderul Confederatiei Cartel Alfa a anunțat dupa discuțiile cu reprezentanții Guvernului ca, prin trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, salariile nete ale angajaților din privat risca sa scada cu peste 16%. „Angajatorii nu si-au luat angajamentul ferm ca vor creste, iar Guvernul…

- Finalul de an vine cu probleme financiare pentru spitale, care se afla in situatia de a nu-si putea plati angajatii. Iar la aceasta criza s-a ajuns din pricina majorarilor salariale din sistem. In prezent, aproape intreg bugetul unui spital se duce pe salarii, lasand astfel intr-un plan secundar achizitia…

- Daca vrei sa muncesti in strainatate si crezi ca Norvegia este varianta cea mai buna pentru tine, atunci trebuie sa stii ca mai multe companii norvegiene cauta muncitori romani. Posturile puse la bataie in aceasta perioada de norvegieni sunt de soferi, muncitori in constructii, tehnicieni, dar si de…

- ”Salariile medii din sectorul privat au crescut, astfel, cu 5% ȋn perioada ianuarie-septembrie 2017, fata de acelasi interval din 2016. Cresterea a fost in principal sustinuta de majorarea salariului minim brut pe economie de la inceputul anului, care s-a reflectat in evolutia pozitiva a salariilor”,…

- Contributiile sociale vor fi transferate de la angajator la angajat, din 2018 Coaliția de guvernare nu renunța la trecerea contribuțiilor sociale la angajat. De la 1 ianuarie 2018, contributiile de asigurari sociale "vor fi datorate de catre angajat, insa obligatia stabilirii, retinerii si…

- Este și cazul Primariei comunei Stanesti, din judetul Gorj. De 3 luni, angajatii, in frunte cu primarul, nu au mai primit niciun salariu, deși teoretic au salariile marite. Din cauza unor datorii mai vechi, salariile marite raman doar pe hartie. Potrivit primarului, s-a ajuns in aceasta…

- Angajatorii din industrie, retail si hoteluri au crescut cel mai mult salariile in acest an, arata studiul salarial si de beneficii PayWell, realizat de PwC Romania, citat de Economica.net. Lucratorii necalificati si cei care au calificare scazuta au avut parte de cele mai mari cresteri salariale in…

- Partidul Național Liberal a inițiat și depus, la inceputul lunii septembrie, la Camera Deputaților, un proiect de lege care vizeaza acordarea celui de-al 13-lea și al 14-lea salariu pentru angajații firmelor cu capital privat care inregistreaza profit, potrivit unui comunicat de presa remis luni de…