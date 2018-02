Stiri pe aceeasi tema

- Lidl Romania anunța majorarea salariilor pentru lucratorii comerciali și comisionarii din depozite, de la 1 martie. Potrivit unui anunț al retailerului, de la 1 martie, un vânzător Lidl încadrat cu salariul minim va realiza venituri medii lunare garantate de 3.061 de lei brut,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca pentru personalul MApN salariile vor creste cu aproximativ 3% ca urmare a aplicarii legii salarizarii. „La nivelul MApN, salariul se plateste in data de 15 a fiecarei luni. La acest moment, toate unitatile militare fac state de plata.…

- Soluția gasita pentru contractele part-time va crește șomajul in randul tinerilor Tineretul Național Liberal atrage atenția ca singura consecința a noilor modificari decise de guvernul Dancila-Dragnea in domeniul contractelor part-time va fi creșterea șomajului in randul tinerilor, respectiv incurajarea…

- ♦ In incercarea de a compensa pierderile pe care le au angajatorii din IT dupa transferul contributiilor, guvernul le da o noua lovitura: va oferi deduceri de la plata CASS doar firmelor care au marit cu 20% salariile programatorilor. Un proiect de ordonanta de urgenta aflat in dezbatere…

- Legea salarizarii a creat haos atat in sistemul de stat, cat și in cel privat. Mai mulți angajați au primit, pe luna ianuarie, salariile cu mult diminuate. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a atrage atentia ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul. „Se asteapta si o OUG. Noi nu avem astfel de informatii despre dari salariale din mediul privat. In orice…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul, nu din cauza Codului Fiscal.

- Aproape 300 de artiști au semnat o petiție impotriva modificarilor aduse de coaliția de la guvernare Codului Fiscal. Artiștii avertizeaza ca noile prevederi “ingroapa” sectorul independent și iși asuma faptul ca nu vor depune declarația 600, indiferent de consecințe. Aproape 300 de actori, regizori,…

- Ministrul Muncii a anuntat, marti, ca inca din luna mai 2017 se stia ca in cazul a 3% dintre bugetari vor scadea salariile, ea insasi anuntand acest lucru de mai multe ori. Lia Olguta Vasilescu a precizat ca s-a facut o confuzie intre legea salarizarii si modificarile aduse Codului Fiscal, informeaza…

- "S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai a anului trecut. Eu am anuntat acest lucru de mai multe ori, in mai multe interviuri (...) Nu am pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu, dar pentru a respecta raportul de 1 la 12 au fost necesare…

- Ministrul Muncii a precizat ca Guvernul pregatește o ordonanța de urgența pentru angajații part-time de la stat care și-au vazut salariile diminuate iar in unele cazuri au fost obligați sa vina cu bani de casa pentru a plati contribuțiile sociale. Lia Olguța Vasilescu a declarat ca Guvernul pregatește…

- Platești ca sa muncești. In aceasta situație dramatica se vor trezi, la jumatatea lunii, atunci cand ar trebui sa incaseze salariul pentru munca depusa, toți angajații din Educație care sunt incadrați cu un sfert de norma. Pe acești oameni, majoritatea personal nedidactic, modificarea Codului Fiscal…

- Ministrul Muncii precizat ca nu e vina guvernanților ca salariile mici au scazut ca urmare a schimbarilor fiscale operate. Despre grefieri, Olguta Vasilescu a afirmat ca ”nu este o problema a ministerului Muncii, pentru ca pe legea salarizarii le cresc salariile.…

- Salariile scad pentru 4% dintre angajații bugetari, ceea ce inseamna aproximativ 40.000 de persoane, potrivit informațiilor Libertatea. Cauzele sunt aplicarea cumulata a legii salarizarii și a transferului contribuțiilor la stat. Potrivit Olguței Vasilescu, ministrul Muncii, ar scadea doar salariile…

- ♦ Decizia privind transferul contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului i-a determinat pe multi clienti sa-si amane decizia de a se imprumuta, afirma bancherii. Stocul creditelor de consum in lei a pus frana cresterii in ulti­ma luna a anului trecut, vo­lu­mul…

- Romania va ajunge la un salariu minim net de 300 de euro pe luna, dupa ce nivelul acestuia va creste cu cate 100 de lei in 2019 si in 2020 (de la nivelul actual de 1.900 de lei brut pe luna), potrivit anuntului facut ieri de Viorica Dancila, noul premier PSD, votat ieri in Parlament. Astfel, in conditiile…

- Noul program de guvernare: TVA scade, salariul minim si punctul de pensie cresc, familiile incurajate sa faca mai multi copii Vineri, coalitia pentru guvernare PSD-ALDE a publicat noul program de guvernare pe care se va baza guvernul Viorica Dancila, prin care TVA scade de la 19% la 18%, salariul…

- CFR Calatori a vandut bilete cu loc intr-un vagon-fantoma. Situație fara precedent, creata de CFR calatori, dupa ce trenul IR 1582, pe ruta Constanța-București Nord, a ramas in mod inexplicabil fara un vagon. Astfel, CFR Calatori a vandut bilete la vagonul nr. 5 al acestui tren, care a fost desființat…

- Angajatii romani incep sa se uite la tot mai multe aspecte legate de cultura organizationala atunci cand se documenteaza in legatura cu compania in care vor sa se angajeze. Dincolo de nivelul salarial, candidatii vor sa afle informatii legate de calitatea managerilor din companie, spun specialistii…

- In conformitate cu legislația in vigoare, acest lucru se obține la data la care se atinge varsta standard de pensionare și daca este efectuat cel puțin stagiul minim de cotizare. Citeste si Concediul si indemnizatia de crestere a copilului 2018. Cum se obtin si ce s-a schimbat anul acesta…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD), care au inceput duminica discutiile exploratorii cu privire la formarea unei 'mari coalitii' de guvernare la Berlin, doresc sa ridice la 60.000 de euro nivelul minim al veniturilor pentru care se aplica…

- Știai ca un ou fiert tare te poate ajuta sa reglezi nivelul zaharului din sange? Iata cum! Un nivel ridicat de zahar in sange pentru perioade lungi poate crește riscul apariției bolilor de inima și accidentelor vasculare cerebrale, bolilor de rinichi, problemelor de vedere și problemelor nervoase.…

- Printre noutațile din sistemul de invațamant, in 2018, este și faptul ca salariile cadrelor didactice vor fi asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale și nu prin primarii, cum era pana acum. Acest lucru inseamna ca Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) a devenit principal…

- ♦ Angajatorii vor crea peste 150.000 de noi locuri de munca in 2018, restaurantele si hotelurile vor avea din ce in ce mai multi angajati nepalezi sau filipinezi, iar deficitul de personal va conduce la o crestere cu cel putin 10% a salariilor anul acesta. ♦ Salariile angajatilor vor…

- VEZI ce se intampla cu salariile de la 1 ianuarie 2018 Aplicarea acestei masuri va avea un impact asupra Produsului Intern Brut real de 0,6 puncte procentuale prin stimularea ocuparii, cresterea puterii de cumparare a salariatilor si reducerea muncii la negru. Salariul de baza minim brut pe tara garantat…

- Salariile bugetarilor din domeniul administratiei publice si sanatatii si veniturile angajatilor din domeniul activitatilor de spectacole au avut cea mai buna dinamica e evolutiilor salariilor in 2017, in timp ce evolutii sub medie s-au inregistrat in domeniile fabricarii produselor din tutun, telecomunicatiilor…

- „Ordonanta lasa o portita pentru angajatorii care aveau niste probleme cu niste angajati, sa poata sa scape de ei mult mai usor. Poate sa se intample si treaba asta si sa se majoreze salariul preferential, de exemplu. Respectivul angajat este pus in fata faptului implinit: poate sa aleaga sa ramana…

- Autoritatile lucreaza la o ordonanta de urgenta privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, sustine ministrul Finantelor…

- Termenul limita pana la care angajatorii si angajatii pot negocia salariul brut pe 2018 expira miercuri, 20 decembrie. Pana acum, doar cateva mari companii au anuntat majorarile de venit si alte cateva ca discuta cu sindicalistii. Angajatorii nu sunt obligati sa creasca salariile, ci doar sa demareze…

- Intr-un text intitulat ”Povara fiscala pentru salariat versus PFA: ce se schimba de la 1 ianuarie 2018?”, Claudia Sofianu iși exprima punctul de vedere: ”Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 79/2017 aduce modificari importante in domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale.…

- Modificarile fiscale care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie provoaca discrepante semnificative intre salariati si persoane fizice autorizate, se arata intr-un comunicat al EY, remis presei. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 aduce modificări importante în domeniul…

- De la 1 ianuarie 2018, vom vorbi doar de trei contribuții sociale ce trebuie platite la stat: doua dintre ele vor fi platite integral din salariul brut al angajatului (CAS și CASS), iar una va reveni exclusiv angajatorului (contribuția asiguratorie de munca). Cele doua contribuții sociale datorate…

- Salariile bugetarilor vor ajunge la 9% din PIB in 2018 Cheltuielile cu salariile bugetarilor vor ajunge la 8,9% din PIB in 2018, in crestere fata de nivelul de 8,3% din PIB in 2017 si 7,5% din PIB in 2016, arata datele din proiectul de buget pentru anul viitor. Astfel, sa­lariile bugetarilor vor avea…

- Guvernul a adoptat in aceasta saptamana cresterea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2018. Insa aceasta masura va avea ca efect reducerea semnificativa a saraciei in randul angajatilor din tara noastra, asa cum sustin guvernantii? Potrivit Hotararii adoptate de Executiv, salariul de baza…

- Proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor este construit pe un deficit cash estimat la 2,97% din PIB, deficitul ESA fiind preconizat la 2,96% din PIB, iar in sectorul bugetar vor fi mentinute masuri precum compensarea cu zile libere si nu in bani a muncii efectuate suplimentar, neacordarea…

- Vor fi crescute și indemnizatiile precum și alte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariile brute/solde ale personalului platit din fonduri publice, astfel incat castigul net al acestora sa nu fie afectat, potrivit proiectului de buget pe anul viitor, obținut de Profit.ro . …

- Salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la 1450 lei lunar la 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166 de ore in medie pe luna, potrivit unei Hotarari de Guvern adoptata astazi.In aceasta suma nu sunt incluse sporuri…

- ”Practic, majorarea salariului minim brut de la 1.450 lei la 1.900 lei reprezinta o crestere de 31,03% fata de anul 2017 si este influentata de transferul contributiilor de la angajator la angajat, care reprezinta 22,75%. In aceasta suma nu sunt incluse sporuri si alte adaosuri”, se arata intr-un…

- Mii de persoane protesteaza, la aceasta ora, in București. Manifestatii au loc și in zeci de orase. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- ♦ Valoarea indicatorului de incredere macroeconomica a ajuns la 43,4 puncte (cea mai scazuta valoare din aprilie 2013), fiind cu doua puncte mai mic decat valoarea consemnata in septembrie anterior. Increderea in economie a scazut in luna octombrie fata de septembrie, pentru a cincea luna…

- Daca angajatorul nu va creste salariile brute de la 1 ianuarie 2018, cand intra in vigoare modificarile aduse la Codul Fiscal, salariile nete ale multor romani vor scadea. Un calculator online va arata cu cat veti primi mai putin in mana.

- Orice schimbare, pare, insa ca de multe ori mai mult incurca decat descurca. Ce au reușit guvernanții sa faca prin modificarile Codului Fiscal? Au creat o stare permanenta de agitație printre patronii de societați, care nu iși doresc decat predictibilitate și stabilitate – ceea ce cu greu putem spune…

- Comisia de buget a Senatului se reuneste, miercuri, de la ora 11, pentru a da raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, în conditiile în care PNL a initiat motiunea de cenzura ca urmare a adoptarii ordonantei, iar Guvernul este dispus sa accepte unele modificari la forma initiala.…

- Scaderea de la 16 la 10 la suta a impozitului pe venit din 2018 are un impact semnificativ asupra bugetelor administrației locale. Cu toate acestea, prea puține primarii au facut o simulare. Mini-ancheta noastra pe aceasta tema in doua comune și doua orașe timișene arata parțial liniște privind plata…

- Astfel, persoanele care lucreaza în baza unor contracte de munca cu timp parțial datoreaza CAS și CASS la nivelul celor platite pentru un salariu minim brut pe țara, astfel: CAS aferenta condițiilor normale de munca va fi, fin 2018, de 25%; CASS va fi, din 2018, de 10%. În…

- Intrebat despre faptul ca unii primari se plang ca vor fi nevoiti sa majoreze taxele locale cu 20% din cauza scaderii impozitelor de la 16% la 10%, premierul Mihai Tudose a afirmat: ”Este fals. Niciun primar, nicio unitate administrativ-teritoriala nu va avea un buget mai mic. Bugetul va fi cel putin…

- Primaria Iasi va contesta in instanta Codul Fiscal, declara primarul Mihai Chirica, potrivit caruia autonomia publica locala ”este incalcata in mod flagrant”. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP) a precizat ca va da în judecata Ministerul Muncii, daca nu va fi votata o ordonanța de urgența pentru suplimentarea fondului de salarii pe 2018. Suplimentarea ar trebui sa acoperepierderea suferita prin trecerea…

- Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A. (ELCEN), cel mai mare producator de energie termica din Capitala, a anuntat marti ca salariile angajatilor nu se vor diminua o data cu intrarea in vigoare a schimbarilor legislative prevazute de Codul Fiscal. Asemeni altor companii de stat si private, Elcen…