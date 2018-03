CALCULATOR PENSIE. Câţi bani vei încasa când te vei retrage din câmpul muncii Varsta de pensionare, valoarea punctului de pensie, sunt unele dintre cele mai discutate subiecte atat ale angajatilor, cat si ale pensionarilor. Iar, in ultima perioada, guvernantii au tot facut anunturi privind majorarea pensiilor, impozitarea acestor venituri, modificari privind pensiile in functie de categoria profesionala. Calculeaza pensia gratuit si afla cat vei castiga la batranete Exista cateva site-uri care te pot ajuta sa-ti calculezi pensia gratuit, fara a fi nevoie sa te deplasezi la ghiseul Oficiului de Pensii sau sa prezinti diverse acte si formulare. Numai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

